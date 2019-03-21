Общество

Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычногоКоммерсантъ 06:45

Вероятность исполнения прогноза синоптиков на долгосрочный период составляет 60–62%. В апреле на большей части территории страны температура будет около и немного выше нормы. Теплее обычного будет на севере Урала и на Чукотке.
Читать в источнике
с чего всё началось

Гидрометцентр: Лето 2019 года будет теплее обычного

Гидрометцентр представил прогноз погоды на вегетационный период с апреля по май. Так апрель будет теплее обычного на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Урала и Сибири, а также на Чукотке.
Российская газета01:16

Подробнее о событии

Гидрометцентр: Лето 2019 года будет теплее обычного

Российская газета01:16

Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного

RT на русском02:59

Гидрометцентр прогнозирует лето в России жарче обычного

Газета.Ru08:45

Гидрометцентр прогнозирует в России лето теплее обычного

РИА Новости04:51

Гидрометцентр дал прогноз на весну и лето для всех регионов

Известия02:46

Уралу пообещали аномально теплый апрель и лето

URA.Ru02:59

Синоптики пообещали россиянам лето теплее обычного

РБК04:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
Общество

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие

Новейшие «Тигр-М» поступили в российские подразделения в Абхазии

В подразделения российской военной базы Южного военного округа ЮВО в Абхазии поступили десять новейших бронированных автомобилей «Тигр-М» марки ГАЗ.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика

Япония прекратит поставку в РФ трех жизненно важных лекарств

Компания объясняет принятую меру пересмотром "продуктового портфеля" Японская компания "Гаксла Фармасьюгикалс" приняла решение о прекращении поставок в Россию трех препаратов, входящих в список жизненно важных, и отзыве регистрационных удостоверений на них.
Обновлено вчера в 10:07
Гаджеты

Microsoft начала предупреждать о прекращении поддержки Windows 7

Microsoft подготовила специальное обновление для Windows 7, в котором разработчики предупреждают пользователей об окончании поддержки операционной системы.
Обновлено в 10:57
Политика

Власти Украины ввели санкции в отношении Вячеслава Володина

На Украине власти приняли решение о введении санкций в отношении председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Вандалы повредили четыре мечети в британском Бирмингеме

В ночь на 21 марта неизвестные злоумышленники разбили окна в четырех мечетях британского города Бирмингема.
Обновлено в 07:29
Энергетика

Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо

Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 10:27
Экономика

Корпорация МСП окажет поддержку пяти пермским предприятиям

Корпорация малого и среднего предпринимательства (МСП) в ходе выездной стратегической сессии в Перми сообщила о намерении оказать поддержку пяти пермским предприятиям, информирует пресс-служба администрации губернатора и правительства Пермского края.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Происшествия

Сторонники и противники переименования Астаны устроили потасовку

Сторонники и противники переименования столицы Казахстана в четверг устроили потасовку около здания мэрии Астаны.
Обновлено в 04:07
Политика

Задержан бывший президент Бразилии

Экс-президент Бразилии Мишел Темер задержан в рамках расследования дела о коррупции.
Обновлено в 10:46
Футбол

Сборная России сыграет против Бельгии в красной форме

Сборная России определилась с игровым комплектом формы на стартовый матч отборочного турнира Евро-2020 против Бельгии.
Обновлено в 06:48
Спорт

Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Осло

Обновлено в 12:52
Общество

«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны

Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено в 07:26
Общество

Росгидромет советует не работать в саду до конца майских праздников

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд не рекомендует россиянам до окончания майских праздников начинать садовые и огородные работы, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 10:38
Экономика

ВТБ требует взыскать с бывших владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей

Обновлено в 11:33
Происшествия

Глава Третьяковки оценила появление полуголого мужчины в музее

Обновлено в 12:30
Шоу-бизнес

Марат Башаров официально развелся с женой

В четверг, 21 марта, стало известно о разводе актера Марата Башарова с супругой Елизаветой.
Обновлено в 09:23
Энергетика

Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».
Обновлено в 12:17
Транспорт

Авиакомпания «Россия» вводит безбагажные тарифы на рейсы из Петербурга

В четверг, 21 марта, стало известно, что со 2 апреля этого года авиакомпания «Россия» вводит тарифы без оплаты багажа.
Обновлено в 12:19
Происшествия

Драка со стрельбой произошла на юго-востоке Москвы

Драка со стрельбой произошла на юго-востоке Москвы. По данным РЕН ТВ, разборки устроили рабочие на одном из строительных участков столицы.
Обновлено в 10:50
Экономика

Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным данным, составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году, сообщил в четверг Росстат.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Под Воронежем взорвалась котельная, погиб человек

Обновлено в 05:38
Политика

МИД прокомментировал решение о пожизненном приговоре Караджичу

В российском МИДе высказались о том, что Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов отклонил апелляцию бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича на обвинительный приговор 2016 года и ужесточил его, заменив наказание в 40 лет лишения свободы пожизненным заключением.
Обновлено в 12:50
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака

Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Политика

«Роскосмос» получил деньги на строительство второй очереди Восточного

Обновлено в 10:24
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 будет поддерживать Bluetooth 5.0 и NFC

Обе новые модели фитнес-браслетов Mi Band 4 обеспечат поддержку Bluetooth 5.0, улучшая тем самым их связь со смартфоном пользователя.
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес

Дочка Евгения Осина сменила имя данное отцом

Обновлено в 12:53
Общество

Умер доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский

Доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский скончался.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать роман

В последние дни пара, скрывавшая свой роман несколько месяцев, совершенно забыла о конспирации.В начале недели в Москве состоялась премьера нового фильма Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель», которую Собчак и Богомолов посетили вместе.
Обновлено в 09:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное