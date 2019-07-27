Общество
Гидрометцентр предупредил об аномально холодной погоде в МосквеRT на русском 01:46
Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал, что на следующей неделе ожидается «ультраполярное вторжение в тыловой части циклона». Самым жарким днём с начала месяца в Москве стала пятница, 26 июля. Температура в столице достигла +27,7 °С.
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с чего всё началось
Температура в Москве 30-31 июля опустится до 11-16 градусов тепла. Похолодание может побить температурный рекорд 1977 года для этих дней, сообщил ТАСС руководитель отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.ТАСС01:10
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