Защитник «Гетеборга» Карл Старфельт продолжит карьеру в «Рубине». Шведский клуб подтвердил трансфер 24-летнего игрока, который заключит с казанцами контракт на четыре года.

«Гетеборг» объявил о переходе защитника Старфельта в «Рубин»

Политика Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.

Футбол Ван Дейк отказался вести переговоры с «Барселоной» По данным, которыми располагает Mirror, 28-летний голландец даже не стал выслушивать предложение каталонского клуба, отказавшись вести с ними переговоры.

Политика В Чечне единогласно решили переименовать родовое село Кадырова Парламент Чечни единогласно проголосовал за переименование родового села главы республики Размана Кадырова Центарой.

Происшествия Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".

Происшествия Смертельная схватка белых акул попала на видео В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.

Гаджеты Xiaomi Mi A3 может оказаться мощнее Mi CC9 Звучит вполне правдоподобно, но блогер @IshanAgarwal24 утверждает, что на самом деле Mi A3 окажется мощнее Mi CC9, так как получит процессор Snapdragon 730, а не Snapdragon 710.

Экономика «Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).

Общество Метеоролог назвал сроки возвращения летнего тепла в Москву Старков отметил, что летняя погода вернется уже на следующей неделе — температура днем поднимется опять до 25 градусов тепла.

Происшествия В Туве объявлен траур по погибшим на реке Шуй При попытке пересечь реку Шуй перевернулся УАЗ с людьми. Девять человек, в том числе семь детей, погибли.

Политика Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Энергетика Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.

Авто Минпромторг объяснил отсутствие Tesla и Bugatti в списке дорогих авто Минпромторг объяснил отсутствие автомобилей Tesla и Bugatti Veyron в перечне машин, чьи владельцы должны заплатить повышенный транспортный налог.

Политика Молдавия захотела реформ от Саакашвили Премьер-министр Молдавии Майя Санду намерена привлечь грузинско-украинского политика Михаила Саакашвили к консультациям по проведению реформ в стране.

Кино Сергей Безруков подробно рассказал о фильме «Бендер» В социальной сети Instagram Сергей Безруков опубликовал пост, касающийся фильма с его участием под названием «Бендер».

Политика Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2» В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.

Политика Россия предложит Белоруссии компромисс по тарифу на транзит нефти Россия имеет компромиссное предложение к Белоруссии по повышению тарифа на транзит нефти через ее территорию.

Политика В Кремле опровергли сообщения о связях России с партией Сальвини В Кремле ознакомились с «расследованием» СМИ о «российском финансировании» итальянской партии «Лига», заявил 12 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Политика Трамп заявил о смерти Шварценеггера Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.

Экономика Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».

Экономика Правительство России одобрило законопроект либерализации ОСАГО Правительство России одобрило законопроект либерализации ОСАГО, направленный на индивидуализацию тарифов для конкретного страхователя, а также создание условий для перехода к регулированию, обеспечивающему условия для конкуренции страховщиков не только по цене, но и по неценовым факторам.

Авто Бюджетный клон новой Chevrolet Captiva получил трехрядную версию Марка Wuling представила дешевую семиместную модификацию кроссовера Wuling Almaz, который является полным аналогом Chevrolet Captiva нового поколения.

Происшествия Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага» Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.