Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летомRT на русском 07:48
Предстоящее лето в России не ожидается холодным. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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По предварительным прогнозам, мы не ожидаем, что будет холодное лето - лето будет около и выше нормы.
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Гаджеты
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ
Обновлено в 17:02
Здоровье
В Белоруссию запретили ввоз птицы из Чечни
В Белоруссию запретили ввоз птицы из Чечни Ввоз живой птицы и любых продуктов птицеводства с территории Северо-Кавказской республики в Белоруссию запрещен с 17 апреля.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
ЖКХ
Назван вид российского жилья с наименьшей оплатой за ЖКХ
Согласно исследованию девелоперской компании «Талан», меньше всего за услуги ЖКХ платят жители хрущевок.
Обновлено в 17:59
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Политика
Медведев назвал уровень пенсий далёким от достойной жизни
Нынешний уровень пенсий не позволяет обеспечить достойную и интересную жизнь.
Обновлено в 08:24
Происшествия
В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом
Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено в 15:02
Общество
Госдума «похоронила» бумажный полис ОСАГО
Принятый закон официально уравнивает в правах бумажный и электронный полисы этого вида страхования.
Обновлено в 07:44
Политика
США назвали санкции против Венесуэлы предупреждением для России
Болтон уточнил, что США вводят новые санкции против Центробанка Венесуэлы, ограничивающие ему доступ к долларам США.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое управляемое оружие
Обновлено в 18:04
Политика
Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы
В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени
Пассажиры заметили это и потребовали остановить лайнер. Самолёт направлялся из Москвы в Махачкалу.
Обновлено в 12:42
Игры
Разработчики игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg
Братья Бухманы заработали $1,2 млрд на разработке игр для платформ iOS и Android и попали в список миллиардеров Bloomberg.
Обновлено в 16:54
Общество
Новые требования к внешнему виду стюардесс возмутили норвежек
Стюардесс авиакомпании Norwegian Air обязали носить обувь на каблуке, что возмутило женщин в Норвегии.
Обновлено в 15:50
Политика
На Украине Порошенко посоветовали «закрыть рот»
По мнению Гужель, Порошенко следует «закрыть рот» и перестать «стыдить» претендующего на высший государственный пост украинского шоумена.
Обновлено в 18:43
Энергетика
Баланс на рынке нефти сейчас полностью зависит от действий Саудовской Аравии
В начале декабря ОПЕК и страны, участвующие в сделке, приняли решение продлить соглашение на 2019 г. и продолжили курс на снижение/заморозку добычи нефти с целью убрать с рынка лишнюю нефть начиная с 2019 г.
Обновлено в 10:22
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Пелагея в первый раз показала лицо двухлетней дочери
В январе 2019 года дочери певицы Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина исполнилось два года.
Обновлено в 11:02
Политика
Time не включил Путина в рейтинг 100 самых влиятельных людей мира
Американский журнал Time составил список 100 наиболее влиятельных людей 2019 года. В рейтинге не оказалось президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 10:38
Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Политика
Путин дал российское гражданство бельгийскому бизнесмену
«Принять в гражданство Российской Федерации Литвака Мишеля», - сообщается в документе. Бизнесмен родился в 1951 году в Ленинграде.
Обновлено в 11:40
Политика
Bloomberg назвал сроки подписания торговой сделки США и КНР
Как отмечается, представители США и Китая планируют объявить о достижении торговой сделки в начале мая.
Обновлено в 18:16
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
Подруга объявила себя наследницей убитой поклонницы Киркорова
Родственники женщины получают угрозы "с того света" 30 января в результате инсульта скончалась поклонница Филиппа Киркорова Светлана Сафиева.
Обновлено в 11:52
Политика
Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство
Президент Израиля Реувен Ривлин поручил премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху сформировать новое правительство.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
«Искандер-М» на российской авиабазе в Сирии показали со спутника
Израильская компания ImageSat International (ISI), занимающаяся спутниковой фотосъемкой, сделала снимок комплекса «Искандер-М» на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 14:05