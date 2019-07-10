Общество

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в августеТАСС 05:02

На азиатской территории сильные дожди ожидаются в центральных районах Красноярского края, на юге Урала и на юге Якутии. По словам Тищенко, в августе дефицит осадков может быть в Мурманской области и в Крыму, а также в Бурятии, в Хабаровском крае, на севере Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

Гидрометцентр России предоставил "Российской газете" предварительный прогноз погоды на август. В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Российская газетавчера в 22:00

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Гидрометцентр рассказал о погодных аномалиях в августе

RT на русском01:11

Синоптики пообещали погодные аномалии в августе

URA.Ruвчера в 22:40

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

РИА Новости01:38

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в августе

РБК01:54

Синоптики предрекли температурные аномалии в августе

Газета.Ru01:11

В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях в августе

Известиявчера в 22:30

В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

Российская газетавчера в 22:00
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Кино

«Невероятные визуальные эффекты»: первые отзывы на киноремейк «Короля Льва»

Хотя среди зрителей немало скептиков, которые считают, что киноремейк не особо-то был нужен.
Обновлено в 04:45
Единоборства

Порье на русском языке назвал себя «настоящим чемпионом»

Обладатель временного титула UFC в лёгком весе американец Дастин Порье на русском языке назвал себя «настоящим чемпионом».
Обновлено в 04:56
Происшествия

Пятеро столичных полицейских остались без работы из-за дела Голунова

Пятерых сотрудников МВД по ЗАО отстранили от работы после дела Голунова.
Обновлено в 05:01
Наука

«Роскосмос» показал разработанный своей «дочкой» беспилотный трактор

Обновлено в 04:08
Футбол

Пентек сменил игровой номер в «Милане»

Обновлено в 02:50
Футбол

Тарасов: душой и сердцем я всегда буду с «Локо», несмотря на угрозу судом

Обновлено в 05:22
Экономика

Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Политика

В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой

В Германии предложили снести памятник, установленный в честь победы Красной Армии над фашистами в танковом сражении под Прохоровкой в июле 1943 года.
Обновлено в 01:57
Политика

Путин назвал Порошенко инициатором инцидента в Керченском проливе

В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 02:20
Игры

В приложении-компаньоне Red Dead Redemption 2 отыскали настройки графики для ПК

Только на прошлой неделе фанаты отыскали упоминание ПК-версии Red Dead Redemption 2 в сервисе Rockstar, а на этой геймеры отыскали настройки графики для RDR 2 на ПК в приложении-компаньоне игры.
Обновлено в 04:34
Армия и оружие

«Невское ПКБ» представило новый авианосец проекта «Ламантин»

Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представило новейший авианосец проекта 11430Э "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:56
Общество

Условия труда россиян признали кабальными

Точнее остальных придерживаются стандартного графика труда жители Израиля и Нидерландов - там в нерабочее время трудятся 44 и 49% работников соответственно.
Обновлено в 04:51
Общество

Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти

Журналиста Сергея Доренко оштрафовали за неправильную парковку через неделю после смерти.
Обновлено в 04:03
Политика

Спикер Рады призвал военных выйти на Крещатик в День независимости

Спикер Верховной рады Андрей Парубий раскритиковал отказ Владимира Зеленского от проведения военного парада на День независимости.
Обновлено в 04:53
Финансы

Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян

В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.
Обновлено в 05:12
Наука

Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому

Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
Обновлено в 00:06
Происшествия

В соцсети объявили сбор денег для башкирской кассирши

Обновлено в 04:45
Спорт

Россиянка доставлена в больницу после аварии на «Шелковом пути»

Обновлено в 04:41
Происшествия

В Саратовской области закрыли летний лагерь после отравления детей

Детский лагерь расположен в Аткарском районе, после отравления детей учреждение было закрыто по решению ведомства.
Обновлено в 05:08
Шоу-бизнес

67-летний Олег Газманов показал идеальный торс

На видео 67-летний Газманов запечатлён без футболки, что позволяет в подробностях рассмотреть его пресс.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В Крыму в ДТП на трассе «Таврида» погибли женщина и двое детей

В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
Обновлено в 03:10
Происшествия

Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства — Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 20:08
Происшествия

Два военных самолета Катара столкнулись в воздухе

Обновлено в 02:44
Музыка

Выступавшим в РФ детям запретили представлять Украину на «Евровидении»

Maruv, которая победила в нацотборе Евровидения-2019, но ехать туда отказалась из-за неприемлемых условий контракта, уже подвергалась критике со стороны подписчиков за гастроли в России.
Обновлено в 00:42
Здоровье

Назван самый полезный летний фрукт

Врачи назвали самый полезный летний фрукт, который может улучшить даже качество сна.
Обновлено вчера в 01:03
Политика

Вместо вина: грузины придумали месть Путину

По мнению главы "Рустави-2", вместо России производители могли бы сбывать свой товар на Украину.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Врачи продолжают попытки спасти правую руку у девочки из Ингушетии

У избитой девочки из Ингушетии наметились улучшения в левой руке, в правой нарушено кровоснабжение предплечья и кисти, рассказали РИА Новости в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля.
Обновлено в 04:30
Политика

Кремль допустил возобновление авиасообщения между Россией и Грузией

В Кремле считают, что о возобновлении полетов российских авиакомпаний в Грузию говорить преждевременно, поскольку существуют угрозы для граждан России, находящихся в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:18
Политика

Мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина

Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме

Итальянский кинорежиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в больницу «Сант-Андреа» в Риме, пишет газета Corriere della Sera.
Обновлено в 04:56
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