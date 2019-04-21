Футбол
«Герта» потеряла очки в игре с «Ганновером»Матч ТВ 13:57
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Олимпияштадион»
Пер Сильян Шелбред
|11′
|22′
Марвин Бакалож
Марко Груйич
|43′
Мэтью Лекки
|55′
Пер Сильян Шелбред
Дэви Зельке
|60′
|73′
Флорент Муслия
Николай Мюллер
Мэтью Лекки
Джавайро Дилросун
|76′
Никлас Штарк
|83′
|84′
Линтон Майна
Себастьян Сото
Никлас Штарк
Фабиан Лустенбергер
|90′+3′
|60%
|Владение мячом
|40%
|81%
|Процент точных передач
|66%
|10
|Удары в сторону ворот
|7
|3
|Удары в створ ворот
|5
|5
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|3
|5
|Угловые
|8
|12
|Отборы
|13
|14
|Фолы
|9
|4
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Герта
Расстановка 4‑5‑1
22
Ярстейн
13
Клюнтер
28
Лустенбергер
4
Рекик
21
Платтенхардт
16
Дилросун
15
Груйич
10
Дуда
27
Зельке
8
Калу
19
Ибишевич
23
Эссер
25
Зорг
31
Антон
5
Тревизан
22
Остжолек
10
Харагути
6
Бакалож
21
Мюллер
27
Швеглер
16
Сото
26
Вайдандт
Ганновер-96
Расстановка 4‑5‑1
«Герта» на своем поле не смогла обыграть «Ганновер» в матче 30-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 0:0. Берлинский клуб теперь имеет в активе 36 очков.
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