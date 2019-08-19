Политика
Иранский танкер покинул ГибралтарРИА Новости вчера в 18:06
В четверг посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что Grace 1 вскоре покинет Гибралтар. В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома. В субботу суд США выдал ордер на задержание танкера Grace 1, который ранее отпустили власти Гибралтара.
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Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар вопреки требованиям минюста США
Российская газетавчера в 19:27
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Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
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Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
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Обновлено 17 августа в 09:42
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СМИ: Hyundai Construction Equipment поставит в Россию спецтехнику на $30 млн
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Опубликована расшифровка переговоров пилотов А321 с диспетчерами
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Политика
Мэрия прогнозирует рост явки на выборы в Мосгордуму до 30% из-за протестов
Мэрия Москвы рассчитывает, что явка на сентябрьские выборы в Мосгордуму может достичь 30%, рассказали «Ведомостям» три человека, близких к мэрии.
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Егоров прокомментировал критику Дзюбы в свой адрес
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