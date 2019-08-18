с чего всё началось

Гибралтар отклонил запрос США о задержании иранского танкера Grace 1. Ранее власти этой страны удерживали судно по подозрению в нарушении санкции ЕС, однако позднее корабль отпустили.

Наука «Авиалайнер будущего» с двойным хвостом показали в Голландии Авиакомпания KLM из Нидерландов осенью этого года отмечает свой вековой юбилей.

Происшествия СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.

Политика Брижит Макрон получила травму во время катания на лодке По данным французских СМИ, первая леди страны поскользнулась на лодке и вывихнула плечо.

Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.

Происшествия Более 60 человек погибли при взрыве на свадьбе в Кабуле При взрыве во время празднования свадьбы на западе Кабула погибли 63 человека, более 180 пострадали, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на заявление представителя Министерства внутренних дел Афганистана.

Происшествия ДТП с туристическим автобусом в Москве попало на видео Момент столкновения туристического автобуса с фонарным столбом на востоке Москвы попал на видео.

Авто Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера Россиянам разрешили использовать компактные автомобильные номера, передает "Коммерсантъ".

Общество Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.

Футбол «Торпедо» обыграло «Текстильщик» и вышло в лидеры ФНЛ Московское "Торпедо" обыграло ивановский "Текстильщик" в 9-м туре первенства Футбольной национальной лиги и вышло в лидеры турнирной таблицы.

Шоу-бизнес Сын Валерии женился втайне от родителей Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.

Музыка Стала известна реакция Юрия Шатунова на запрет песен «Ласкового мая» Разин пока не комментирует тему прав на исполнение песен группы «Ласковый май» и ситуацию с Шатуновым.

Происшествия Посадившие самолет на кукурузное поле пилоты стали Героями России Самолет A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку около 07:00 утра 15 августа на кукурузном поле в Подмосковье.

Общество Директор музея имени Бахрушина назвал фейком информацию о массовом увольнении сотрудников Как сообщалось ранее, московский театральный музей покинули 40 сотрудников, не согласных с действиями первого заместителя директора Кристины Трубиновой.

Шоу-бизнес В Сети обнародованы снимки Аллы Пугачевой для журнала Vogue 1994 года На просторах Сети оказались обнародованы снимки отечественной певицы Аллы Пугачевой, сделанные в 1994 году.

Политика В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.

Здоровье Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь Министерство здравоохранения России предлагает работодателям тестировать сотрудников на употребление алкоголя для снижения количества несчастных случаев на производстве, следует из программы "Укрепление здоровья работающих".

Гаджеты Навороченный бюджетник Redmi Note 8 Pro застукали в руках пользователя Redmi Note 8 Pro может стать первым смартфонов Xiaomi с 64-мегапиксельной камерой. Прочие характеристики пока неизвестны.

Шоу-бизнес Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.