с чего всё началось

Власти Гибралтара официально заявили, что не выполнят требования США об аресте иранского танкера Grace 1. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает портал Newsru.co.il. Как отмечается в сообщении, несколькими днями ранее глава правительства Гибралтара заявлял, что рассмотрит просьбу американцев.

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Политика Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракеты США заложили в бюджет средства на разработку вооружения, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, почти за год до того, как официально вышли из этого российского-американского соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

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Футбол «Спартак» не делал предложения Рибери Накануне сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил, что у бывшего вингера Баварии есть хорошие предложения со стороны Фиорентины, Спартака и Динамо.

Религия Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.

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Происшествия В Татарстане четыре ребенка отравились в детском лагере Четверо детей, отдыхавшие в летнем лагере в Татарстане, попали в больницу с отравлением.

Политика Разин попросил Зеленского пустить его на Украину Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри скрыли поездку во Францию после Ибицы Принц Гарри и Меган Маркл попали в неприятную историю из-за своего тайного отпуска на Ибице.

Армия и оружие В места довоенного проживания в Сирии вернулись почти 2 млн человек Около 1,3 млн внутренних переселенцев вернулись в места довоенного проживания в Сирии с 30 сентября 2015 года, с территорий других государств за аналогичный период возвратились почти 600 тыс. человек.

Политика В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.

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