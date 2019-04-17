Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летомRT на русском 07:48

Предстоящее лето в России не ожидается холодным. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Синоптики пообещали теплое лето в России

РБК10:05

Синоптики прогнозируют теплое лето в России в 2019 году

ТАСС08:14

В Гидрометцентре сообщили о погоде в мае на Европейской части России

Российская газета07:53

Апрель в Москве оказался аномально сухим

Интерфакс07:43

Жителей центра европейской части России ждёт тёплый май

News.ru07:41

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

RT на русском07:48

Синоптики рассказали о погоде в мае в центре европейской части России

Газета.Ru07:31
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Армия и оружие

СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта

Грицак заявил, что организацией теракта занимался задержанный Олег Шутов — житель Донецка и сотрудник «центра спецопераций "МГБ ДНР" под опекой офицеров ФСБ России и военной разведки российских спецслужб».
Обновлено в 08:27
Происшествия

Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице

Обновлено в 06:51
Авто

Модель Mercedes-Benz GLC 63 4Matic обновила начинку и дизайн

Вслед за обновлением обычных версий Мерседеса GLC немцы провели и рестайлинг модели Mercedes-Benz GLC 63 4Matic.
Обновлено в 09:18
Здоровье

Быкова ввели в искусственную кому

Российского писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому.
Обновлено в 09:34
Общество

Кадастровая палата дала советы по покупке дачи

Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра рассказали о мерах предосторожности при покупке дачи.
Обновлено в 02:36
Происшествия

Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством

Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Экономика

Доля вложений США в российские акции среди иностранных инвесторов на Мосбирже достигла 54%

США с 2013 года увеличили долю владения акциями российских компаний, находящихся в свободном обращении, с 41% до 54% от вложений всех иностранных инвесторов, владеющих российскими акциями.
Обновлено в 09:48
Происшествия

В Красноярске экстренно сел самолет с главой Приморья на борту

В аэропорту Красноярска РИА Новости сообщили о факте посадки, однако не подтвердили и не опровергли был ли на борту Кожемяко.
Обновлено в 08:19
Кино

Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в Керчи

Бекмамбетов спродюсирует картину, Ксения Леонова напишет сценарий, а Леонид Марантиди отвечает за постановку.
Обновлено в 07:06
Политика

Трамп наложил вето на резолюцию конгресса США по Йемену

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, по которой Соединенным Штатам было рекомендовано прекратить поддержку военной коалиции Саудовской Аравии в Йемене, говорится в распространенном в среду Белым домом тексте ответа Трампа конгрессу.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Политика

Медведев: Людям трудно, некоторые просто выживают

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что 19 млн человек в России живут так, как жить не должны, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.
Обновлено в 05:15
Политика

Париж организует международный конкурс для воссоздания шпиля Нотр-Дама

Обновлено в 07:01
Происшествия

Жителя Севастополя зарезали за отказ танцевать лезгинку в баре

Пьяный строитель из Дагестана убил посетителя в кафе Севастополя за отказ танцевать лезгинку.
Обновлено в 09:05
Гаджеты

Появились новые рендеры смартфона OnePlus 7

Обновлено вчера в 10:29
Наука

Захороненные в могилах мегалитов люди оказались родственниками

Учеными из шведского университета Упсалы при помощи достижений генетики было проведено тщательное изучение мегалитической постройки Европы, одной из самых известных которой считает Стоунхендж, находящийся в Англии.
Обновлено вчера в 08:33
Политика

На Украине возбудили уголовное дело «о сдаче Крыма»

Дело было возбуждено 1 апреля «по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году», пишет сайт aif.ru.
Обновлено в 08:44
Экономика

Названы выполнившие майские указы регионы

Только 16 российских регионов полностью выполнили положения майских указов президента от 2012 года в части размера зарплаты бюджетников.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Армия и оружие

Британия перебросила к России ударные вертолеты и солдат

Великобритания направила в Эстонию пять ударных вертолетов Apache и больше сотни военнослужащих.
Обновлено 15 апреля в 21:58
Общество

Синоптики советуют россиянам на майские ехать на Мальдивы

В период майских праздников лучшим местом для пляжного отдыха станут Мальдивы, заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено в 08:39
Политика

Зеленский предложил избирателям пройти тест про Порошенко

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал тест для избирателей, в котором в 12 пунктах содержатся вопросы о действующем президенте Петре Порошенко, его состоянии и семье.
Обновлено в 09:04
Происшествия

В Краснодаре в суд направлено дело застройщиков ЖК «Мультиплекс Кино»

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю, на скамье подсудимых окажутся два организатора строительства ЖК «Мультиплекс Кино» и их соучастник, возраст мужчин от 41 года до 44 лет.
Обновлено в 07:43
Происшествия

Стрела башенного крана рухнула у жилого дома в Казани

Стрела башенного крана обрушилась в Казани.
Обновлено в 09:15
Космос

Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году

Обновлено в 04:58
Экономика

Дерипаска заявил о готовности отказаться от контроля над группой ГАЗ

13 апреля агентство «РИА Новости» со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова сообщало о том, что группа ГАЗ ведет переговоры с управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США о снятии санкций «Группа ГАЗ контактирует с OFAC, вносит различные предложения по аналогии с En+», — заявил тогда министр.
Обновлено вчера в 17:27
Происшествия

В США у девочки нашли десять раковых опухолей в глазу

Обновлено в 00:40
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Происшествия

В Омске школьники закидали 77-летнего старика камнями

В местном паблике «ВКонтакте» появился ролик, где видно, как несколько школьников, которым на вид 10-13 лет, у гаража кидали в пенсионера камнями, набрасывались на него с кулаками и пинали в его сторону массивную железную дверь.
Обновлено в 05:55
Происшествия

К участнику «Бессрочного протеста» пришли с обыском

К участнику "Бессрочного протеста", студенту МГУ Дмитрию Иванову пришли с обыском. Об этом он сообщил в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 09:57
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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