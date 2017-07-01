Футбол
Гетце может перейти в «Арсенал»Soccer.ru вчера в 16:33
Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику дортмундской «Боруссии» Марио Гетце. Канониры следят за ситуацией вокруг 26-летнего немца, который пока что отказывается продлевать контракт с «Боруссией», срок которого рассчитан до 2020 года.
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«Арсенал» интересуется Гетце. Через год немец может стать свободным агентом
Бомбардир.рувчера в 16:59
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Происшествия
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Сегодня, 29 мая, днем Ленинский районный суд Ростова арестовал местного блогера Гаспара Авакяна. Он пробудет в СИЗО до конца июля.
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Американский самолет-разведчик замечен у берегов Крыма
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Обновлено в 09:18
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Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
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ЦБ назвал сроки снижения комиссии за эквайринг в социальном сегменте
Комиссии за эквайринг при оплате товаров из социального сегмента и при крупных покупках могут быть снижены до декабря.
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