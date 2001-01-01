Футбол
Get French Football News: 6 клубов ведут борьбу за Н’ДомбелеБомбардир.ру 04:38
Полузащитник «Лиона» Танги Н'Домбеле попал в сферу интересов шести европейских топ-клубов, сообщает Get French Football News. По информации источника, летом за 22-летнего француза будут бороться «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси», «ПСЖ», «Ювентус» и «Реал».
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