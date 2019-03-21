Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычногоКоммерсантъ 06:45

Август станет теплым для Северо-Запада и центра страны. Также в теплой зоне север Южного и Приволжского федеральных округов, север Урала и Красноярский край. Осадков больше, чем в прошлом году, в августе пройдет на юге и в центре России.

с чего всё началось

Вероятность исполнения прогноза синоптиков на долгосрочный период составляет 60–62%. В апреле на большей части территории страны температура будет около и немного выше нормы. Теплее обычного будет на севере Урала и на Чукотке.

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