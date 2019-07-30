Общество

Гигантские летающие тараканы появились в СочиГазета.Ru 10:54

Вероятно, насекомые могли попасть на Черноморское побережье случайно с каким-то грузом. Известны также случаи побега гигантских тараканов из террариумов. Американские тараканы были замечены в городских кварталах Сочи, сообщает Сочинский национальный парк.
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