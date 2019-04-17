Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летомRT на русском 07:48
Предстоящее лето в России не ожидается холодным. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Пока в апреле выпало всего 20% от нормы — это очень мало. И в ближайшие 5-7 дней мы не ожидаем существенных осадков, поскольку погоду в центре европейской части России определяет мощный антициклон.
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Общество
Вильфанд посоветовал россиянам отдыхать в мае на Мальдивах
Обновлено в 10:10
Технологии
Telegram нашел партнера для запуска своей блокчейн-платформы TON
Мессенджер Telegram, который готовится к запуску проекта блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) с привязанной к ней криптовалютой Gram, нашел партнера в лице Wirecard AG, следует из заявления немецкой компании Wirecard.
Обновлено в 11:42
Политика
Россия и Таджикистан подписали соглашение о наборе трудовых мигрантов
17 апреля Владимир Путин провел переговоры с Эмомали Рахмоном Москва и Душанбе заключили межведомственное соглашение о наборе граждан Таджикистана для временной трудовой деятельности на территории России, сообщает сайт Кремля.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков впал в кому
Диагноз "инсульт" у 51-летнего Дмитрия Быкова не подтвердился, сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. министра здравоохраненя Башкирии Максима Забелина.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Молния ударила в Акрополь, есть пострадавшие
Из-за попадания молнии в Акрополь в Афинах пострадали четыре человека, передает newsit.gr.
Обновлено в 11:40
Общество
Госдума «похоронила» бумажный полис ОСАГО
Принятый закон официально уравнивает в правах бумажный и электронный полисы этого вида страхования.
Обновлено в 07:44
Происшествия
В Беларуси сгорел католический храм конца XIX века
Обновлено в 12:05
Политика
Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Происшествия
В Севастополе дагестанцы зарезали мужчину за отказ танцевать лезгинку
В ведомстве рассказали, что нетрезвые дагестанцы "заставили" бармена включить лезгинку, после чего со словами "Танцуй давай, да!" потребовали от "34-летнего Олега" исполнить этот танец.
Обновлено в 11:32
Происшествия
В России ужесточили наказание за оставление места ДТП
Если в аварии пострадали два и более человека, а водитель оставил место ДТП, его могут посадить на девять лет.
Обновлено в 05:03
Происшествия
Денис Пак пришел в суд для дачи показаний по делу Кокорина и Мамаева
Директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Денис Пак, являющийся потерпевшим по делу о драке в центре Москвы с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, пришел в Пресненский суд Москвы для дачи показаний, передает корреспондент ТАСС из суда.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Самолет загорелся во время взлета во Внуково
В московском аэропорту Внуково самолет загорелся во время взлета, передает телеканал "360".
Обновлено в 11:04
Политика
Путин заявил, что чиновники не должны отрываться от общества
Экс-глава ЦСР, а ныне руководитель Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что только 38% чиновников в России заняты своими прямыми обязанностями, в остальном они занимаются «гашением пожаров» в «авральных ситуациях» и выполнением «хаотичных» поручений.
Обновлено в 12:27
Происшествия
Шестун потерял сознание во время следственных действий
Обновлено в 09:37
Кино
Фильм Лунгина «Братство» получил прокатное удостоверение
Картина Павла Лунгина «Братство» получила прокатное удостоверение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минкультуры РФ.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятии
В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся.
Обновлено в 03:12
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 85,12 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 (с погашением 7 октября 2026 года) на сумму 85,12 млрд рублей, сообщается на сайте министерства.
Обновлено в 08:19
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:46
Общество
В Омске женщину обязали заплатить налог на подарки от мэрии в роддоме
Жительницу Омска Санию Абдуллину, родившую ребенка в первые минуты нового года, обязали заплатить налоги на подаренные от мэрии города букет и сертификат на детские товары.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск
Адвокат обвиняемого Анатолий Клейменов просил суд отказать в рассмотрении ходатайства в связи с тем, что защита обжаловала постановление об объявлении Вайсмана в розыск.
Обновлено в 10:26
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено вчера в 06:41
Происшествия
На границе с Украиной задержан участник «Хизб ут-Тахрир»
В пункте пропуска "Армянск" на границе с Украиной задержан житель села Каменка, который подозревается в участии в деятельности запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".
Обновлено в 11:43
Футбол
Гулиев принёс извинения «Спартаку» и вернулся в общую группу
Обновлено в 12:20
Политика
Украинским морякам суд в Москве продлил срок ареста на три месяца
Восемь из 24 членов экипажей кораблей ВМС Украины, арестованных за незаконное пересечение госграницы РФ в Керченском проливе, останутся под стражей ещё на три месяца.
Обновлено в 08:27
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Происшествия
Экс-президент Перу умер после попытки самоубийства, сообщили СМИ
Экс-президент Перу Алан Гарсия, ранивший себя при попытке задержания, скончался, сообщил канал Telesur.
Обновлено в 11:07
Политика
Госдума РФ в третьем чтении приняла закон об изоляции Рунета
Депутаты Госдумы России 16 апреля приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об «обеспечении безопасного и устойчивого функционирования» интернета на территории страны; документ предполагает изоляцию российского сегмента интернета, сообщает «Медуза».
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Общество
Доходы губернатора Подмосковья выросли на 80% по итогам 2018 года
Доход губернатора Московской области Андрея Воробьева по итогам прошлого года превысил 95,7 млн рублей, что выше задекларированного дохода за 2017 год на 80%.
Обновлено в 10:38