Общество

Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычногоКоммерсантъ 06:45

Вероятность исполнения прогноза синоптиков на долгосрочный период составляет 60–62%. В апреле на большей части территории страны температура будет около и немного выше нормы. Теплее обычного будет на севере Урала и на Чукотке.
Читать в источнике
с чего всё началось

Гидрометцентр: Лето 2019 года будет теплее обычного

Гидрометцентр представил прогноз погоды на вегетационный период с апреля по май. Так апрель будет теплее обычного на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Урала и Сибири, а также на Чукотке.
Российская газета01:16

Подробнее о событии

Гидрометцентр прогнозирует лето в России жарче обычного

Газета.Ru08:45

Синоптики пообещали россиянам лето теплее обычного

РБК04:59

Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного

RT на русском02:59

Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного

РИА Новости04:51

Уралу пообещали аномально теплый апрель и лето

URA.Ru02:59

Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов

Известия02:46

Гидрометцентр: Лето 2019 года будет теплее обычного

Российская газета01:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:08, Ашберн
Политика

Лидеры 27 стран ЕС приняли решение по запросу об отсрочке брексита

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил на своей странице в Twitter, что лидеры 27 стран Евросоюза приняли единогласное решение по запросу об отсрочке брексита.
Обновлено в 19:01
Финансы

Рубль укрепляется в начале торгов, евро ушел ниже 73 рублей

Рубль укрепляется к доллару и евро в начале валютных торгов среды, свидетельствуют данные Московской биржи.В первую минуту торгов доллар подешевел на 18 копеек, а евро — на 25.
Обновлено вчера в 03:27
Армия и оружие

«Роскосмос» адаптирует «Союз-5» для поддержки проекта «Морской старт»

Обновлено в 05:41
Общество

Воронежская область вошла в число самых трудолюбивых регионов России

По итогам третьего квартала прошлого года Воронежская область вошла в число тех регионов страны, где продолжительность рабочей неделе оказалась самой длинной.
Обновлено в 03:32
Общество

Победительницу «Мисс Москва» лишили титула и короны

Алесю Семеренко, ставшую "Мисс Москва-2018", лишили титула и короны из-за несоблюдения условий договора.
Обновлено в 07:18
Футбол

Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 17:44
Здоровье

Из-за чего рождаются дети с синдромом Дауна

Обновлено в 07:08
Экономика

Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников

«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
Обновлено в 10:38
Политика

Зеленский: с Россией придётся вести переговоры по Донбассу

Владимир Зеленский – шоумен и кандидат в президенты Украины – заявил, что если он станет главой государства, то не исключает проведения двухсторонних переговоров с Россией по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 15:04
Общество

Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года

Минздрав России разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь.
Обновлено в 08:26
Происшествия

Главу Росгеологии Панова отправили в отставку

В четверг, 22 марта, поздно вечером стало известно о том, что гендиректор "Росгеологии" Роман Панов, был уволен.
Обновлено в 17:49
Происшествия

ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы

Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Футбол

Роналду избежал дисквалификации за свой жест

Обновлено в 11:31
Кино

Названо место похорон актера Анатолия Адоскина

Обновлено в 01:12
Происшествия

На химическом заводе в Китае произошел взрыв

Взрыв произошел на химическом заводе на востоке Китая в четверг, сообщает Channel NewsAsia.
Обновлено в 05:52
Финансы

Россия разместит евробонды на $3 млрд и на €750 млн

По словам собеседников агентства, объем размещения нового выпуска евробондов в долларах составит $3 млрд, доразмещения в евро - €750 млн.
Обновлено в 11:17
Общество

В Амстердаме запретят экскурсии по кварталу красных фонарей

По данным портала, более 1 тыс. организованных туристических групп еженедельно посещают площадь Oudekerksplein в центре квартала красных фонарей.
Обновлено в 04:10
Спорт

Анастасия Кузьмина выиграла спринтерский зачет Кубка мира по биатлону

Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес

Лолите вызвали скорую после концерта в Ростове-на-Дону

Советская, украинская и российская поп-певица Лолита (Лолита Мелявская) после концерта в Ростове-на-Дону начала терять сознание, пишет сайт kp.ru со ссылкой на канал Baza в телеграме.
Обновлено в 17:58
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Политика

Андрей Чибис стал врио губернатора Мурманской области

Временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области стал Андрей Чибис, который до этого работал заместителем министра строительства.
Обновлено в 05:42
Космос

Ученые сообщили о резком росте солнечной активности

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН сообщила о резком росте солнечной активности в последние сутки.
Обновлено в 07:11
Общество

Врио главы Забайкалья заплакал после вопроса многодетной матери

Врио главы Забайкалья Александр Осипов едва сумел сдержать слезы после вопроса многодетной матери в прямом эфире местного телеканала.
Обновлено в 03:09
Общество

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

Перебои в работе сервисов "Яндекса" наблюдаются в четверг.
Обновлено в 10:13
Общество

Тельцов ждет материально выгодный день, а Деве придется управлять семейными вопросами – гороскоп на 22 марта

Телец Тельца ожидает удачный с материальной точки зрения день.
Обновлено в 17:00
Кино

Скончалась актриса Маргарита Жарова

Российская актриса Маргарита Жарова скончалась в возрасте 93-х лет. Об этом сообщает сайт Союза кинематографистов РФ.
Обновлено в 13:27
Общество

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие

Россия подняла Су-27 из-за бомбардировщика США

Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено в 05:05
Общество

Растаявшие льды Эвереста открыли тела погибших альпинистов

Часть тел убирают профессиональные альпинисты, а часть остается лежать, становясь своеобразным ориентиром: например, тело индийца Цеванга Палжора, погибшего в 1996 году, отмечает высоту 8500 метров и имеет обозначение «Зеленые ботинки».
Обновлено в 07:07
Общество

МВД сократило перечень опасных пород собак

Министерство внутренних дел (МВД) России в ходе доработки сократило предварительный список потенциально опасных пород собак с 69 до 13 пунктов.
Обновлено в 12:15
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное