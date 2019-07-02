Происшествия
14 подводников погибли при пожаре на российской подлодкеГазета.Ru вчера в 11:58
В результате пожара на российском глубоководном аппарате АС-31 погибли 14 моряков, передает корреспондент "Газеты.Ru". Погибшие подводники отравились угарным газом, пока тушили возгорание.
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с чего всё началось
Что произошло 1 июля 14 моряков, занимающихся батиметрическими измерениями при "изучении придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России", погибли после пожара, возникшего на глубоководном аппарате.РБКвчера в 11:29
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СМИ: Гибель 14 российских моряков произошла на подлодке «Лошарик»
Национальная служба новостейвчера в 10:54
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