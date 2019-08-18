Политика
Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию СШАLenta.ru 09:45
Власти Гибралтара официально заявили, что не выполнят требования США об аресте иранского танкера Grace 1. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает портал Newsru.co.il. Как отмечается в сообщении, несколькими днями ранее глава правительства Гибралтара заявлял, что рассмотрит просьбу американцев.
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