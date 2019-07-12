Защитник «Гетеборга» Карл Старфельт продолжит карьеру в «Рубине». Шведский клуб подтвердил трансфер 24-летнего игрока, который заключит с казанцами контракт на четыре года.

«Гетеборг» объявил о переходе защитника Старфельта в «Рубин»

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