Гетце может перейти в «Арсенал»Soccer.ru вчера в 16:33

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марио Гетце. Канониры следят за ситуацией вокруг 26-летнего немца, который пока что отказывается продлевать контракт с «Боруссией», срок которого рассчитан до 2020 года.

Гетце может перейти в «Арсенал»

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