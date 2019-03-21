Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычногоКоммерсантъ 06:45

Гидрометцентр представил прогноз погоды на вегетационный период с апреля по май. Так апрель будет теплее обычного на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Урала и Сибири, а также на Чукотке.

с чего всё началось

Вероятность исполнения прогноза синоптиков на долгосрочный период составляет 60–62%. В апреле на большей части территории страны температура будет около и немного выше нормы. Теплее обычного будет на севере Урала и на Чукотке.

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