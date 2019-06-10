«Гидромаш» выплатил 46 млн рублей дивидендов за 2018 годНьюс-НН вчера в 08:28

Нижегородское ОАО «Гидромаш» выплатило по итогам 2018 года 46,07 млн рублей дивидендов по акциям. Об этом говорится в сообщении предприятия. На одну обыкновенную акцию было выплачено 75 рублей.

«Гидромаш» выплатил 46 млн рублей дивидендов за 2018 год

Общество Петербургские школьники блестяще написали ЕГЭ по математике По данным комитета, петербургские школьники смогли поставить рекорд и на ЕГЭ по литературе.

Происшествия Чайка заверил Матвиенко в строгом контроле дела Голунова Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что генеральный прокурор Юрий Чайка гарантировал ей личный контроль дела журналиста Ивана Голунова.

Экономика Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам Россия начнет платить пенсии официально устроенным трудовым мигрантам из стран Евразийского экономического союза.

Экономика Названы регионы РФ с самым высоким ростом зарплат Самый быстрый рост заработных плат в 2019 году ожидается в Ленинградской области (+7,1%), сообщает 11 июня «Российская газета» со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.

Происшествия На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.

Хоккей Голкипер Сохатский вернулся в «Салават Юлаев» Сохатский является воспитанником «Салавата Юлаева», он выступал за команду с 2013 по 2016 год. Затем он перешел в «Автомобилист».

Происшествия Экс-глава клиники Мешалкина обратился к Путину за помощью В письме, которое написал Караськов президенту РФ Владимиру Путину (есть в расппоряжении редакции), он заявляет о полной своей невиновности и поясняет, что, по его мнению, послужило поводом к возбуждению уголовного дела.

Происшествия СК проверяет данные о драке со стрельбой возле школы в Грозном Следователи организовали проверку в связи с появившимся в СМИ видеороликом с дракой старшеклассников на территории одной из школ Грозного.

Политика Лидер Демпартии Молдавии предложил России тайную сделку Глава Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк в ходе встречи с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком передал конверт, в котором содержалось предложение об изменении внешнеполитического курса Кишинева с переориентацией на Москву.

Недвижимость Вложения дольщиков в московские новостройки выросли на 70% за год Объем средств граждан, вложенных в долевое строительство в Москве, увеличился за год на 70% и составил на сегодняшний день 1,7 трлн рублей.

Экономика Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах «Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.

Технологии Стала известна дата начала продаж токена Telegram Токены платформы Telegram Open Network станут доступны для широкого круга инвесторов 10 июля, пишет TechCrunch со ссылкой на источники.

Экономика Расходы россиян на 13 трлн рублей превысили официальные доходы Россияне в 2017 году потратили на 13,3 трлн рублей больше, чем заработали, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Известиям».

Политика Додон аннулировал указ о роспуске парламента Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что аннулировал указ о роспуске парламента и проведении досрочных выборов.

Политика В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.

Политика Стало известно, сколько получает спикер Зеленского Оклад пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель составляет 15 720 гривен (38,7 тыс. рублей).

Происшествия В Челябинской области школьника подозревают в сексуальном насилии В следственном управлении СКР по Челябинской области сайту "Челябинск Сегодня" подтвердили информацию о возбуждении уголовного дела.

Происшествия Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Сочи Спасатели эвакуировали 30 жителей пятиэтажного дома в Адлерском районе Сочи, где произошел взрыв газа, сообщили "Интерфаксу" во вторник в городской администрации.

Футбол «Ювентус» может купить четырёх игроков «Реала» Туринский «Ювентус» проявляет интерес к целой группе игроков мадридского «Реала», утверждает Tuttosport.

Культура Участник шоу «Голос» найден мертвым Участник шоу «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в своей квартире. Об этом сообщает издание StarHit.

Энергетика «Роснефть» попросила компенсировать потери от ЧП на «Дружбе» Компания «Роснефть» попросила российское правительство заставить «Транснефть» уже сейчас компенсировать потери потребителей от загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба».

Происшествия Полковнику Захарченко дали 13 лет Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.

Происшествия Жительница Зауралья смыла новорожденного сына в унитаз 20-летняя девушка самостоятельно родила здорового сына в туалете электропоезда, после чего немедленно бросила младенца в унитаз и нажала кнопку смыва.