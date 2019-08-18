Политика
Гибралтар отклонил запрос США на задержание иранского танкераRT на русском 13:38
Гибралтар отклонил запрос США о задержании иранского танкера Grace 1. Ранее власти этой страны удерживали судно по подозрению в нарушении санкции ЕС, однако позднее корабль отпустили.
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Наука
«Авиалайнер будущего» с двойным хвостом показали в Голландии
Авиакомпания KLM из Нидерландов осенью этого года отмечает свой вековой юбилей.
Обновлено в 12:16
Футбол
«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче РПЛ
Обновлено в 13:58
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено в 10:19
Политика
Брижит Макрон получила травму во время катания на лодке
По данным французских СМИ, первая леди страны поскользнулась на лодке и вывихнула плечо.
Обновлено в 07:27
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Обновлено в 09:51
Космос
Ученые показали Землю глазами инопланетян
Обновлено в 12:49
Происшествия
Более 60 человек погибли при взрыве на свадьбе в Кабуле
При взрыве во время празднования свадьбы на западе Кабула погибли 63 человека, более 180 пострадали, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя Министерства внутренних дел Афганистана.
Обновлено в 03:20
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Происшествия
ДТП с туристическим автобусом в Москве попало на видео
Момент столкновения туристического автобуса с фонарным столбом на востоке Москвы попал на видео.
Обновлено в 04:37
Авто
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера
Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".
Обновлено 16 августа в 22:45
Общество
Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне
В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Футбол
«Торпедо» обыграло «Текстильщик» и вышло в лидеры ФНЛ
Московское "Торпедо" обыграло ивановский "Текстильщик" в 9-м туре первенства Футбольной национальной лиги и вышло в лидеры турнирной таблицы.
Обновлено в 13:03
Армия и оружие
Документы о преступлениях ВСУ в Донбассе появились в Сети
Обновлено вчера в 22:11
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено в 14:33
Футбол
ФК «Ростов» на выезде проиграл «Уфе»
Обновлено в 12:12
Музыка
Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая»
Разин пока не комментирует тему прав на исполнение песен группы «Ласковый май» и ситуацию с Шатуновым.
Обновлено в 06:26
Общество
В Гонконге десятки тысяч протестующих вышли на марш
Обновлено в 05:27
Политика
Кличко прокомментировал ставшую мемом фразу о завтрашнем дне
Обновлено в 11:27
Происшествия
Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России
Самолет A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку около 07:00 утра 15 августа на кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено 16 августа в 06:13
Общество
Директор музея имени Бахрушина назвал фейком информацию о массовом увольнении сотрудников
Как сообщалось ранее, московский театральный музей покинули 40 сотрудников, не согласных с действиями первого заместителя директора Кристины Трубиновой.
Обновлено в 07:32
Шоу-бизнес
В Сети обнародованы снимки Аллы Пугачевой для журнала Vogue 1994 года
На просторах Сети оказались обнародованы снимки отечественной певицы Аллы Пугачевой, сделанные в 1994 году.
Обновлено в 11:17
Политика
В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки
Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
Обновлено в 10:53
Здоровье
Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь
Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
В МАКе сообщили о ходе расшифровки «черных ящиков» севшего в поле А321
Обновлено вчера в 05:27
Гаджеты
Навороченный бюджетник Redmi Note 8 Pro застукали в руках пользователя
Redmi Note 8 Pro может стать первым смартфонов Xiaomi с 64-мегапиксельной камерой. Прочие характеристики пока неизвестны.
Обновлено в 04:22
Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено вчера в 08:24
Кино
Мартин Фриман рассказал о пятом сезоне «Шерлока»
Обновлено в 13:08
Единоборства
Российская сборная стала лучшей в танковом биатлоне
Российская сборная, ставшая победительницей, смогла также установить новый рекорд скорости вождения бронемашины.
Обновлено в 10:36