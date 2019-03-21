Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычногоКоммерсантъ 06:45
Вероятность исполнения прогноза синоптиков на долгосрочный период составляет 60–62%. В апреле на большей части территории страны температура будет около и немного выше нормы. Теплее обычного будет на севере Урала и на Чукотке.
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с чего всё началось
Август станет теплым для Северо-Запада и центра страны. Также в теплой зоне север Южного и Приволжского федеральных округов, север Урала и Красноярский край. Осадков больше, чем в прошлом году, в августе пройдет на юге и в центре России.Российская газета01:16
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Названы самые ленивые регионы России
В ведомстве уточнили, что, по информации за третий квартал 2018 года, средняя фактическая (без учета отгулов, больничных и прочего) продолжительность рабочей недели в этом регионе составила 32,9 часа.
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Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика
Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Футбол
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Финансы
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