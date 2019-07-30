Общество
Гигантские летающие тараканы появились в СочиГазета.Ru 10:54
Вероятно, насекомые могли попасть на Черноморское побережье случайно с каким-то грузом. Известны также случаи побега гигантских тараканов из террариумов. Американские тараканы были замечены в городских кварталах Сочи, сообщает Сочинский национальный парк.
Читать в источнике
Оценить43
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
Политика
Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами
Кандидатов в депутаты Верховной рады Украины Андрея Аксенова и Сергея Кошукова закидали яйцами во время пресс-конференции в Киеве о возможных фальсификациях на выборах в парламент.
Обновлено в 11:07
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Белоруссии вынесли второй смертный приговор с начала года
В начале июня сообщалось, что в Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, признанного виновным в убийстве трех человек.
Обновлено в 10:55
Политика
Генпрокуратура начнет массовые проверки пенсионных фондов
Генпрокуратура в августе по поручению президента России Владимира Путина начинает массовые проверки работы пенсионных фондов, заявил на коллегии замгенпрокурора Александр Буксман.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину
Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.
Обновлено в 06:05
Политика
Супруга певицы Жасмин объявили в международный розыск
Илана Шора, мужа известной российской певицы Жасмин, объявили в международный розыск.
Обновлено в 03:07
Политика
Генконсульство России направило ноту Киеву из-за ситуации с танкером
Генконсульство России в Одессе попросило Украину прояснить ситуацию с танкером Nika Spirit.
Обновлено в 11:33
Футбол
ЦСКА объявил о переходе защитника Чернова в «Крылья Советов»
Обновлено в 11:45
Происшествия
В Новосибирске подожгли приемную «Единой России»
По сообщению пресс-службы Новосибирского регионального отделения «Единой России», в ночь 29 на 30 июля в приемную партии в Первомайском районе бросили бутылку с зажигательной смесью.
Обновлено в 09:19
Музыка
Кэти Перри признана виновной в плагиате
Как уточняется, присяжные признали Кэти Перри виновной в умышленном или неумышленном плагиате музыки из композиции Joyful Noise, автором которой является американский рэпер Маркус Грей, более известный под псевдонимом Flame.
Обновлено в 01:59
Политика
Мосгоризбирком пересмотрит отказ регистрировать Митрохина кандидатом
Мосгоризбирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина на отказ зарегистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 11:43
Экономика
Медведев утвердил правила расчета доплат к пенсиям россиян
Правительство утвердило правила расчета доплат к пенсиям в регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:45
Общество
Долгожительница посчитала секретом здоровья 20 стаканов пива в день
Долгожительница из бельгийского поселка Мёйзен считает секретом своего долголетия пиво.
Обновлено в 00:09
Экономика
Глава Минтруда объяснил рост числа бедных в России
Рост числа бедных в России, зафиксированный Росстатом в I квартале 2019 года, может быть связан с изменением методики расчёта показателя, заявил 30 июля министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 09:26
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Наука
Конопля оказалась в 30 раз эффективнее аспирина
Обновлено в 06:05
Политика
«Альянс патриотов Грузии» устроил пророссийский митинг в центре Батуми
Митинг в поддержку улучшения отношений с Россией проходит в центре Батуми.
Обновлено 28 июля в 11:23
Наука
Против рака последней стадии найдено эффективное лекарство
Исследование показало, что новая терапия увеличила выживаемость пациентов с последней стадией меланомы до 34 процентов, рака легких – до 15 процентов и почечно-клеточного рака – до 27 процентов.
Обновлено в 06:10
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил 11 метров
Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области 30 июля значительно превысил критическую отметку и составил 11,09 метра.
Обновлено в 11:23
Общество
Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Политика
Отпуск по расчету: Порошенко может не вернуться на Украину
Бегство экс-президента Незалежной Петра Порошенко очевидно, полагает украинский политолог Михаил Погребинский.
Обновлено в 07:54
Происшествия
Задержан ректор Дагестанского госуниверситета
Сотрудники ФСБ проводят во вторник обыски в Дагестанском государственном университете, его ректор Муртзали Рабаданов задержан, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 07:31
Авто
УАЗ раскрыл информацию о внедорожнике УАЗ «Патриот» с АКПП
Как отмечается, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч, расход топлива УАЗ «Патриот» с АКПП «автоматом» составит на 2 литра меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.
Обновлено вчера в 11:30
Шоу-бизнес
Божена Рынска показала лицо после пластики
Божена Рынска показала лицо после пластики Журналистка решила заняться собой.
Обновлено в 09:01
Экономика
Греф попросил Путина помочь Антипинскому НПЗ
Предправления Сбербанка Герман Греф попросил президента России Владимира Путина помочь Антипинскому НПЗ, рассказали «Ведомостям» два чиновника и собеседник, близкий к банку.
Обновлено в 07:55
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Подмосковье мать закрыла ребенка в камере хранения в супермаркете
Обновлено вчера в 06:20