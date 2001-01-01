Гетце может перейти в «Арсенал»Soccer.ru вчера в 16:33

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марио Гетце. Канониры следят за ситуацией вокруг 26-летнего немца, который пока что отказывается продлевать контракт с «Боруссией», срок которого рассчитан до 2020 года.

Гетце может перейти в «Арсенал»

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