Общество
Гигантские летающие тараканы появились в СочиГазета.Ru 10:54
Вероятно, насекомые могли попасть на Черноморское побережье случайно с каким-то грузом. Известны также случаи побега гигантских тараканов из террариумов. Американские тараканы были замечены в городских кварталах Сочи, сообщает Сочинский национальный парк.
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Аналитики спрогнозировали снижение ставки ФРС США
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Американский генерал рассказал о недостаточном сдерживании России
Военный рассказал о ядерных мощностях России и Америки.
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Макаревич обратился к ОМОНу в песне: «Вам становится стыдно»
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Астрономы определили массу одной из крупнейших сверхмассивных черных дыр во Вселенной.
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Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж выразил надежду, что Россия поможет урегулировать ситуацию на территории его страны.
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«Рубин» представил Сутормина в виде картонной фигуры
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