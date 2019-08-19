Политика

Иранский танкер покинул ГибралтарРИА Новости вчера в 18:06

В четверг посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что Grace 1 вскоре покинет Гибралтар. В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома. В субботу суд США выдал ордер на задержание танкера Grace 1, который ранее отпустили власти Гибралтара.
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Иранский танкер Grace 1 покинул Гибралтар

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Гибралтар
Страна
Заморская территория Великобритании, оспариваемая Испанией, на юге Пиренейского полуострова, включающая Гибралтарскую скалу и песчаный перешеек, соединяющий скалу с Пиренейским полуостровом.
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