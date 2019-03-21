Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычногоRT на русском 02:59

Гидрометцентр представил прогноз погоды на вегетационный период с апреля по май. Так апрель будет теплее обычного на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Урала и Сибири, а также на Чукотке.

с чего всё началось

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