Происшествия

14 подводников погибли при пожаре на российской подлодкеГазета.Ru вчера в 11:58

В результате пожара на российском глубоководном аппарате АС-31 погибли 14 моряков, передает корреспондент "Газеты.Ru". Погибшие подводники отравились угарным газом, пока тушили возгорание.
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Гибель 14 подводников ВМФ России. Главное

Что произошло 1 июля 14 моряков, занимающихся батиметрическими измерениями при "изучении придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России", погибли после пожара, возникшего на глубоководном аппарате.
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