Футбол

«Герта» потеряла очки в игре с «Ганновером»Sportbox.RU 13:57

Герта — Ганновер-96
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Олимпияштадион»
Пер Сильян Шелбред
11′
22′
Марвин Бакалож
Марко Груйич
43′
Мэтью Лекки
55′
Пер Сильян Шелбред
Дэви Зельке
60′
73′
Флорент Муслия
Николай Мюллер
Мэтью Лекки
Джавайро Дилросун
76′
Никлас Штарк
83′
84′
Линтон Майна
Себастьян Сото
Никлас Штарк
Фабиан Лустенбергер
90′+3′
«Герта» на своем поле не смогла обыграть «Ганновер» в матче 30-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 0:0. Берлинский клуб теперь имеет в активе 36 очков.
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