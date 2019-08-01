Общество

Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августеРИА Новости 02:28

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
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В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

В конце последнего летнего месяца днем обычно бывает плюс 19, ночью - плюс 10 градусов. Но, по всей видимости, первая неделя августа в столице будет холоднее нормы. Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Российская газетавчера в 22:00

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В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе

Российская газетавчера в 22:00
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Есть риск, что оператор по обращению с мусором ООО "Магнит" покинет регион Региональная энергетическая комиссия Омской области по предписанию ФАС снизила тариф на вывоз мусора на 30%.
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Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

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Сканирование помогло им обнаружить на дне глубиной около метра крупные колонны, а рядом с ними – затонувшая лодка, на которой и находились сокровища.
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