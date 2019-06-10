Экономика
«Гидромаш» выплатил 46 млн рублей дивидендов за 2018 годНьюс-НН вчера в 08:28
Нижегородское ОАО «Гидромаш» выплатило по итогам 2018 года 46,07 млн рублей дивидендов по акциям. Об этом говорится в сообщении предприятия. На одну обыкновенную акцию было выплачено 75 рублей.
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Нижегородский «Гидромаш» выплатил 46 млн руб. дивидендов
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