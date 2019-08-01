Общество
Гидрометцентр предупредил об аномальных холодах в августеРИА Новости 02:28
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
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с чего всё началось
В конце последнего летнего месяца днем обычно бывает плюс 19, ночью - плюс 10 градусов. Но, по всей видимости, первая неделя августа в столице будет холоднее нормы. Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.Российская газетавчера в 22:00
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Политика
Директором пресс-службы правительства РФ назначена Екатерина Осадчая
Новым директором департамента пресс-службы и информации правительства РФ назначена Екатерина Осадчая.
Обновлено в 03:52
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Политика
Германия отказалась от участия в миссии США в Ормузском проливе
Глава МИД Германии Хайко Маас рассказал об участии страны в миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 15:43
Транспорт
Высокинский подготовил почву под трамвай в Академический
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил проект планировки и межевания территории под трамвайную ветку в Академический.
Обновлено в 05:08
Политика
Онищенко рассказал, кем американцы считают россиян
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко осудил россиян за нетребовательное отношение к европейской продукции.
Обновлено в 02:14
Гаджеты
Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон
Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»
Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
Обновлено вчера в 11:40
Гаджеты
Как интернет вещей изменит нашу жизнь
Ожидается, что исполнение проекта «Умный город», одного из направлений госпрограммы «Цифровая экономика», обеспечит синергетический прирост рынка IoT-технологий к 2025 году до более чем 700 млрд. рублей.
Обновлено вчера в 12:32
ЖКХ
В Омской области тариф на вывоз мусора снизили на 30%
Есть риск, что оператор по обращению с мусором ООО "Магнит" покинет регион Региональная энергетическая комиссия Омской области по предписанию ФАС снизила тариф на вывоз мусора на 30%.
Обновлено в 01:50
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на плотине Иркутской ГЭС
"Следователи обращаются к очевидцам аварии и автомобилистам, видеорегистраторы которых могли запечатлеть момент ДТП с участием автобуса и иномарки на плотине ГЭС, с просьбой оказать помощь в установлении обстоятельств трагедии", - заявили в МВД по Иркутской области.
Обновлено в 04:05
Происшествия
Летевший в Иркутск самолет экстренно сел в Красноярске из-за дыма
Самолет авиакомпании S7 Airlines, совершавший рейс Москва — Иркутск, был вынужден сделать внеплановую посадку в аэропорту Красноярска.
Обновлено вчера в 19:24
Шоу-бизнес
Водонаева обвинила россиян в злости
Ранее телеведущая рассказывала о своих проблемах при перелете из России в Лос-Анджелес.
Обновлено в 03:25
Технологии
Мультикалиберное модульное стрелковое оружие разработают в России
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения, находящийся в составе Ростеха, получил патент на создание огнестрельного оружия, в котором можно будет заменять составляющие в зависимости от задач.
Обновлено в 01:15
Транспорт
ГИБДД рассекретила все камеры на дорогах
Обновлено вчера в 09:20
Политика
Глава МИД Китая встретится с Майком Помпео
Министр иностранных дел КНР Ван И, находящийся в Бангкоке на министерском совещании АСЕАН, заявил, что в четверг у него запланирована встреча с госсекретарем США Майком Помпео, следует из сообщения внешнеполитического ведомства КНР.
Обновлено вчера в 15:05
Футбол
Исторический трансфер «Зенита»: петербуржцы купят игрока «Барселоны»
Петербургский "Зенит" решился на трансфер, который может стать историческим и вторым по статусу после покупки Халка.
Обновлено вчера в 03:46
Кино
Хабенский может сыграть в фильме о певице Янке Дягилевой
Обновлено вчера в 14:51
Армия и оружие
Минобороны РФ запустило на сайте раздел «Миссия в Сирии»
Министерство обороны России на своем сайте запустило специальный интерактивный раздел под названием "Миссия в Сирии: восстановление мира".
Обновлено в 04:45
Наука
На Ниле обнаружили древний храм с сокровищами
Сканирование помогло им обнаружить на дне глубиной около метра крупные колонны, а рядом с ними – затонувшая лодка, на которой и находились сокровища.
Обновлено вчера в 14:21
Шоу-бизнес
Виктория Исакова впервые показала подписчикам дочь
Актриса опубликовала семейное фото Несколько часов назад на личной странице "Инстаграма" звезды фильмов "Зеркало" и "Оттепель" Виктории Исаковой появилось долгожданное фото с маленькой дочерью.
Обновлено в 05:04
Общество
Белорусская писательница Алексиевич сделала каминг-аут
Обновлено в 05:02
Происшествия
Двух подозреваемых в подготовке теракта в Татарстане арестовали
В Татарстане суд арестовал двух подозреваемых в организации террористического акта россиян, которые были сторонниками запрещенной террористической группировки "Исламское государство".
Обновлено в 04:54
Политика
Ляшко пообещал избавить Украину от «зеленой чумы»
Обновлено в 02:57
Политика
Порошенко назвал Гладковского своей кадровой ошибкой
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что назначение Олега Гладковского первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) было ошибочным.
Обновлено в 04:52
Общество
Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
Обновлено в 02:04
Музыка
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток»
В США отменили юбилейный фестиваль «Вудсток 50». Об этом сообщает Variety со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено вчера в 22:39