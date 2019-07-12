Футбол

«Гетеборг» объявил о переходе защитника Старфельта в «Рубин»Sports.ru 07:54

Защитник «Гетеборга» Карл Старфельт продолжит карьеру в «Рубине». Шведский клуб подтвердил трансфер 24-летнего игрока, который заключит с казанцами контракт на четыре года.
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«Гетеборг» объявил о переходе Старфельта в «Рубин»

Sport24.ru07:27

Карл Старфельт стал игроком «Рубина»

Спорт-Экспресс07:10

«Гетеборг» объявил о переходе защитника Старфельта в «Рубин»

Sports.ru07:54

«Рубин» покупает шведского защитника

Sport.ru07:43

«Гетеборг» объявил о переходе своего защитника в «Рубин»

Матч ТВ07:22

Защитник «Гетеборга» Старфельт стал игроком «Рубина»

Советский спорт08:01

«Гётеборг» объявил о переходе шведского защитника в «Рубин»

Чемпионат07:00
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:52, Ашберн
Политика

Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Происшествия

В Лондоне нашли мертвой 17-летнюю скрипачку из России

В Лондоне обнаружили тело 17-летней Кати Цукановой.
Обновлено в 01:08
Футбол

Ван Дейк отказался вести переговоры с «Барселоной»

По данным, которыми располагает Mirror, 28-летний голландец даже не стал выслушивать предложение каталонского клуба, отказавшись вести с ними переговоры.
Обновлено в 11:16
Политика

В Чечне единогласно решили переименовать родовое село Кадырова

Парламент Чечни единогласно проголосовал за переименование родового села главы республики Размана Кадырова Центарой.
Обновлено в 11:27
Происшествия

Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании

Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
Обновлено в 11:43
Происшествия

Смертельная схватка белых акул попала на видео

В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
Обновлено в 08:34
Политика

Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста

Обновлено в 07:39
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Гаджеты

Xiaomi Mi A3 может оказаться мощнее Mi CC9

Звучит вполне правдоподобно, но блогер @IshanAgarwal24 утверждает, что на самом деле Mi A3 окажется мощнее Mi CC9, так как получит процессор Snapdragon 730, а не Snapdragon 710.
Обновлено вчера в 08:15
Игры

В Steam бесплатно отдают Age of Wonders 3

Обновлено в 03:10
Происшествия

Россиянки станцевали тверк на фоне деревьев и заинтересовали полицию

Обновлено в 10:43
Кино

Экранизация игры Mortal Kombat выйдет с «взрослым» рейтингом

Обновлено в 09:18
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Общество

Метеоролог назвал сроки возвращения летнего тепла в Москву

Старков отметил, что летняя погода вернется уже на следующей неделе — температура днем поднимется опять до 25 градусов тепла.
Обновлено в 09:08
Происшествия

В Туве объявлен траур по погибшим на реке Шуй

При попытке пересечь реку Шуй перевернулся УАЗ с людьми. Девять человек, в том числе семь детей, погибли.
Обновлено в 09:31
Политика

Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского

О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Энергетика

Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.
Обновлено в 10:35
Авто

Минпромторг объяснил отсутствие Tesla и Bugatti в списке дорогих авто

Минпромторг объяснил отсутствие автомобилей Tesla и Bugatti Veyron в перечне машин, чьи владельцы должны заплатить повышенный транспортный налог.
Обновлено в 05:48
Политика

Молдавия захотела реформ от Саакашвили

Премьер-министр Молдавии Майя Санду намерена привлечь грузинско-украинского политика Михаила Саакашвили к консультациям по проведению реформ в стране.
Обновлено в 11:38
Кино

Сергей Безруков подробно рассказал о фильме «Бендер»

В социальной сети Instagram Сергей Безруков опубликовал пост, касающийся фильма с его участием под названием «Бендер».
Обновлено в 08:17
Политика

Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»

В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено в 11:43
Политика

Россия предложит Белоруссии компромисс по тарифу на транзит нефти

Россия имеет компромиссное предложение к Белоруссии по повышению тарифа на транзит нефти через ее территорию.
Обновлено в 11:33
Политика

В Кремле опровергли сообщения о связях России с партией Сальвини

В Кремле ознакомились с «расследованием» СМИ о «российском финансировании» итальянской партии «Лига», заявил 12 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:17
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Экономика

Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани

Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
Обновлено в 10:46
Экономика

Правительство России одобрило законопроект либерализации ОСАГО

Правительство России одобрило законопроект либерализации ОСАГО, направленный на индивидуализацию тарифов для конкретного страхователя, а также создание условий для перехода к регулированию, обеспечивающему условия для конкуренции страховщиков не только по цене, но и по неценовым факторам.
Обновлено в 05:19
Авто

Бюджетный клон новой Chevrolet Captiva получил трехрядную версию

Марка Wuling представила дешевую семиместную модификацию кроссовера Wuling Almaz, который является полным аналогом Chevrolet Captiva нового поколения.
Обновлено в 01:27
Происшествия

Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»

Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
Обновлено в 10:38
Наука

Ученые в России впервые установили коту гибридный имплантат

Имплантат вживили в марте-апреле домашнему коту по имени Лапуня, после того как ему удалили участок кости передней лапы, пораженной остеосаркомой.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Известную певицу отправили в психушку в Москве

Обновлено в 06:38
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