Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летомRT на русском 07:48

Предстоящее лето в России не ожидается холодным. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Роман Вильфанд
По предварительным прогнозам, мы не ожидаем, что будет холодное лето - лето будет около и выше нормы.
— Роман ВильфандГазета.Ru 07:23

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Политика

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Писателя и журналиста Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому.
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КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие

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В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
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Происшествия

Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени

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Разработчики игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg

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Новые требования к внешнему виду стюардесс возмутили норвежек

Стюардесс авиакомпании Norwegian Air обязали носить обувь на каблуке, что возмутило женщин в Норвегии.
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Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

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Пелагея в первый раз показала лицо двухлетней дочери

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Time не включил Путина в рейтинг 100 самых влиятельных людей мира

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Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
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Путин дал российское гражданство бельгийскому бизнесмену

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Политика

Bloomberg назвал сроки подписания торговой сделки США и КНР

Как отмечается, представители США и Китая планируют объявить о достижении торговой сделки в начале мая.
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УАЗ выпустил новую версию «буханки»

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Родственники женщины получают угрозы "с того света" 30 января в результате инсульта скончалась поклонница Филиппа Киркорова Светлана Сафиева.
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Каждый лишний ломтик бекона увеличивает риск развития рака на 20%

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Президент Израиля Реувен Ривлин поручил премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство.
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