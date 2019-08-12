Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионовРИА Новости 04:30

В ближайшие дни температура воздуха в некоторых российских регионах опустится до минус двух градусов, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете". "Особенно это касается севера Архангельской области и восточных районов Карелии", —уточнила она.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов. Впрочем, такая погода простояла почти весь июль и в Москве. И только предстоящая неделя обещает порадовать уставших от непривычного северного лета москвичей.
Российская газетавчера в 22:00

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Газета.Ru05:53
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