Общество

Гигантские летающие тараканы появились в СочиГазета.Ru 10:54

Вероятно, насекомые могли попасть на Черноморское побережье случайно с каким-то грузом. Известны также случаи побега гигантских тараканов из террариумов. Американские тараканы были замечены в городских кварталах Сочи, сообщает Сочинский национальный парк.
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Гигантские летающие тараканы появились в Сочи

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До 9 см с усами: Специалисты в Сочи рассказали о новом опасном обитателе жилых кварталов города

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В квартирах сочинцев завелись 9-сантиметровые американские тараканы

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Политика

Кандидатов в депутаты Верховной рады закидали яйцами

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Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
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Генконсульство России направило ноту Киеву из-за ситуации с танкером

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По сообщению пресс-службы Новосибирского регионального отделения «Единой России», в ночь 29 на 30 июля в приемную партии в Первомайском районе бросили бутылку с зажигательной смесью.
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Экономика

Медведев утвердил правила расчета доплат к пенсиям россиян

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Собянин заявил об адекватном применении силы полицией на акции 27 июля

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Глава Минтруда объяснил рост числа бедных в России

Рост числа бедных в России, зафиксированный Росстатом в I квартале 2019 года, может быть связан с изменением методики расчёта показателя, заявил 30 июля министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
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Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17

Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
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«Альянс патриотов Грузии» устроил пророссийский митинг в центре Батуми

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Против рака последней стадии найдено эффективное лекарство

Исследование показало, что новая терапия увеличила выживаемость пациентов с последней стадией меланомы до 34 процентов, рака легких – до 15 процентов и почечно-клеточного рака – до 27 процентов.
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Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
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Бегство экс-президента Незалежной Петра Порошенко очевидно, полагает украинский политолог Михаил Погребинский.
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Задержан ректор Дагестанского госуниверситета

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Как отмечается, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч, расход топлива УАЗ «Патриот» с АКПП «автоматом» составит на 2 литра меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.
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Божена Рынска показала лицо после пластики Журналистка решила заняться собой.
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Греф попросил Путина помочь Антипинскому НПЗ

Предправления Сбербанка Герман Греф попросил президента России Владимира Путина помочь Антипинскому НПЗ, рассказали «Ведомостям» два чиновника и собеседник, близкий к банку.
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Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»

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В Подмосковье мать закрыла ребенка в камере хранения в супермаркете

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