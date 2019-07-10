Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августеРоссийская газета вчера в 22:00
Небольшие отрицательные аномалии ожидаются на юге Красноярского края, в Иркутской области, Тыве. Дефицит осадков в августе может быть в Мурманской области, на юго-западе Центрального федерального, в Крыму.
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с чего всё началось
Гидрометцентр России предоставил "Российской газете" предварительный прогноз погоды на август. В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.Российская газетавчера в 22:00
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Происшествия
В США самолет совершил экстренную посадку из-за повреждения двигателя
В США самолет совершил экстренную посадку из-за повреждения двигателя.
Обновлено вчера в 18:24
Политика
Опрос: Партия Порошенко увеличивает отрыв от «Батькивщины»
Если бы голосование проходило в ближайшее воскресенье, то в Верховную Раду IX созыва прошли «Слуга народа», «Оппозиционная платформа - За жизнь», «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос»
Обновлено 08 июля в 07:39
Общество
Главный диетолог столицы рассказала о самых полезных летних ягодах
Обновлено вчера в 01:59
Путешествия
Туристка в Великобритании отсудила у турфирмы почти 24 тысячи евро
Туристка из Великобритании отсудила у туристической фирмы, которая отправила ее на отдых, порядка 24 тысяч евро из-за отравления.
Обновлено в 00:50
Политика
Путин выступил против новых санкций для Грузии
Владимир Путин выступил против введения дополнительных санкций в отношении Грузии "из уважения к грузинскому народу", сообщило 9 июля с его слов РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:50
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Музыка
Украина запретила выступавшим в России детям участвовать в Евровидении
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.
Обновлено в 00:12
Здоровье
Названы основные причины вызова скорой помощи в России
Чаще всего в 2018 году вызовы в скорую помощь в России поступали по причине внезапных заболеваний и состояний (31,5 млн).
Обновлено вчера в 23:05
Общество
В Москве построят парк Ferrari World по аналогии с проектом в Абу-Даби
Группа компаний «Киевская площадь» рассматривает возможность построить в Москве тематический парк Ferrari World по аналогии с тем, что сейчас есть в Абу-Даби, рассказал РБК председатель совета директоров группы Год Нисанов.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
В кабинете первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова прошли обыски.
Обновлено вчера в 22:30
Политика
Грузинские депутаты решили приехать в Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина
Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубые высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Энергетика
«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику
Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:48
Происшествия
Утечку радиации обнаружили рядом с затонувшей подлодкой «Комсомолец»
Российские ученые совместно с коллегами из Норвегии зафиксировали превышение уровня радиации в районе затонувшей 30 лет назад атомной подлодки (АПЛ) «Комсомолец» в 100 тыс. раз.
Обновлено вчера в 13:28
Экономика
Аналитики: США грозит скорый дефолт
В докладе вашингтонского аналитического Центра двухпартийной политики констатируется, что уже в первой половине текущего года Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом, то есть, федеральное правительство больше не сможет платить по счетам полностью и своевременно.
Обновлено 08 июля в 23:58
Общество
ФСИН и СПЧ предложили не принимать арестантов в переполненные СИЗО
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предлагают дать право начальникам СИЗО отказывать в приеме новых арестованных, если их изолятор переполнен, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.
Обновлено в 01:43
Политика
Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты должны поддержать российскую позицию, направленную на борьбу с пропагандой нацизма.
Обновлено вчера в 23:42
Наука
Ученые рассказали о новом способе похудения для полных людей
Американские исследователи нашли новый способ, как худеть по-другому.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Обновлено вчера в 22:21
Политика
Москва не будет наказывать Тбилиси экономическими санкциями
Москва не будет наказывать Тбилиси экономическими санкциями Президент России Владимир Путин 9 июля не поддержал идею введения экономических санкций против Грузии.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Экономика
Минфин нашёл новое объяснение падению реальных доходов
На этой неделе первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов нашёл новое объяснение падению реальных доходов населения.
Обновлено в 00:40
Политика
Министр ВМС США временно станет главой Пентагона
Главой Пентагона станет действующий министр Военно-морских сил США Ричард Спенсер на время рассмотрения кандидатуры нынешнего врио министра обороны Соединенных Штатов Марка Эспера в Сенате, сообщает газета Military Times со ссылкой на источник в американском военном ведомстве.
Обновлено вчера в 20:22
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено 08 июля в 04:03
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Минивэн снес остановку с людьми в США
Шесть человек пострадали в результате столкновения минивэна с остановкой в американском городе Миннеаполис, сообщает издание Star Tribune.
Обновлено вчера в 18:40
Транспорт
Глава Минэкономразвития поедет в Тольятти за рулем Lada Xray
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47