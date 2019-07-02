Что произошло 1 июля 14 моряков, занимающихся батиметрическими измерениями при "изучении придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России", погибли после пожара, возникшего на глубоководном аппарате.

с чего всё началось

Накануне вечером министерство обороны России сообщило, что 1 июля на атомной подлодке АС-12, известной как «Лошарик», произошёл взрыв и пожар. Возгорание быстро ликвидировали, но в результате отравления продуктами горения погибли 14 моряков. В общей сложности экипаж состоял из 25 человек.

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