Наука

Гигантская доисторическая птица найдена палеонтологами в КрымуObzor.io 08:25

При описании недавно открытой в Крыму пещеры Таврида были обнаружены кости гигантской нелетающей птицы Pachystruthio dmanisensis, вес которой составлял около полутоны. Высота пахиструтио достигала 3,5 метров.
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с чего всё началось
Согласно новому исследованию, опубликованному в Journal of Vertebrate Paleontology
, неожиданное открытие в крымской пещере предполагает, что ранние европейцы жили рядом с некоторыми из самых больших когда-либо известных птиц.
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