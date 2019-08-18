Политика
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию СШАLenta.ru 09:45
Власти Гибралтара официально заявили, что не выполнят требования США об аресте иранского танкера Grace 1. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщает портал Newsru.co.il. Как отмечается в сообщении, несколькими днями ранее глава правительства Гибралтара заявлял, что рассмотрит просьбу американцев.
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Происшествия
Опубликовано видео побега «короля наркоинтернета» от СБУ
Глава международного онлайн-наркокартеля, известный как «король наркоинтернета», сбежал во время депортации в Израиль 15 августа.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Стало известно содержание записки подростка, убившего свою семью
Как сообщают СМИ, свое преступление мальчик планировал заранее – накануне он оставил голосовое сообщение другу, в котором рассказал о причинах, подтолкнувших его к массовому убийству.
Обновлено в 09:20
Футбол
Семак извинился за эмоции после матча с «Ахматом»
Обновлено в 09:19
Общество
Моцарелла является лучшим сыром для людей с высоким кровяным давлением
Диетолог Сара Шенкер из Великобритании сделала заявление, что моцарелла является лучшим сыром для людей с высоким кровяным давлением.
Обновлено 16 августа в 09:05
Политика
Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе
Быстро завершить конфликт в Донбассе не удастся, заявил в интервью газете «НВ» лидер украинской пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 06:46
Политика
Постпред Украины в СЕ заявил о потере признаков государства
Постоянные эксперименты, которые проводил Киев с 1991 года, привели к тому, что Украина начала терять главные признаки государственности - территорию и население.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
Глава Генштаба Британии заявил о росте «российской угрозы»
Начальник британского Генштаба Ник Картер заявил об усилении российского влияния в некоторых регионах мира из-за того, что Соединенное Королевство недооценило угрозу с ее стороны.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Ресторан загорелся в центре Новосибирска
Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Появилось видео аварии автобуса с туристами на востоке Москвы
Во время аварии в автобусе находились 32 человека, все они, предположительно, являются туристами из Китая.
Обновлено в 05:20
Футбол
«Рубин» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
В Крыму военные случайно запустили ракету
Министерство обороны России подало иск к двум военным с требованием взыскать с них 46,5 млн рублей за случайно запущенные ракеты.
Обновлено вчера в 01:16
Происшествия
При падении легкомоторного самолета под Самарой погиб пилот
В результате погиб пилот — мужчина 1970 года рождения, он был собственником самолета.
Обновлено в 07:15
Политика
Китай призвал ЕС прекратить вмешиваться в дела Гонконга
Китайские власти призвали Европейский союз «немедленно прекратить вмешательства в дела Гонконга», чтобы «не подрывать здоровое и стабильное развитие отношений между Китаем и Евросоюзом».
Обновлено в 09:56
Общество
Минздрав предложил ввести штрафы за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям ввести штрафы и установить детекторы дыма в туалетах с целью борьбы с курением в рабочее время, а также лечить соответствующую зависимость за счет ДМС.
Обновлено вчера в 15:52
Технологии
Tesla запустила сервис аренды солнечных панелей
Обновлено в 08:34
Шоу-бизнес
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына
Анастасия Шубская и Александр Овечкин впервые показали лицо сына Свою публикацию в микроблоге в Instagram Анастасия Шубская сопроводила трогательной подписью.
Обновлено в 03:43
Транспорт
Новый аэропорт Саратова принял первый рейс
В воскресенье новый аэропорт Саратова – «Гагарин» принял свой первый – тестовый – пассажирский рейс, передал корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 05:10
Авто
Эксперты рассказали, когда ждать скидок на «падающем» авторынке России
Специалисты провели мониторинг, по итогам которого рассказали, когда стоит ждать скидок на автомобильную продукцию.
Обновлено в 09:16
Космос
Под поверхностью Земли найдены залежи алмазов возрастом 4,5 млрд лет
Глубоко в недрах Земли обнаружены залежи алмаза старше 4,5 миллиардов лет.
Обновлено вчера в 14:14
Общество
В Исландии откроют мемориал растаявшему леднику
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Молдавии покончил с собой соратник беглого олигарха Плахотнюка
На окраине Кишинёва нашли мёртвым молдавского бизнесмена Юрия Лункашу, ближайшего соратника бежавшего за границу олигарха Владимира Плахотнюка.
Обновлено в 06:30
Общество
В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс
Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.
Обновлено в 09:45
Происшествия
На Украине задержали избившего ветерана АТО видеоблогера
Видеоблогер Артур Сороченко задержан в украинском Николаеве за избиение в Хмельницком ветерана так называемой антитеррористической операции (АТО).
Обновлено в 08:42
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника.
Обновлено в 06:07
Единоборства
Сборная России стала лучшей в танковом биатлоне
Российская команда одержала победу в финальной эстафете танкового биатлона, сообщает пресс-центр Армейских международных игр.
Обновлено вчера в 12:48
Гаджеты
MIUI 10 обзавелась двухфакторной аутентификацией
При обнаружении нового устройства или не совсем стандартного местоположения девайса, пользователь получит уведомление.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Семь человек пострадали в результате ДТП в Ульяновской области
Семь человек пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на автотрассе в Ульяновской области.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Культура
Создатели «Инстинкта» не будут снимать третий сезон
Канал CBS принял решение не снимать продолжение "Инстинкта" после двух сезонов, сообщает Entertainment Weekly со ссылкой на сообщение одного из режиссеров сериала Майкла Ройча.
Обновлено в 09:23