Происшествия
Трагедия на атомной подлодке: 14 моряков погиблиВашГород.ру вчера в 22:31
Накануне вечером министерство обороны России сообщило, что 1 июля на атомной подлодке АС-12, известной как «Лошарик», произошёл взрыв и пожар. Возгорание быстро ликвидировали, но в результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков. В общей сложности экипаж состоял из 25 человек.
Читать в источнике
Оценить22
с чего всё началось
Что произошло 1 июля 14 моряков, занимающихся батиметрическими измерениями при "изучении придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России", погибли после пожара, возникшего на глубоководном аппарате.РБКвчера в 11:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Министр обороны Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о новой трагедии на Северном флоте
Эхо Москвывчера в 15:00
СМИ: Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик»
Национальная служба новостейвчера в 10:54
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:34, Вашингтон
Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Происшествия
Медсестре с Урала подбросили прекурсор после жалоб на зарплату
Обновлено вчера в 08:33
Авто
Появилось первое фото салона УАЗ «Патриот» с «автоматом»
По сообщениям UAZ Belgium, старт производства "Патриота" с автоматической коробкой передач начнётся в сентябре 2019 года, в это же время начнётся приём заказов на новинку.
Обновлено вчера в 01:50
Политика
Среди погибших подводников были два Героя России
"В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь - капитаны I ранга, двое - Герои России", - сказал Путин.
Обновлено в 00:46
Политика
Зеленский рассмешил участников конференции в Канаде
Обновлено вчера в 20:32
Общество
Названы города России с самым высоким ростом зарплат
Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Финансы
Банк «Открытие» подал иск к бывшим владельцам на 289,5 млрд рублей
Банк «Открытие» подал иск к своим бывшим владельцам и топ-менеджерам.
Обновлено в 02:00
Здоровье
Терапевт рассказал, как пережить акклиматизацию в отпуске
По словам врача-терапевта высшей категории Николая Петрова, сроки адаптации организма колеблются от двух до 10 дней, в связи с чем, лучше планировать отпуск на срок до 20 дней.
Обновлено вчера в 19:06
Политика
Зеленский поблагодарил Волкера за помощь Украине
Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Канаде со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером, глава государства поблагодарил его за помощь Украине.
Обновлено в 00:30
Общество
Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги в рамках нового флешмоба
Актер Джейсон Стейтэм открыл бутылку ударом ноги, приняв участие в новом флешмобе — Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 12:47
Армия и оружие
Появились первые фото подводников, погибшие в глубоководном аппарате в Баренцевом море
По данным норвежских военных, которые ссылаются на российских чиновников, на борту аппарата произошел взрыв газа.
Обновлено вчера в 19:14
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Общество
Жители Земли наблюдали полное солнечное затмение
Жители Земли наблюдали полное солнечное затмение. Лучше всего за явлением можно наблюдать в таких странах, как Чили и Аргентина.
Обновлено вчера в 15:23
Политика
Вице-президент США экстренно возвращается в Вашингтон
Вице-президент США Майк Пенс, который сегодня вылетел в штат Нью-Гэмпшир, чтобы выступить на мероприятии, экстренно возвращается в Вашингтон.
Обновлено вчера в 12:58
Политика
Путин дал поручения по итогам прямой линии
Президент России Владимир Путин дал поручения по итогам прямой линии, которая прошла 20 июня. Перечень был опубликован на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 16:30
Экономика
Медведев обсудит с регионами реализацию нацпроектов
В мае Медведев поручил своим заместителям следить за реализацией национальных проектов в регионах, "просто ездить в командировки и на месте смотреть, чего и как делается".
Обновлено 01 июля в 17:04
Общество
Самозанятые в России смогут организовывать похороны
Как сказано в ГОСТе, услуги организаторов похорон могут предоставлять сотрудники похоронных организаций, индивидуальные предприниматели, а также самозанятые граждане.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур
Отмечается, что лидеры ЕС договорились в ходе саммита выдвинуть кандидатуру министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост нового главы ЕК, кандидатуру главы испанского МИД Жозепа Боррела на пост главы европейской дипломатии, а кандидатуру главы МВФ Кристин Лагард на пост главы ЕЦБ.
Обновлено вчера в 13:20
Происшествия
Житель Красноярска открыл стрельбу из-за громкой музыки
Мужчина в Красноярске открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
Минобороны России и КНДР активизировали взаимодействие
Межведомственное взаимодействие между министерствами обороны России и КНДР в последнее время активизировалось на всех уровнях.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Иркутяне обвинили «Единую Россию» в пиаре с гуманитарной помощью
Обновлено вчера в 05:16
Общество
Уровень воды в реке Ия превышает критическую отметку на полметра
Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, значительно снизился, но все равно превышает критическую отметку на полметра, сообщает администрация Тулуна.
Обновлено в 01:26
Политика
Журналиста избили на акции против блогера Шария в Киеве
Участники митинга против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Верховной рады Андрея Клюева, экс-главы администрации президента Виктора Януковича и видеоблогера Анатолия Шария напали на журналиста местного издания «Страна.ua» Владислава Бовтрука.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре
Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Политика
Совет Европы просит у России еще €55 млн
Хольтген подчеркнул, что эта сумма представляет собой те денежные средства, которые Россия не внесла в бюджет Совета Европы за 2017 и 2018 года, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 16:18
Здоровье
В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ
В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено в 01:52
Спорт
Универсиада-2023 пройдёт в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия
В Тверской области столкнулись и загорелись два грузовика
«С 22:00 по настоящее время в связи с ранее произошедшим ДТП (столкновение двух грузовых транспортных средств с последующим возгоранием) на 358-м км федеральной автодороги М9 «Балтия» перекрыто движение для всех видов транспортных средств», — цитирует РИА Новости ГИБДД.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
В России цены на мясо могут вырасти
В Национальной кормовой ассоциации предупредили, что цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, сообщают «Известия».
Обновлено вчера в 03:03
Политика
Олег Дерипаска рассказал о контактах с ФБР
Российский бизнесмен Олег Дерипаска в интервью The Hill заявил, что в сентябре 2016 года беседовал с ФБР в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США.
Обновлено в 01:14