Футбол

Гетры Зобнина стали первым экспонатом музея ФИФА с ЧМ-2018
RT на русском
06:16

Полузащитник сборной России Роман Зобнин передал гетры, в которых он играл на чемпионате мира по футболу 2018 года, в музей ФИФА. Об этом сообщается в соцсетях организации.
RT на русском06:16

Подробнее о событии

Гетры игрока сборной России с матча ЧМ-2018 переданы в музей ФИФА

Газета.Ru06:48

Гетры Зобнина переданы в музей ФИФА

Чемпионат06:39

Гетры Зобнина с матча ЧМ-2018 Россия — Хорватия переданы в музей ФИФА

Sport24.ru06:20

Гетры Зобнина с чемпионата мира в России переданы в музей ФИФА

РИА Новости05:41

Гетры Зобнина попали в музей ФИФА

Матч ТВ05:31

Гетры Зобнина попали в музей ФИФА

Sportbox.RU05:31

Гетры Зобнина с ЧМ-2018 переданы в музей ФИФА

Sports.ru05:15
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Футбол

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Роман Сергеевич Зобнин
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник московского клуба «Спартак» и сборной России. Участник чемпионата мира 2018 года.
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