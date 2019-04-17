Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летомRT на русском 07:48
Предстоящее лето в России не ожидается холодным. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Читать в источнике
Оценить204
Пока в апреле выпало всего 20% от нормы — это очень мало. И в ближайшие 5-7 дней мы не ожидаем существенных осадков, поскольку погоду в центре европейской части России определяет мощный антициклон.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Происшествия
Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и Мамаева
Гайсин 8 октября 2018 года пришёл в кафе «Кофемания» на встречу с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и пострадал в результате конфликта со спортсменами.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Дмитрий Быков введен в искусственную кому
Главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава РФ Игорь Молчанов рассказал, что известный российский писатель введен в медикаментозную кому.
Обновлено в 09:59
Футбол
«Ювентус» провел предварительные переговоры с Конте
Обновлено в 13:35
Гаджеты
Это может быть крахом: у журналистов массово выходят из строя смартфоны Samsung Galaxy Fold
Только журналисты начали получать доступ к смартфону Samsung Galaxy Fold, как у некоторых из них аппараты уже вышли из строя.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Американец сообщил о решении конфликта с футболистом «Спартака» Гулиевым
Гражданин США Майкл Коул рассказал об урегулировании конфликта с футболистом «Спартака» Аязом Гулиевым, который подрался с ним после аварии.
Обновлено в 14:38
Политика
Россия передала Белоруссии предложения по интеграции
Россия передала Белоруссии предложения по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время выступления с ежегодным отчётом правительства.
Обновлено в 07:51
Футбол
Манчестер Сити — Тоттенхэм 4:2 (2-й тайм)
Обновлено в 14:33
Политика
США ввели новые санкции против Кубы и Венесуэлы
США ввели новые санкции против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, сообщил минфин США.
Обновлено в 14:41
Наука
Впервые сердце человека напечатали на 3D-принтере
Обновлено вчера в 05:00
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Происшествия
В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре
В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Космос
НАСА подтвердило наступление климатической катастрофы
Специалисты НАСА подтвердили точность недавно полученных данных, свидетельствующих о быстром глобальном потеплении.
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
Пригожин увел гостей с концерта Пугачевой
Иосиф Пригожин увел гостей с юбилейного концерта Аллы Пугачевой.
Обновлено в 11:15
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено вчера в 07:30
Политика
Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»
Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Опубликовано видео авиаскандала Панкратова-Черного
Обновлено в 14:25
Политика
Медведев оценил уровень пенсий в России
Сегодняшний уровень пенсий не обеспечивает достойную жизнь пенсионерам, в связи с этим принят целый ряд решений об индексации, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:58
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в третьем матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 14:55
Политика
Во втором туре Порошенко потратил на агитацию вдвое больше Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко потратил на избирательную кампанию по втором туре 100 млн гривен ($3,7 млн).
Обновлено в 13:55
Спорт
Российского биатлониста дисквалифицировали за пропуск трех допинг-проб
Дисциплинарный комитет РУСАДА наказал 29-летнего спортсмена за пропуск трех внесоревновательных допинг-теста в течение года.
Обновлено в 14:43
Происшествия
Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Общество
Собянин рассказал о новом стандарте комфорта московских поликлиник
Качественно новый стандарт обслуживания пациентов будет внедрен в столичных поликлиниках в ближайшие три-пять лет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время круглого стола с руководителями московских поликлиник в среду.
Обновлено в 08:32
Политика
Главный военный прокурор Украины прокомментировал слухи о своем побеге
Ранее украинский журналист заявил, что прокурор скрывается за границей из-за коррупционного скандала Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на совместном брифинге с главой СБУ Василием Грицаком объяснил происхождение информации о своем побеге из страны.
Обновлено в 09:15
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Авто
Lada XRAY получил мотор Renault и вариатор Jatco
Автомобиль получил бензиновый двигатель Renault и японский вариатор Jatco.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Галкин показал семейное видео с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин поделился в сети милым семейным видео, на котором запечатлены его дети и супруга Алла Пугачева.
Обновлено в 07:49
Политика
Путин наградил орденами и медалями более 60 сотрудников «Роснефти»
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями ряда сотрудников компании «Роснефть».
Обновлено в 12:57