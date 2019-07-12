Футбол
«Гетеборг» объявил о переходе защитника Старфельта в «Рубин»Sports.ru 07:54
Защитник «Гетеборга» Карл Старфельт продолжит карьеру в «Рубине». Шведский клуб подтвердил трансфер 24-летнего игрока, который заключит с казанцами контракт на четыре года.
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 10:29, Вашингтон
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева за неделю похудела на пять килограммов
Лариса Гузеева смогла за неделю похудеть сразу на пять килограммов.
Обновлено в 08:59
Общество
ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства
Сотрудники ФСБ России по Новгородской области изымают документы в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза в пятницу.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Полиция отказала в возбуждении дела против автора «Сталингулага»
Уголовное дело в отношении создателя популярного Telegram-канала «Сталингулаг» Александр Горбунов не будет возбуждено.
Обновлено в 10:20
Политика
Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы
Обновлено в 10:08
Политика
НАБУ вызвало на допрос генпрокурора Луценко
Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает на допрос в понедельник, 15 июля, генерального прокурора Юрия Луценко по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе
В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:59
Экономика
В Госдуме оценили риск ухода Visa и MasterCard из России
Поправки об обеспечении беспрерывности платежей не спровоцируют платёжные системы Visa и MasterCard прекратить работу в России.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Восьмилетнюю девочку покусала мать
Девочка восьми лет попала в больницу в Санкт-Петербурге после того, как ее покусала мать.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Потерпевшим по делу о налетчиках из ФСБ и ₽136 млн оказался безработный
Налет под видом спецоперации Владельцем денег, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании банка "Металлург" на улице Ивана Бабушкина, признали 33-летнего безработного жителя Москвы.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера
Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера, она уточнила, что переделала имя на французский манер.
Обновлено в 05:57
Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Обновлено в 07:39
Здоровье
Голикова рассказала о приросте населения в селах Мурманской области
Прирост населения за счет рождаемости и миграции населения отмечается в селах Мурманской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:30
Гаджеты
В России стартовали продажи бюджетного смартфона Nokia 2.2
На российском рынке стартовали продажи недорого смартфона Nokia 2.2.
Обновлено в 10:11
Авто
Экологический вездеход показали на военно-морском салоне в Питере
Уникальный экологический вездеход «ТРЭКОЛ» показали на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге, сообщает издание «Военное дело».
Обновлено в 06:56
Здоровье
Пациент с половиной мозга обнаружен в Подмосковье
Обновлено вчера в 13:50
Армия и оружие
Британия нарастила военное противостояние с Ираном
Великобритания увеличит свое военное присутствие в Персидском заливе, направив в регион второй военный корабль.
Обновлено в 09:47
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Авто
На Кировском заводе начнут производить тракторы нового поколения
АО «Петербургский тракторный завод» (входит в группу компаний «Кировский завод») запускает в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов «Кировец» К-7 шарнирно-сочлененной компоновки мощностью от 300 до 435 л. с. Торжественный запуск производства состоится 12 июля.
Обновлено 09 июля в 13:03
Футбол
Черышев подписал контракт с «Валенсией»
28-летний полузащитник сборной России Денис Черышев подписал с «Валенсией» контракт до июня 2022 года.
Обновлено в 09:12
Происшествия
17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне
17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом передает The Telegraph.
Обновлено в 03:10
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Политика
Виноделы Грузии провели митинг после высказываний гендиректора «Рустави 2» про вино
Несколько десятков грузинских виноделов в пятницу провели акцию протеста у Гомборского перевала (край Кахети), требуя извинений от гендиректора оппозиционного телеканала "Рустави 2" Ники Гварамии за его нецензурные высказывания по поводу грузинских вин и минеральной воды.
Обновлено в 09:49
Общество
Метеоролог назвал сроки возвращения летнего тепла в Москву
Старков отметил, что летняя погода вернется уже на следующей неделе — температура днем поднимется опять до 25 градусов тепла.
Обновлено в 09:08
Политика
Послы G7 раскритиковали законопроект Зеленского о люстрации Порошенко
Послы стран G7 подвергли критике проект закона президента Украины Владимира Зеленского, предусматривающего люстрацию высокопоставленных лиц, занимавших свои должности с 23 февраля 2014 года по 19 мая 2019 года, под который подпадает, в частности, бывший украинский лидер Пётр Порошенко.
Обновлено в 06:37
Политика
На Украине пообещали вновь провести корабли через Керченский пролив
Украина может в очередной раз попытаться провести свои военные корабли через Керченский пролив на глазах у российской стороны.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар
В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
Обновлено в 07:49
Экономика
В России предложили отложить новую пенсионную реформу
Центральный банк России выступил с предложением отложить на 2020 год обсуждение новой пенсионной реформы – программы индивидуального пенсионного капитала (ИПК).
Обновлено в 05:21