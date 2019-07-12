Футбол
«Гетеборг» объявил о переходе защитника Старфельта в «Рубин»Sports.ru 07:54
Защитник «Гетеборга» Карл Старфельт продолжит карьеру в «Рубине». Шведский клуб подтвердил трансфер 24-летнего игрока, который заключит с казанцами контракт на четыре года.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:52, Ашберн
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По данным, которыми располагает Mirror, 28-летний голландец даже не стал выслушивать предложение каталонского клуба, отказавшись вести с ними переговоры.
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В Чечне единогласно решили переименовать родовое село Кадырова
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Смертельная схватка белых акул попала на видео
В Сети появилось видео ожесточенной схватки двух белых акул у берегов Австралии.
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При попытке пересечь реку Шуй перевернулся УАЗ с людьми. Девять человек, в том числе семь детей, погибли.
Обновлено в 09:31
Политика
Песков рассказал о первом разговоре Путина и Зеленского
О первом разговоре президентов Украины и России рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Энергетика
Белорусский оператор «Дружбы» завершил вытеснение некачественной нефти
ОАО «Гомельтранснефть Дружба» досрочно завершило мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», по замещению нефти с высоким содержанием органических хлоридов.
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Минпромторг объяснил отсутствие Tesla и Bugatti в списке дорогих авто
Минпромторг объяснил отсутствие автомобилей Tesla и Bugatti Veyron в перечне машин, чьи владельцы должны заплатить повышенный транспортный налог.
Обновлено в 05:48
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В социальной сети Instagram Сергей Безруков опубликовал пост, касающийся фильма с его участием под названием «Бендер».
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Политика
Россия предложит Белоруссии компромисс по тарифу на транзит нефти
Россия имеет компромиссное предложение к Белоруссии по повышению тарифа на транзит нефти через ее территорию.
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Политика
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В Кремле ознакомились с «расследованием» СМИ о «российском финансировании» итальянской партии «Лига», заявил 12 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
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Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани
Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».
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Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»
Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
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Ученые в России впервые установили коту гибридный имплантат
Имплантат вживили в марте-апреле домашнему коту по имени Лапуня, после того как ему удалили участок кости передней лапы, пораженной остеосаркомой.
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Известную певицу отправили в психушку в Москве
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