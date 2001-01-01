Футбол

Гетце может перейти в «Арсенал»Soccer.ru вчера в 16:33

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марио Гетце. Канониры следят за ситуацией вокруг 26-летнего немца, который пока что отказывается продлевать контракт с «Боруссией», срок которого рассчитан до 2020 года.
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Гётце не продлевает контракт с «Боруссией» Д, им интересуется «Арсенал»

Чемпионатвчера в 23:23

Гетце может перейти в «Арсенал»

Soccer.ruвчера в 16:33

«Арсенал» интересуется Гетце. Через год немец может стать свободным агентом

Бомбардир.рувчера в 16:59

СМИ: Гетце может стать игроком «Арсенала»

Матч ТВвчера в 16:24

СМИ: Гетце может перейти в «Арсенал»

Спорт-Экспрессвчера в 15:33

СМИ: Гетце может стать игроком «Арсенала»

Sportbox.RUвчера в 16:24

«Арсенал» хочет подписать лидера сборной Германии

Sport.ruвчера в 16:29
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Происшествия

Сбой в московском метро 21 мая произошел из-за человеческого фактора

Причина сбоя в движении поездов на участке Солнцевской и Большой кольцевой линий Московского метрополитена 21 мая связана с человеческим фактором, сообщил в среду заммэра столицы Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 03:45
Футбол

Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Сперва в решающем матче второго по значимости еврокубка встретятся "Арсенал" и "Челси", а 1 июня за победу в Лиге чемпионов поспорят "Ливерпуль" и лондонский "Тоттенхэм".
Обновлено вчера в 17:52
Политика

В Раде прогнозируют четырёхкратное обесценение гривны в случае дефолта

Украинская гривна обесценится в четыре раза по отношению к доллару, если на Украине будет объявлен дефолт.
Обновлено в 05:03
Политика

Зампреда правительства Коми уволили по коррупционным причинам

Произошло это по причине утраченного к ней доверия.
Обновлено в 05:18
Политика

Качиньского призывают ответить за оскорбления в адрес России

Политик убежден, что Качиньский за свои оскорбительные заявления в сторону России должен ответить перед судом, и угрозу сегодня для Польши представляет именно Украина, где сегодня активной поддержкой пользуются фашисты.
Обновлено в 01:31
Политика

Путин на полях саммита ЕАЭС провел встречу с Додоном

Президент России Владимир Путин провел на полях саммита Евразийского экономического союза отдельную встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Стоимость процедуры составила 59 тысяч рублей, что подтверждено актом выполненных работ.
Обновлено в 04:07
Авто

Nissan — Renault — Mitsubishi обсуждает слияние с Fiat Chrysler

Правление автомобильного альянса Nissan — Renault — Mitsubishi еще не пришло к единому мнению по предложению компании Fiat Chrysler о частичном слиянии на паритетной основе.
Обновлено в 00:32
Общество

Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Наука

Назван эффективный способ избавиться от жира на животе

Обновлено в 04:14
Общество

В России предложили ввести «отцовский капитал»

В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Политика

Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский решил вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили из соображений справедливости.
Обновлено в 04:50
Происшествия

«Аэрофлот» потребует от губернатора Сергея Фургала опровержения

«Аэрофлот» считает публичное заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что причина катастрофы лайнера SSJ-100, выполнявшего рейс SU1492 Москва — Мурманск — «это на 100 процентов человеческий фактор», неприкрытой попыткой оказать давление на комиссию Межгосударственного авиационного комитета и следственные органы, а также подготовить определенным образом общественное мнение.
Обновлено в 05:05
Политика

В Кремле определили дату «прямой линии» с Путиным

В Кремле определили дату «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным и начали подготовку.
Обновлено в 05:25
Происшествия

СК задержал ученика, напавшего на девочку в саратовской школе

Подросток, ударивший топором 12-летнюю девочку в школе города Вольска Саратовской области, задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в среду областное СУСК.
Обновлено в 03:16
Происшествия

На бывшем заводе Порошенко «Кузница на Рыбальском» загорелся корабль

Пожаре возник на корабле на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве, который ранее принадлежал пятому по счету президенту Украины Петру Порошенко, сообщила руководитель пресс-службы киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.
Обновлено в 04:31
Кино

Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Политика

Анонсирован визит Си Цзиньпина в Россию

Обновлено в 04:25
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия

В Крыму погиб оставленный в припаркованном автомобиле ребенок

Ребенок, оставленный в припаркованном автомобиле, который самопроизвольно покатился со склона, погиб в Крыму, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

Лолиту жестоко оскорбили в шоу Ильи Соболева

Лолита приняла участие в юмористической программе "Площадка для оскорблений", в рамках которое следует придумать в адрес соперника как можно более смешные, но всё же оскорбления.
Обновлено в 03:21
Футбол

Мелкадзе продлил контракт со «Спартаком»

Нападающий Георгий Мелкадзе подписал новый контракт со "Спартаком", сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 05:08
Театры

Режиссера Богомолова назначили худруком Театра на Малой Бронной

Приказ о назначении Константина Богомолова художественным руководителем Театра на Малой Бронной был подписан 25 мая, сообщили РБК в пресс-службе департамента культуры Москвы.
Обновлено в 05:03
Политика

В МИД России вызвали посла Испании

Дипломату сообщили, что слова главы испанского внешнеполитического ведомства «наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией» и также указали на противоречие между его высказыванием и восприятием отношения между двумя странами как дружественных.
Обновлено вчера в 14:12
Политика

Huawei оспорила в американском суде внесение компании в черный список

Huawei обратилась в американский суд с требованием признать антиконституционным внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

В Екатеринбурге начали штрафовать участников протестов против храма

Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес

Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы

Обновлено в 02:10
Политика

Бельгия передала России воевавшего на стороне ИГ в Сирии боевика

Из Бельгии в Россию экстрадирован боевик, который с 2014 года воевал в Сирии на стороне террористической организации «Исламское государство»*.
Обновлено в 03:32
Экономика

Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов

Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках.
Обновлено в 04:31
Политика

В России дадут старт избирательным кампаниям Единого дня голосования

Центризбирком РФ объявит сегодня официальный старт избирательным кампаниям, голосование по которым пройдет в Единый день голосования – 8 сентября 2019 года.
Обновлено в 00:46
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Марио Гётце
Немецкий футболист
Немецкий футболист, атакующий полузащитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии. Типичный десятый номер, также способный играть вингера на обоих флангах, нередко выступает на позиции «ложной девятки». Гётце считается одним из лучших молодых футболистов мира, обладая хорошей скоростью, техникой, дриблингом, а также способностью взять игру на себя. В 2010 году технический директор немецкого футбольного союза Маттиас Заммер назвал Марио «одним из лучших талантов в истории Германии».
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Спортивный клуб
Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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