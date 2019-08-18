Политика

Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию СШАLenta.ru 09:45

Власти Гибралтара официально заявили, что не выполнят требования США об аресте иранского танкера Grace 1. Об этом в воскресенье, 18 августа, сообщает портал Newsru.co.il. Как отмечается в сообщении, несколькими днями ранее глава правительства Гибралтара заявлял, что рассмотрит просьбу американцев.
Читать в источнике
Комментировать29
с чего всё началось
Власти Гибралтара отклонили просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace 1. Об этом говорится
 в заявлении, опубликованном на официальном сайте гибралтарского правительства.
РБК10:31

Подробнее о событии

Гибралтар не нашел причин задерживать иранский танкер по запросу США

Интерфакс08:32

Гибралтар отказался задержать иранский танкер по требованию США

РБК10:31

Гибралтар отклонил запрос США на задержание иранского танкера

RT на русском09:21

Отказ Гибралтара арестовать иранский танкер по приказу США эксперт назвал частным случаем

Народные новости12:34

Посол Ирана в Великобритании заявил, что Grace 1 покинет Гибралтар 18 августа вечером

ТАСС10:18

Гибралтар отказался задерживать иранский танкер по требованию США

РИА Новости08:44

Задержанный в Гибралтаре иранский танкер готовится покинуть порт

Российская газетавчера в 17:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:07, Ашберн
Происшествия

СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес

Стас Михайлов пропустил день рождения дочери

День рождения девочки прошел на берегу Средиземного моря в старинной гостинице Grand-Hôtel du Cap-Ferra, ночь в которой стоит от 150 тысяч рублей.
Обновлено в 12:00
Политика

Шойгу рассказал о планах США на нарушающие ДРСМД ракеты

США заложили в бюджет средства на разработку вооружения, запрещенного Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, почти за год до того, как официально вышли из этого российского-американского соглашения, рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Обновлено в 07:05
Общество

В СПЧ предупредили о злоупотреблениях штрафами за перекуры на работе

В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России предупредили о злоупотреблениях, которые могут возникнуть при применении работодателями рекомендаций Минздрава по борьбе с курением сотрудников.
Обновлено в 09:40
Общество

Подтопления на всех федеральных трассах в Сочи ликвидированы

Обновлено в 11:24
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего А321

Обновлено вчера в 04:57
Политика

В Москве прошли одиночные пикеты оппозиции

Обновлено вчера в 06:59
Общество

Кличко прокомментировал ставшую мемом фразу о завтрашнем дне

Обновлено в 11:27
Футбол

«Спартак» не делал предложения Рибери

Накануне сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио сообщил, что у бывшего вингера Баварии есть хорошие предложения со стороны Фиорентины, Спартака и Динамо.
Обновлено в 07:46
Происшествия

В Гонконге протестующие окружили комплекс правительственных зданий

Обновлено в 08:50
Религия

Яблоневый рай. Православные волокончане отметят Преображение Господне

В середине августа все, кто неустанно работал на земле-матушке, пожинают плоды многомесячных трудов.
Обновлено в 01:30
Футбол

Дзюба назвал позором судейство в матче с «Ахматом»

Обновлено вчера в 14:58
Экономика

Производство промышленной продукции в Киргизии превысило $2 млрд

По итогам января-июля 2019 года производство промышленной продукции в Казахстане составило 150,253 млрд сомов ($2,15 млрд).
Обновлено вчера в 08:53
Общество

Мэр канадской столицы совершил каминг-аут

Обновлено вчера в 19:25
Происшествия

В Татарстане четыре ребенка отравились в детском лагере

Четверо детей, отдыхавшие в летнем лагере в Татарстане, попали в больницу с отравлением.
Обновлено в 11:58
Политика

Разин попросил Зеленского пустить его на Украину

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин просит украинского лидера Владимира Зеленского разрешить ему въезд на территорию страны: его подруга – солистка группы "Фристайл" Нина Корсо впала в кому.
Обновлено в 09:51
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри скрыли поездку во Францию после Ибицы

Принц Гарри и Меган Маркл попали в неприятную историю из-за своего тайного отпуска на Ибице.
Обновлено в 11:16
Здоровье

В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца

29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено вчера в 12:15
Армия и оружие

В места довоенного проживания в Сирии вернулись почти 2 млн человек

Около 1,3 млн внутренних переселенцев вернулись в места довоенного проживания в Сирии с 30 сентября 2015 года, с территорий других государств за аналогичный период возвратились почти 600 тыс. человек.
Обновлено вчера в 16:47
Политика

В Британии призвали помешать России влиять на страны Африки

Глава Генштаба ВС Великобритании Ник Картер призвал усиливать британское влияние на страны Африки для активного противостояния России на этом континенте.
Обновлено в 10:53
Общество

Моцарелла признана лучшим сыром для гипертоников

Эксперты сообщили, что Моцарелла является лучшим сыром для гипертоников.
Обновлено вчера в 00:04
Происшествия

В Москве мужчина привязал собаку к движущейся машине

Обновлено вчера в 18:32
Армия и оружие

На Курилах нашли уникальную гаубицу времен Второй мировой войны

На Итурупе нашли артиллерийское орудие времен Второй мировой войны.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился без ведома семьи

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился, не известив об этом свою семью.
Обновлено в 12:10
Единоборства

Миочич победил Кормье и вернул титул чемпиона UFC в тяжелом весе

Американский боец смешанных единоборств Стипе Миочич победил нокаутом Даниэля Кормье в чемпионском бою Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе.
Обновлено в 02:41
Футбол

«Алавес» обыграл «Леванте» в первом туре чемпионата Испании

Футболисты "Алавеса" добились победы над "Леванте" в домашнем матче первого тура чемпионата Испании.
Обновлено в 12:56
Авто

Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей

Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Появилось видео с места жесткой посадки самолета под Самарой

Следственный комитет опубликовал в WhatsApp видео с места жесткой посадки самолета в Самарской области.
Обновлено в 13:00
Происшествия

В попавшем в ДТП в Москве автобусе находились граждане КНР

В туристическом автобусе, столкнувшемся с мачтой городского освещения на востоке Москвы, находились граждане Китая.
Обновлено в 03:54
Единоборства

Российская сборная стала лучшей в танковом биатлоне

Российская сборная, ставшая победительницей, смогла также установить новый рекорд скорости вождения бронемашины.
Обновлено в 10:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гибралтар
Страна
Заморская территория Великобритании, оспариваемая Испанией, на юге Пиренейского полуострова, включающая Гибралтарскую скалу и песчаный перешеек, соединяющий скалу с Пиренейским полуостровом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное