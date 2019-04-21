«Герта» потеряла очки в игре с «Ганновером»Sportbox.RU 13:57

«Герта» на своем поле не смогла обыграть «Ганновер» в матче 30-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 0:0. Берлинский клуб теперь имеет в активе 36 очков.

«Герта» потеряла очки в игре с «Ганновером»

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