Общество
Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летомRT на русском 07:48
Предстоящее лето в России не ожидается холодным. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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По предварительным прогнозам, мы не ожидаем, что будет холодное лето - лето будет около и выше нормы.
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Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Происшествия
Экс-игрок «Ак Барса» Обухов избил девушку на улице
Обновлено в 05:39
Политика
Россия и Таджикистан откроют упрощенный таможенный коридор
Обновлено в 10:35
Политика
Путин снова не попал в рейтинг самых влиятельных людей Time
Обновлено в 09:01
Политика
Болтон назвал санкции против ЦБ Венесуэлы предупреждением для России
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что новые санкции против центрального банка Венесуэлы должны стать предупреждением для всех внешних игроков, включая Россию.
Обновлено в 18:30
Космос
Опубликован снимок сгоревшего Нотр-Дама из космоса
Космическая программа Евросоюза по наблюдению за Землей Copernicus опубликовала в своем Twitter первое изображение пострадавшего при пожаре собора Парижской Богоматери, сделанное из космоса.
Обновлено в 15:54
Политика
На Украине рассказали о стыде из-за Петра Порошенко
Депутат Верховной рады Украины от партии "Батькивщина" Александра Кужель раскритиковала Петра Порошенко и заявила, что ей стыдно за институт президентства в его лице.
Обновлено в 18:09
Здоровье
В России выросла заболеваемость раком
По данным Центра радиологии Минздрава, в России за 2018 год выявлено 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 19:47
Политика
СВР внесла ясность в данные о назначении Нарышкина спикером Совфеда
Официальный представитель российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Иванов опроверг слухи о возможном назначении главы ведомства Сергея Нарышкина на должность спикера Совета Федерации России.
Обновлено в 05:15
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Гаджеты
Складные Galaxy Fold начали ломаться еще до выхода
Журналисты и блогеры, которые тестировали складной смартфон Samsung Galaxy Fold, пожаловались в соцсетях, что он начал ломаться с первых же дней использования.
Обновлено в 17:44
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея
Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия
Пак рассказал в суде, что компания Кокорина угрожала ему убийством
Директор департамента Минпромторга Денис Пак, проходящий потерпевшим в деле о драке с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина, выступил в суде, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
КНДР испытала новое тактическое оружие
Обновлено в 17:31
Здоровье
Названы вызывающие рак кишечника продукты
Обновлено в 15:26
Шоу-бизнес
Телеведущая Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой
Известная ведущая Первого канала Анастасия Трегубова стала мамой в четвертый раз. Радостное событие произошло 17 апреля в 14.30.
Обновлено в 17:51
Интернет
В работе сервисов Google произошел сбой
Проблемы в работе Google и Gmail наблюдаются в среду в ряде стран.
Обновлено в 18:24
Транспорт
«Открытый диалог». Работники «Сервис-Интегратора» услышали ответы на вопросы
Один из первых вопросов работников транспортного предприятия касается, что неудивительно, транспортной сферы.
Обновлено в 13:09
Наука
Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти
Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков попал в больницу в Уфе
Писатель и журналист Дмитрий Быков экстренно доставлен в больницу.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Число жертв ДТП с автобусом на Мадейре возросло до 29
Число жертв ДТП с туристическим автобусом на Мадейре возросло до 29, сообщает Observador со ссылкой на власти.
Обновлено в 19:56
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала дочку, рассказала о кормлении грудью и набранных килограммах
Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что ей очень сложно не показывать лицо дочки.
Обновлено в 17:10
Футбол
«Тоттенхэм» проиграл «Манчестер Сити», но вышел в полуфинал ЛЧ
Обновлено в 17:02
Общество
В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти
Посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили винторогого козла.
Обновлено в 08:05
Космос
Спутник «Ресурс-П» №4 планируется запустить в конце 2020 года
Запуск спутника дистанционного зондирования земли "Ресурс-П" №4 запланирован на конец 2020 года.
Обновлено в 13:31