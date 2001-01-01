Футбол
«Арсенал» заинтересован в приобретении Марио ГетцеProstoProSport 02:20
За ситуацией с немцем следят в лондонском «Арсенале». В Англии готовы выполнить запросы Гетце, если тот захочет покинуть «Боруссию». Гетце в минувшем сезоне принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами.
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«Арсенал» интересуется Гетце. Через год немец может стать свободным агентом
Бомбардир.рувчера в 16:59
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