Экономика

«Гидромаш» выплатил 46 млн рублей дивидендов за 2018 годНьюс-НН вчера в 08:28

Нижегородское ОАО «Гидромаш» выплатило по итогам 2018 года 46,07 млн рублей дивидендов по акциям. Об этом говорится в сообщении предприятия. На одну обыкновенную акцию было выплачено 75 рублей.
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НТА-Приволжьевчера в 12:40

«ГАЗ» планирует выплатить за 2018 год дивиденды по «префам»

РБК Нижний Новгородвчера в 09:05

Нижегородский «Гидромаш» выплатил 46 млн руб. дивидендов

Бизнес News. Время зарабатыватьвчера в 10:30

«Гидромаш» выплатил 46 млн рублей дивидендов за 2018 год

Ньюс-ННвчера в 08:28

«ГАЗ» планирует выплатить дивиденды за 2018 год по привилегированным акциям

НИА Нижний Новгородвчера в 09:50

«Гидромаш» выплатил 46 млн рублей дивидендов за 2018 год

Коммерсантъ Нижний Новгородвчера в 06:43

Горьковский автозавод выплатит дивиденды по привилегированным акциям

АПН - Нижний Новгородвчера в 11:15
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Музыка

Лазарев прокомментировал сообщения о конфликте с Лободой

Обновлено в 04:19
Общество

Петербургские школьники блестяще написали ЕГЭ по математике

По данным комитета, петербургские школьники смогли поставить рекорд и на ЕГЭ по литературе.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Чайка заверил Матвиенко в строгом контроле дела Голунова

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что генеральный прокурор Юрий Чайка гарантировал ей личный контроль дела журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:51
Экономика

Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам

Россия начнет платить пенсии официально устроенным трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза.
Обновлено в 05:01
Экономика

Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат

Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве

Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных

На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено вчера в 15:34
Хоккей

Голкипер Сохатский вернулся в «Салават Юлаев»

Сохатский является воспитанником «Салавата Юлаева», он выступал за команду с 2013 по 2016 год. Затем он перешел в «Автомобилист».
Обновлено в 03:56
Музыка

Селин Дион остановила выступление из-за похода зрителя в туалет

Обновлено в 00:43
Происшествия

Экс-глава клиники Мешалкина обратился к Путину за помощью

В письме, которое написал Караськов президенту РФ Владимиру Путину (есть в расппоряжении редакции), он заявляет о полной своей невиновности и поясняет, что, по его мнению, послужило поводом к возбуждению уголовного дела.
Обновлено в 00:58
Происшествия

СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном

Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.
Обновлено вчера в 18:17
Политика

Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку

Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.
Обновлено в 01:42
Недвижимость

Вложения дольщиков в московские новостройки выросли на 70% за год

Объем средств граждан, вложенных в долевое строительство в Москве, увеличился за год на 70% и составил на сегодняшний день 1,7 трлн рублей.
Обновлено в 05:02
Экономика

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Технологии

Стала известна дата начала продаж токена Telegram

Токены платформы Telegram Open Network станут доступны для широкого круга инвесторов 10 июля, пишет TechCrunch со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:08
Экономика

Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы

Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».
Обновлено вчера в 03:16
Политика

Додон аннулировал указ о роспуске парламента

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.
Обновлено в 03:49
Политика

В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады

Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.
Обновлено в 03:40
Армия и оружие

Су-27 перехватил летевшие к России разведчики США и Швеции

Обновлено в 02:15
Политика

Стало известно, сколько получает спикер Зеленского

Оклад пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель составляет 15 720 гривен (38,7 тыс. рублей).
Обновлено в 02:21
Экономика

Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира

Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 04:15
Происшествия

В Челябинской области школьника подозревают в сексуальном насилии

В следственном управлении СКР по Челябинской области сайту "Челябинск Сегодня" подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела.
Обновлено в 02:44
Происшествия

Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Сочи

Спасатели эвакуировали 30 жителей пятиэтажного дома в Адлерском районе Сочи, где произошел взрыв газа, сообщили "Интерфаксу" во вторник в городской администрации.
Обновлено в 02:51
Общество

Назван средний возраст вступления россиян в брак

Обновлено в 03:53
Футбол

«Ювентус» может купить четырёх игроков «Реала»

Туринский «Ювентус» проявляет интерес к целой группе игроков мадридского «Реала», утверждает Tuttosport.
Обновлено в 02:45
Культура

Участник шоу «Голос» найден мертвым

Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает издание StarHit.
Обновлено в 04:19
Энергетика

«Роснефть» попросила компенсировать потери от ЧП на «Дружбе»

Компания «Роснефть» попросила российское правительство заставить «Транснефть» уже сейчас компенсировать потери потребителей от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 03:25
Происшествия

Полковнику Захарченко дали 13 лет

Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

Жительница Зауралья смыла новорожденного сына в унитаз

20-летняя девушка самостоятельно родила здорового сына в туалете электропоезда, после чего немедленно бросила младенца в унитаз и нажала кнопку смыва.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес

Павел Прилучный признался, что не выносит одиночества

Павел Прилучный признался, что не выносит одиночества Артист не представляет своей жизни без семьи.
Обновлено в 01:27
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