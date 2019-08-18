Политика
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию СШАLenta.ru 09:45
Власти Гибралтара официально заявили, что не выполнят требования США об аресте иранского танкера Grace 1. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает портал Newsru.co.il. Как отмечается в сообщении, несколькими днями ранее глава правительства Гибралтара заявлял, что рассмотрит просьбу американцев.
Читать в источнике
Оценить80
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 11:36, Ашберн
Футбол
Многотысячный стадион встретил овациями экипаж А321
Обновлено в 05:02
Происшествия
Под Ульяновском подросток зарубил свою семью и покончил с собой
Следствие считает, что этот 16-летний подросток расправился с членами своей семьи, а затем покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 07:00
Здоровье
Врачи назвали необычный симптом диабета 2 типа
При диабете 2 типа уровень сахара в крови становится слишком высоким, что зачастую провоцирует различные осложнения со здоровьем, в том числе сердечно-сосудистые заболевания или инсульт.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В МАК обследовали черные ящики самолета А321
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Молдавии покончил с собой соратник беглого олигарха Плахотнюка
На окраине Кишинёва нашли мёртвым молдавского бизнесмена Юрия Лункашу, ближайшего соратника бежавшего за границу олигарха Владимира Плахотнюка.
Обновлено в 06:30
Политика
Разин попросил Зеленского пустить его на Украину
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Обновлено в 09:51
Транспорт
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял тестовый рейс
Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый тестовый рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, передал в воскресенье летевший им корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 04:51
Культура
25-часовой фестиваль, невыполнимые требования Ману Чао и юбилей «Бременских музыкантов». Самые яркие концерты клуба «Китайский Летчик Джао Да»
В этом году 24 августа заведению исполняется 20 лет, и в честь юбилея Паперный рассказал о самых интересных концертах и артистах, которые там выступали.
Обновлено в 10:55
Происшествия
У попавшего в ДТП в Москве туристического автобуса нашли 30 штрафов
У туристического автобуса, попавшего в аварию на востоке Москвы в воскресенье, найдено 30 штрафов за нарушение правил дорожного движения, сообщается в Twitter "Московского транспорта".
Обновлено в 10:36
Экономика
В Узбекистане планируют создать фонд развития каракулеводства
В качестве одной из мер предлагается создать фонд развития каракулеводства, который будет оказывать финансовую поддержку племенной селекционной деятельности.
Обновлено вчера в 07:09
Здоровье
Минздрав предложил проверять работников на алкоголь
Работодатели смогут тестировать сотрудников на алкоголь.
Обновлено в 01:44
Происшествия
В прокуратуре назвали причину крушения Як-55 под Самарой
Нарушение правил пилотирования стало причиной крушения легкомоторного самолета Як-55 в Самарской области, сообщили ТАСС в воскресенье сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника
Муниципального депутата Красносельского округа Москвы и незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Илью Яшина задержали на выходе из спецприемника.
Обновлено в 06:07
Политика
Украинский посол заявил о потере страной признаков государства
Постоянные эксперименты над Украиной с 1991 года привели к тому, что она теряет ключевые признаки государственности, считает посол страны в Совете Европы Дмитрий Кулеба.
Обновлено в 03:29
Хоккей
Знарок: курить бросил еще полтора года назад, перед Олимпиадой в Пхенчхане
Главный тренер московского хоккейного "Спартака" Олег Знарок после победы над земляками из "Динамо" в контрольном матче поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего сезона, объяснил, почему не собирается меняться, и напомнил, что в КХЛ уже случались чудеса, подобные успеху "Сент-Луиса" в минувшем сезоне НХЛ.
Обновлено в 09:49
Политика
МИД Польши не может себе представить, что Россия не пустит Дуду в Смоленск
Яцек Чапутович ответил: "Я не представляю, чтобы Россия заблокировала приезд главы государства в Смоленск".
Обновлено в 09:27
Футбол
«Рубин» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ
Обновлено в 09:15
Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Общество
Семь участков дорог подтопило в Сочи
Обновлено в 05:15
Политика
Живущих в Германии беженцев лишат статуса за поездки на родину
Регулярно выезжающих на родину иностранцев лишат статуса беженцев, заявил глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
Обновлено в 08:17
Происшествия
В Самаре ликвидировали пожар на мазутном озере
Пожар площадью 400 кв. м на мазутном озере в Кировском районе Самары ликвидирован, сообщили в воскресенье журналистам в региональном главке МЧС.
Обновлено в 08:26
Политика
Трамп заявил, что журналистика в США достигла «нового дна»
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, журналистика в США достигла "нового дна".
Обновлено в 10:23
Футбол
«Спартак» не делал предложения Рибери
Накануне сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил, что у бывшего вингера Баварии есть хорошие предложения со стороны Фиорентины, Спартака и Динамо.
Обновлено в 07:46
Футбол
Метро предупреждает о возможных ограничениях на станциях у «ВТБ-Арены»
Московский метрополитен предупредил о возможных ограничениях на прилегающих к "ВТБ-Арене" станциях.
Обновлено в 10:24
Политика
Команда Зеленского признала невозможность быстро закончить войну в Донбассе
Обновлено в 06:46
Шоу-бизнес
В Сети появились фото молодой Аллы Пугачевой для журнала Vogue
Почти все кадры выполнены в черно-белой цветовой гамме, на некоторых фотографиях Пугачева примеряет очки и красивую шляпку.
Обновлено в 09:00
Политика
Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракеты
США заложили в бюджет средства на разработку вооружения, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, почти за год до того, как официально вышли из этого российского-американского соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Украинские оккупанты поставили в Донбассе памятник боевику «Правого сектора»*
Боевики ВСУ на оккупированной территории ДНР, вблизи поселка Мироновский поставили памятник боевику «Правого сектора»*, бывшему оперному певцу «Правого сектора»* Слипаку.
Обновлено в 09:04
Общество
В центре Петербурга снесли часть заброшенного дома Крутикова
Петербургские градозащитники сообщили о повреждения доходного дома купца А.И. Крутикова на 11-й Красноармейской улице.
Обновлено в 09:32
Общество
Моцарелла названа лучшим сыром для людей с высоким давлением
Британские диетологи заявили, что считают моцареллу наиболее подходящим сыром для людей с повышенным давлением.
Обновлено вчера в 12:19