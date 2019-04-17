Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летомRT на русском 07:48

Предстоящее лето в России не ожидается холодным. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Роман Вильфанд
По предварительным прогнозам, мы не ожидаем, что будет холодное лето - лето будет около и выше нормы.
— Роман ВильфандГазета.Ru 07:23

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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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