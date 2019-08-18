Политика

Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию СШАИзвестия 15:34

Гибралтар отклонил запрос Вашингтона о продлении задержания иранского танкера Grace 1, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье, 18 августа, на сайте гибралтарского правительства.
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с чего всё началось
Власти Гибралтара отклонили просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace 1. Об этом говорится
 в заявлении, опубликованном на официальном сайте гибралтарского правительства.
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