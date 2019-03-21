Общество
Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычногоRT на русском 02:59
Согласно прогнозу, хорошее лето должно быть на севере Урала и в Сибири, где температура может превысить прошлогодние значения. Август, пишет издание, окажется тёплым для северо-запада и центра России.
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с чего всё началось
Гидрометцентр представил прогноз погоды на вегетационный период с апреля по май. Так апрель будет теплее обычного на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Урала и Сибири, а также на Чукотке.Российская газета01:16
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Общество
Минздрав подготовил проект об увеличении возраста продажи алкоголя
Минздрав подготовил законопроект об увеличении возраста продажи алкоголя до 21 года, текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 03:39
Кино
Режиссер «Т-34» снимет фильм о шахматах
Выступая перед экспертами, режиссер напомнил, что про шахматы практически не снимали фильмов, в то время как интерес к игре в нашей стране велик.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Ирине Горбачёвой посвятили статью на сайте американского Vogue
Обновлено вчера в 05:35
Авто
Suzuki и Toyota займутся совместной разработкой автомобилей
В рамках бизнес-сотрудничества Suzuki предоставит Toyota наработки в области проектировки малолитражных двигателей, а также субкомпактных автомобилей.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Путин назначил Чибиса врио губернатора Мурманской области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил врио главы региона Андрея Чибиса.
Обновлено в 04:55
Игры
Sony выпустит мрачный триллер Heavy Rain в Epic Games Store
Обновлено вчера в 15:02
Армия и оружие
Бомбардировщик США летел к России и был обнаружен
Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.
Обновлено в 04:41
Экономика
«МегаФон» отчитался о росте прибыли и скачиваемого россиянами трафика
Рост консолидированной выручки составил 4,3% - до 335,549 млрд руб.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Центре питания Универсиады в Красноярске проходят обыски
Всемирная зимняя Универсиада прошла в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.
Обновлено в 02:41
Финансы
Россия начала размещение евробондов в евро и долларах
Минфин РФ открыл книгу заявок на евробонды в долларах и евро, сообщили ТАСС источники в финансовых кругах.
Обновлено в 04:07
Экономика
Forbes обновил рейтинг российских миллиардеров с наибольшим доходом
Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий возглавил обновленный рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами, составленный журналом Forbes.
Обновлено в 02:59
Технологии
Лучшие проводные и беспроводные наушники назвали в Роскачестве
По итогам испытаний, лучшими беспроводными наушниками стали: Sony WH-1000XM2, Sony WH-H900N hear on 2 Wireless NC и Sony MDR-100ABN, сообщается на сайте Роскачества.
Обновлено в 04:50
Экономика
Госдума приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума
Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума.
Обновлено в 04:20
Экономика
Китай построит первую плавучую АЭС
Обновлено в 00:28
Экономика
Минприроды впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны
Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в рублях стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
США могут приостановить подготовку к поставке F-35 в Турцию
Вашингтон рассматривает возможность приостановки подготовительных мероприятий для поставки в Турцию самолетов F-35, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на исполняющую обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер.
Обновлено в 02:33
Кино
Артиста Анатолия Адоскина похоронят на Донском кладбище
Обновлено вчера в 13:50
Спорт
Лазукин чисто исполнил короткую программу на чемпионате мира
Дебютант чемпионатов мира Андрей Лазукин справился с короткой программой на чемпионате мира в японской Сайтаме.
Обновлено в 04:14
Происшествия
По заявлению Дмитрия Рогозина возбуждено дело о клевете
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин подал в полицию заявление о клевете и защите чести и достоинства, после чего было возбуждено уголовное дело.
Обновлено вчера в 15:16
Теннис
Евгения Родина завершила выступление на турнире Miami Open
Обновлено в 02:14
Общество
Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
Обновлено в 01:41
Культура
Песков поужинал с Джоном Траволтой
Обновлено в 02:50
Общество
ВЦИОМ: большинство россиян поддержали закон о фейковых новостях
78% россиян слышали о новом законе о фейк-ньюс, 83% из них его поддерживают, говорится в результатах нового опроса ВЦИОМ.Таким образом, большинство россиян по данным социологического центра, поддерживает наказание за распространение недостоверной информации.
Обновлено в 02:29
Происшествия
На Петроградке угнали «Кадиллак» за 4,1 миллиона рублей
Иномарка 2016 года выпуска была припаркована у дома 28 по улице Красного Курсанта. Автомобиль был приобретен за 4,1 миллиона рублей.
Обновлено в 01:55
Общество
Правительство предложило увеличить выплаты по ОСАГО в четыре раза
Правительство предложило увеличить максимальные выплаты по ОСАГО с 500 тысяч до двух миллионов рублей, сообщает "Парламентская газета".
Обновлено в 02:41
Футбол
Валерий Газзаев: «Руководители „Енисея“ не стоят и мизинца Аленичева и Титова, чтобы такое себе позволять»
О главных событиях марта в российском футболе рассуждает знаменитый отечественный тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас зампредседателя комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Побольше бы таких игр, и не будем вылетать от "Вильярреала".
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
Компромат на курганских главврачей передают силовикам
«В 19 ЦРБ превышена рекомендованная нормативная численность немедицинского персонала — лиц, занимающихся бухгалтерским учетом и финансово-экономической деятельностью», — подвел итоги проверки заместитель губернатора Константин Ермаков.
Обновлено в 02:01