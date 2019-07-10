Общество
Гидрометцентр предупредил о погодных аномалиях в августеТАСС 05:02
На азиатской территории сильные дожди ожидаются в центральных районах Красноярского края, на юге Урала и на юге Якутии. По словам Тищенко, в августе дефицит осадков может быть в Мурманской области и в Крыму, а также в Бурятии, в Хабаровском крае, на севере Якутии, в Магаданской области и на Чукотке.
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с чего всё началось
Гидрометцентр России предоставил "Российской газете" предварительный прогноз погоды на август. В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.Российская газетавчера в 22:00
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Хотя среди зрителей немало скептиков, которые считают, что киноремейк не особо-то был нужен.
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
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Точнее остальных придерживаются стандартного графика труда жители Израиля и Нидерландов - там в нерабочее время трудятся 44 и 49% работников соответственно.
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Спикер Верховной рады Андрей Парубий раскритиковал отказ Владимира Зеленского от проведения военного парада на День независимости.
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Наука
Дело не в жире: Ученые посоветовали полным людям худеть по-другому
Американские ученые заявили, что желающим похудеть и обезопасить себя от недугов (диабета, проблем с сердцем и сосудами), которые могут быть спровоцированы ожирением, следует сосредоточиться не на потере жира, а на укреплении мышц.
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На видео 67-летний Газманов запечатлён без футболки, что позволяет в подробностях рассмотреть его пресс.
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Происшествия
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В Крыму, на 73-м километре автодороги "Таврида", в районе поселка Приморский, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля Hyundai и грузовика Man, в котором погибли три человека.
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Врачи назвали самый полезный летний фрукт, который может улучшить даже качество сна.
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По мнению главы "Рустави-2", вместо России производители могли бы сбывать свой товар на Украину.
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Происшествия
Врачи продолжают попытки спасти правую руку у девочки из Ингушетии
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Политика
Кремль допустил возобновление авиасообщения между Россией и Грузией
В Кремле считают, что о возобновлении полетов российских авиакомпаний в Грузию говорить преждевременно, поскольку существуют угрозы для граждан России, находящихся в этой стране, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
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Режиссер Тинто Брасс экстренно госпитализирован в Риме
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