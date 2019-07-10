Гидрометцентр России предоставил "Российской газете" предварительный прогноз погоды на август. В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.

с чего всё началось

На азиатской территории сильные дожди ожидаются в центральных районах Красноярского края, на юге Урала и на юге Якутии. По словам Тищенко, в августе дефицит осадков может быть в Мурманской области и в Крыму, а также в Бурятии, в Хабаровском крае, на севере Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.

Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в августе

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