Футбол
«Гетеборг» объявил о переходе защитника Старфельта в «Рубин»Sports.ru 07:54
Защитник «Гетеборга» Карл Старфельт продолжит карьеру в «Рубине». Шведский клуб подтвердил трансфер 24-летнего игрока, который заключит с казанцами контракт на четыре года.
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:55, Вашингтон
Путешествия
Названы самые частые жалобы туристов в Крыму
Обновлено в 07:05
Политика
Замгенпрокурора Владимир Малиновский подал в отставку
Совет Федерации получил документы об увольнении заместителя генпрокурора Владимира Малиновского. Сенаторы их рассмотрят 23 июля.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
«Калашников» рассказал о процессе создания нового АК-12
Концерн «Калашников» подробно описал, как проектировался новейший автомат АК-12. Оружие спроектировано с использованием цифровых технологий.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Уралец отсудил 15 тысяч евро у ФСКН за выстрел в лицо и сломанную руку
Житель Первоуральска отсудил 15 тысяч евро у ФСКН за то, что ему сотрудники наркоконтроля сломали руку и выстрелили в голову из травматического пистолета.
Обновлено в 06:54
Политика
Гудков, Яшин и Соболь собирали десятки подписей «мертвых душ»
Ремесло раскрыл, что больше всего «мертвых душ» было обнаружено в подписных листах кандидатов Любовь Соболь, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Александра Соловьева, Кирилла Гончарова и Андрея Бабушкина.
Обновлено в 06:46
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Кино
Хабенского наградили в Вене за роль машиниста в фильме про Каренину
Константин Хабенский, сыгравший машиниста метро, получил приз за лучшую мужскую роль второго плана, сообщается на сайте смотра.
Обновлено в 07:49
Политика
Раскрыт план борьбы США с акцией «Бессмертный полк»
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что у властей США стоит задача препятствовать распространению акции "Бессмертный полк" за рубежом, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
София Ротару приняла участие в фотосессии с семьёй
Свежими снимками, которые растрогали фанатов, поделилась на своей странице в Instagram невестка Софии Ротару Светлана Евдокименко.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Замначальника СКЖД в Ростове подозревают в получении взятки
По версии следствия, первый заместитель Северо-Кавказской железной дороги вместе с заместителем начальника управления диспетчерского центра Кавказского района получили взятку в размере более 1,5 млн. рублей от представителя коммерческой организации.
Обновлено в 03:53
Музыка
Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43
Авто
Минпромторг объяснил отсутствие Tesla и Bugatti в списке
Обновлено в 08:38
Авто
Chevrolet Camaro получил 1000-сильный мотор
Известное тюнинг-ателье Specialty Vehicle Engineering (ранее SLP) получил в свои руки обновленный Chevrolet Camaro 2020 модельного года и создало Yenko/SC Camaro.
Обновлено в 02:00
Политика
СБУ не пустила Савченко в Донбасс с агитационным туром
Служба безопасности Украины (СБУ) не пустила депутата Верховной рады Надежду Савченко на неподконтрольные Киеву территории Донбасса (то есть в самопровозглашенные ДНР и ЛНР) с агитационным туром.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк
Владельцем 136,5 миллионов рублей, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании столичного банка «Металлург», признан безработный житель Москвы.
Обновлено в 08:46
Происшествия
Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара
Обновлено в 03:30
Экономика
В Госдуме оценили риск ухода Visa и Mastercard из России
Поправки об обеспечении беспрерывности платежей в РФ не спровоцируют международные платежные системы Visa и Mastercard прекратить работу в России, полагает председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.
Обновлено в 06:33
Спорт
Загитова и Трусова выступят на Japan Open-2019
Российские фигуристки Алина Загитова и Александра Трусова выступят на турнире Japan Open-2019, который пройдет 5 октября.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес
Врач Алибасова заявила, что продюсер лечился от похмелья
Обновлено в 04:50
Политика
В Кремле признали перегибы при применении закона об оскорблении власти
В Кремле видят перегибы в применении закона об оскорблении представителей власти в интернете, об этом в пятницу сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:31
Общество
Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала
Обновлено вчера в 22:15
Футбол
Тульский «Арсенал» сыграет с московским «Динамо»
Тульский «Арсенал» сыграет с московским «Динамо». Матч состоится 12 июля в 20.00 на Центральном стадионе.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В госархиве литературы и искусства в Москве потушен крупный пожар
Ранее сообщалось, что на севере Москвы произошёл пожар в Российском государственном архиве литературы и искусства.
Обновлено в 08:26
Армия и оружие
Норвегия раньше России «услышала» взрыв К-141 «Курск»
Обновлено в 06:07
Политика
Биография арестованного помощника Цуканова удалена с сайта полпредства
Сведения о помощнике уральского полпреда Николая Цуканова Александре Воробьёве удалены с сайта полпредства.
Обновлено вчера в 03:58
Общество
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Политика
В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ
Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено в 01:01
Происшествия
Десять человек погибли в перевернувшемся в реке УАЗе
В Тыве при пересечении вброд реки Шуй перевернулся микроавтобус УАЗ. В нем было десять человек, в том числе шестеро несовершеннолетних.
Обновлено в 02:59