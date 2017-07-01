Футбол

Гетце может перейти в «Арсенал»Soccer.ru вчера в 16:33

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марио Гетце. Канониры следят за ситуацией вокруг 26-летнего немца, который пока что отказывается продлевать контракт с «Боруссией», срок которого рассчитан до 2020 года.
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Гётце не продлевает контракт с «Боруссией» Д, им интересуется «Арсенал»

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Sport.ru01:58

«Арсенал» интересуется Гетце. Через год немец может стать свободным агентом

Бомбардир.рувчера в 16:59

СМИ: Гетце может стать игроком «Арсенала»

Sportbox.RUвчера в 16:24

СМИ: Гетце может стать игроком «Арсенала»

Матч ТВвчера в 16:24

СМИ: Гетце может перейти в «Арсенал»

Спорт-Экспрессвчера в 15:33

Гетце может перейти в «Арсенал»

Soccer.ruвчера в 16:33
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