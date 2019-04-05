Футбол
Гетце: «Матч против „Баварии“ ничего не решит в чемпионской гонке»Soccer.ru 16:20
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марио Гетце поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Баварией» в чемпионате Германии. «Бавария» находится в хорошей форме.
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Политика
США ввели санкции против 34 венесуэльских танкеров
Минфин США ввел санкции против двух компаний, которые перевозили нефть из Венесуэлы на Кубу и 34 танкеров венесуэльской госкомпании PDVSA, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 16:53
Музыка
Группа «Альянс» впервые показала клип на песню «На заре» в Сети
Легендарная советская группа "Альянс" показала восстановленный первый клип на песню "На заре".
Обновлено в 11:37
Политика
Time поместил на обложку Путина, стоящего над земным шаром
Американский еженедельный журнал Time посвятил новую обложку президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 12:10
Единоборства
Бой Усика и Такама состоится 25 мая
Обновлено в 16:33
Авто
В России открыли прием заказов на Tesla Model Y
Moscow Tesla Club и "Связной" начали прием заказов на электрический кроссовер Model Y. Можно забронировать следующие версии: Long range с задним приводом (4,8 млн рублей), Long range с полным приводом (5,2 млн рублей) и Performance (6,2 млн рублей).
Обновлено в 07:42
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Вице-спикер Госдумы Сергей Неверов сообщил о смерти депутата нижней палаты парламента, бывшего главы ФСБ Николая Ковалева.
Обновлено в 15:34
Гаджеты
Китайские студенты обманули Apple почти на $1 млн
Двое китайских студентов из Орегона обманули компанию Apple почти на миллион долларов.
Обновлено в 14:43
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало полет Ил-38 над Японским морем
Самолет Ил-38 морской авиации российского Тихоокеанского флота выполнил плановый полет над нейтральными водами Японского моря, на отдельных этапах его сопровождали южнокорейские и японские истребители, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 16:57
Транспорт
До 2024 года в Петербурге появится шесть новых путепроводов
17 путепроводов в городе на Неве появятся в ближайшее время. Деньги на шесть из них уже нашли.
Обновлено в 15:19
Игры
Kotaku подтвердил, что следующая Assassin’s Creed будет о викингах
По словам Джейсона Шрайера, Kotaku получил информацию о скандинавском сеттинге следующей Assassin's Creed ещё несколько месяцев назад.
Обновлено в 13:11
Политика
«Мы и они»: Русскоязычные покидают Казахстан
Исход россиян из Казахстана стал массовым через две недели после отставки первого президента страны Нурсултана Назарбаева, пишет «Лента.ру».
Обновлено в 03:02
Общество
Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве
Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.
Обновлено в 04:53
Финансы
Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 6 апреля
Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 6 апреля, составляет 65,4072 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
Обновлено в 06:49
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Шоу-бизнес
Собчак отреагировала на скандал с фаллоимитатором Волочковой
Ранее Волочкова заявила, что Собчак во время интервью разместила в ее бане скрытые камеры и микрофоны, а также нашла в ее спальне фаллоимитатор.
Обновлено в 08:44
Происшествия
У близких Захарченко изъяли еще полмиллиарда рублей
Обновлено в 12:31
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Политика
Путину понравилась подаренная Лукашенко на Новый год картошка
Президенту России Владимиру Путину понравилась картошка, которую президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил ему на Новый год.
Обновлено в 15:17
Армия и оружие
Страны G7 приняли совместное заявление по Ливии
Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» (G7) приняли совместное заявление по поводу ситуации в Ливии.
Обновлено в 16:28
Политика
Президент Эстонии назвала темы переговоров с Путиным
Эстонский президент Керсти Кальюлайд заявила, что на встрече с главой России Владимиром Путиным в Москве она намерена обсудить все "сложные темы", которые поднимают европейские политики на встречах с российской стороной.
Обновлено в 08:32
Экономика
Сбербанк и МКБ ограничили прием пятитысячных купюр в банкоматах
Сбербанк России и Московский кредитный банк (МКБ) ограничили прием купюр номиналом 5 тысяч рублей в некоторых банкоматах, сообщила в пятницу газета "Ведомости".
Обновлено в 01:23
Технологии
В Германии нашли гигантскую древнюю пещеру
Немецкие спелеологи обнаружили в Рейнских сланцевых горах гигантскую пещерную систему возрастом в несколько миллионов лет.
Обновлено в 15:35
Общество
Власти предложили приостанавливать подозрительные операции на 10 суток
Росфинмониторинг разработал законопроект, согласно которому госорганам предлагают разрешить без суда приостанавливать подозрительные банковские операции на срок до 10 суток.
Обновлено в 17:43
Технологии
Большинство онлайн-банков в России оказались критически уязвимы
В России большинство онлайн-банков имеет критические уязвимости, а угрозе несанкционированного доступа к личным данным и банковской тайне подвержены и вовсе все онлайн-банки.
Обновлено в 12:19
Экономика
Саудовская Аравия пригрозила США уходом от доллара
Представители Саудовской Аравии уведомили американских партнеров о таком плане, а также обсуждали его с другими странами — членами ОПЕК.
Обновлено в 05:07
Культура
Из Национальной галереи Армении пропали сотни картин
По факту исчезновения картин было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 177 (кража с незаконным проникновением в жилище, хранилище или помещение), части 1 статьи 180 (хищение предметов, имеющих особую ценность) и части 2 статьи 315 (халатность) УК Армении.
Обновлено в 12:57
Политика
В Кремле отреагировали на призыв Трампа снизить траты на оружие
Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю договориться и снизить траты на вооружения заслуживают высокой оценки, однако необходимо конвертировать этот призыв в конкретную инициативу.
Обновлено в 05:30