с чего всё началось

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.

Футбол Кононов высказался о победе над «Туном» в матче квалификации ЛЕ Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу команды над швейцарским «Туном» в ответном матче третьего квалификационного раунда футбольной Лиги Европы.

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Политика Полпред Южной Осетии назвал действия МИДа Грузии информационной войной Полномочный представитель президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев прокомментировал заявление МИД Грузии, обнародованное в 14 августа.

Шоу-бизнес Беременная Решетова отметила шампанским праздник Тимати Рэпер Тимати отметил день рождения в узком кругу – мамы Симоны, дочери Алисы, возлюбленной Анастасии и пары друзей.

Политика В команде Зеленского разработают план по возвращению Крыма и Донбасса Заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по реинтеграции Крыма и Донбасса.

Происшествия Росприроднадзор подтвердил наличие свалки у аэропорта Жуковский «В связи с повышенным вниманием к несанкционированной свалке в районе аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере экологии сообщает: в районе не более двух километров от взлетно-посадочной полосы размещены следующие объекты по обращению с отходами: мусороперегрузочная станция ООО „Экосерсвис“ и несанкционированная свалка отходов» - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

Общество Минтруд утвердил список запрещенных профессий для женщин Предыдущий список, утвержденный в 2000 году, включает в себя 456 специальностей, запрещенных для женщин.

Политика Либертарианская партия передумала проводить митинг в Москве 25 августа Изначально активисты хотели устроить шествие по бульварам и в конце — митинг на проспекте Академика Сахарова.

Происшествия В Омской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика Трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу под Омском два дня назад, нашли живым, сообщается на странице поиска пропавших детей в соцсети "ВКонтакте".

Общество МГУ вошел в топ-100 Шанхайского рейтинга вузов Шанхайский рейтинг ARWU (Academic Ranking of World Universities) выходит ежегодно с 2003 года и отбирает лучшие 500 университетов.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли 18 миллиардов долларов за день Девять самых богатых бизнесменов в мире в совокупности потеряли в среду около 18 миллиардов долларов, сообщил Forbes со ссылкой на рейтинг, обновляющийся в режиме реального времени.

Происшествия Большинство пассажиров после ЧП с самолетом отказались лететь в Крым Семь пассажиров уже вылетели в Симферополь. Их багаж будет доставлен несколько позже. Остальные граждане не решились на перелет.

Технологии Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования Ранее РБК писали, что эксперт-криптограф из Франции обнаружил уязвимости в системе электронного голосования.

Происшествия Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери 16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».

Происшествия Пьяный стрелок из Котельников оказался иностранцем Мужчина, который устроил стрельбу в подмосковном городе Котельники и забаррикадировался в продуктовом магазине, является иностранцем.

Политика «Яндекс.Новости» назвали прозрачным алгоритм появления новостей в топе Алгоритм попадания новостей в топ «Яндекса» является прозрачным, заявила пресс-служба компании в ответ на предложение депутата Госдумы Адальби Шхагошев изменить этот алгоритм.

Армия и оружие Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.

Политика Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург Президент Владимир Путин подписал указ о переносе запланированных на 2020 год саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС из Челябинска в Санкт-Петербург.

Шоу-бизнес 44-летняя Екатерина Архарова родила сына Со своим нынешним супругом и отцом ребенка — 38-летним бизнесменом Артемом Илясовым — актриса впервые появилась на публике на фестивале «Кинотавр».

Космос ВВС США сообщили о взрыве в космосе В августе 1992 года ракета вывела в космическое пространство три спутника: американский Topex/Poseidon, французский S80/T и южнокорейский Kitsat-1.

Космос Virgin Galactic представила новый космопорт Компания Virgin Galactic продемонстрировала журналистам новый космопорт в штате Нью-Мексико (США).

Происшествия Посольство России оценило информацию о новом пострадавшем в Солсбери Информация Скотленд-Ярда о новом пострадавшем в результате инцидента в Солсбери в 2018 году не вызывает доверия из-за её несоответствия предыдущим заявлениям британских властей, заявили в посольстве России в Лондоне.