Температура в Москве 30-31 июля опустится до 11-16 градусов тепла. Похолодание может побить температурный рекорд 1977 года для этих дней, сообщил ТАСС руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.

с чего всё началось

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал, что на следующей неделе ожидается «ультраполярное вторжение в тыловой части циклона». Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.

Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в Москве

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