Политика
Власти Гибралтара освободили экипаж задержанного иранского танкераРИА Новости 05:34
Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.
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с чего всё началось
По некоторым данным, решение было принято спустя несколько часов после того, как США обратились к местным властям с просьбой продлить задержание, передаёт издание Gibraltar Chronicle.News.ru10:44
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Футбол
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Полпред Южной Осетии назвал действия МИДа Грузии информационной войной
Полномочный представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев прокомментировал заявление МИД Грузии, обнародованное в 14 августа.
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Беременная Решетова отметила шампанским праздник Тимати
Рэпер Тимати отметил день рождения в узком кругу – мамы Симоны, дочери Алисы, возлюбленной Анастасии и пары друзей.
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В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса
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Происшествия
Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский
«В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.
Обновлено в 15:03
Общество
Иркутских подтопленцев заподозрили в симуляции
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Минтруд утвердил список запрещенных профессий для женщин
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Обновлено в 09:08
Политика
Либертарианская партия передумала проводить митинг в Москве 25 августа
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В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика
Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 05:12
Общество
МГУ вошел в топ-100 Шанхайского рейтинга вузов
Шанхайский рейтинг ARWU (Academic Ranking of World Universities) выходит ежегодно с 2003 года и отбирает лучшие 500 университетов.
Обновлено в 06:11
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день
Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.
Обновлено в 14:30
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Большинство пассажиров после ЧП с самолетом отказались лететь в Крым
Семь пассажиров уже вылетели в Симферополь. Их багаж будет доставлен несколько позже. Остальные граждане не решились на перелет.
Обновлено в 13:29
Технологии
Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования
Ранее РБК писали, что эксперт-криптограф из Франции обнаружил уязвимости в системе электронного голосования.
Обновлено в 15:44
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено в 16:03
Гаджеты
Игровая клавиатура Logitech G915 Lightspeed оценена в $250
Обновлено в 14:23
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Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.
Обновлено в 15:04
Здоровье
Врач назвал убивающие раковые клетки продукты
Обновлено в 08:51
Политика
«Яндекс.Новости» назвали прозрачным алгоритм появления новостей в топе
Алгоритм попадания новостей в топ «Яндекса» является прозрачным, заявила пресс-служба компании в ответ на предложение депутата Госдумы Адальби Шхагошев изменить этот алгоритм.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено вчера в 18:53
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Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург
Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.
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44-летняя Екатерина Архарова родила сына
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Космос
ВВС США сообщили о взрыве в космосе
В августе 1992 года ракета вывела в космическое пространство три спутника: американский Topex/Poseidon, французский S80/T и южнокорейский Kitsat-1.
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Захарова пояснила слова Лаврова о Курильских островах
Обновлено в 14:39
Космос
Virgin Galactic представила новый космопорт
Компания Virgin Galactic продемонстрировала журналистам новый космопорт в штате Нью-Мексико (США).
Обновлено в 14:00
Происшествия
Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери
Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.
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Лиза Галкина и дочь Орбакайте устроили пикник в детской
Девочки разложили тарелки и чашки из кукольного набора, рассадили вокруг игрушки, взяли по бутерброду и устроили пикник прямо на кровати.
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Кремль наградит летчиков, посадивших в поле самолет
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