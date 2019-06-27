Наука
Гигантская доисторическая птица найдена палеонтологами в КрымуObzor.io 08:25
При описании недавно открытой в Крыму пещеры Таврида были обнаружены кости гигантской нелетающей птицы Pachystruthio dmanisensis, вес которой составлял около полутоны. Высота пахиструтио достигала 3,5 метров.
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с чего всё началось
Согласно новому исследованию, опубликованному в Journal of Vertebrate Paleontology, неожиданное открытие в крымской пещере предполагает, что ранние европейцы жили рядом с некоторыми из самых больших когда-либо известных птиц.Ин-спейс.рувчера в 23:17
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 11:57, Вашингтон
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