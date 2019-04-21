Футбол
«Герта» потеряла очки в игре с «Ганновером»Sportbox.RU 13:57
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Олимпияштадион»
Пер Сильян Шелбред
|11′
|22′
Марвин Бакалож
Марко Груйич
|43′
Мэтью Лекки
|55′
Пер Сильян Шелбред
Дэви Зельке
|60′
|73′
Флорент Муслия
Николай Мюллер
Мэтью Лекки
Джавайро Дилросун
|76′
Никлас Штарк
|83′
|84′
Линтон Майна
Себастьян Сото
Никлас Штарк
Фабиан Лустенбергер
|90′+3′
|60%
|Владение мячом
|40%
|81%
|Процент точных передач
|66%
|10
|Удары в сторону ворот
|7
|3
|Удары в створ ворот
|5
|5
|Сейвы вратарём
|3
|1
|Офсайды
|3
|5
|Угловые
|8
|12
|Отборы
|13
|14
|Фолы
|9
|4
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Герта
Расстановка 4‑5‑1
22
Ярстейн
13
Клюнтер
28
Лустенбергер
4
Рекик
21
Платтенхардт
16
Дилросун
15
Груйич
10
Дуда
27
Зельке
8
Калу
19
Ибишевич
23
Эссер
25
Зорг
31
Антон
5
Тревизан
22
Остжолек
10
Харагути
6
Бакалож
21
Мюллер
27
Швеглер
16
Сото
26
Вайдандт
Ганновер-96
Расстановка 4‑5‑1
«Герта» на своем поле не смогла обыграть «Ганновер» в матче 30-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 0:0. Берлинский клуб теперь имеет в активе 36 очков.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 20:11, Ашберн
Экономика
Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей
Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Происшествия
Погибший самолет в Приморье достанут экскаватором
Чтобы поднять лежащий глубоко самолет, понадобится экскаватор и помощь добровольцев.
Обновлено в 13:13
Политика
Елена Зеленская: кто она, будущая первая леди Украины?
Обновлено в 20:05
Кино
Вторая серия последнего сезона «Игры престолов» утекла в сеть
Вторая серия восьмого, финального сезона, сериала «Игра престолов» утекла в сеть до официального релиза.
Обновлено в 19:58
Общество
«Аэрофлот» возобновил продажу льготных авиабилетов
Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам.
Обновлено в 18:19
Энергетика
Минэнерго РФ пообещало улучшить поставляемую в Белоруссию нефть
Минэнерго России сообщило, что проблема с ухудшением качества поставляемой в Белоруссию российской нефти носит технический характер и будет устранена в ближайшее время.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие
Российским морякам отказались доплачивать за походы в Сирию
Моряки трех кораблей Черноморского флота обратились в суд из-за невыплаты им суточных за участие в военных действиях в Сирии.
Обновлено в 20:04
Политика
Саакашвили попросился обратно на Украину
Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили после выборов президенты Украины заявил, что ожидает снятия запрета на въезд в страну, а также похвастался билетом в Киев.
Обновлено в 16:48
Происшествия
Пасха на Шри-Ланке стала днем терактов
Взрывы прозвучали в столице страны Коломбо и ее пригородах, городе Негомбо неподалеку и в городе Баттикалоа на восточном побережье острова, три — в католических церквях, где в это время шла пасхальная служба.
Обновлено в 12:31
Религия
Страстная неделя: когда красить яйца, святить куличи, что происходит в храмах
У православных началась Страстная неделя (22 - 27 апреля 2019г.), названная так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа, - неделя самого строгого поста, время, когда православные готовятся к главному празднику - к Пасхе, Светлому Воскресению Христову (28 апреля 2019г.).
Обновлено в 17:59
Футбол
«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед»
Обновлено в 10:24
Футбол
«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму
Обновлено в 16:55
Здоровье
Уже начали проектировать: где в Кузбассе построят и отремонтируют больницы
В Кузбассе появится больше новых больниц, сообщили в областном департаменте строительства.
Обновлено в 13:05
Политика
Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:47
Общество
Возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года
Ранее глава РЖД Олег Белозеров говорил, что первый Северомуйский тоннель, который строился в течение 25 лет, представляет собой "бутылочное горлышко" на БАМе.
Обновлено в 11:28
Политика
Савченко назвала виновных в ухудшении отношений Украины и России
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики.
Обновлено в 19:41
Политика
Зеленский назвал задачу номер один на посту президента
Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Экономика
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование
Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
Обновлено в 17:53
Политика
Порошенко пообещал подписать закон о языке
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что если Верховная рада Украины на следующей неделе примет закон о государственном языке, то он его подпишет.
Обновлено в 15:19
Музыка
Дочь Алсу оправдалась за выступление в шоу «Голос» с песней Началовой
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова оправдалась за свое выступление в шоу "Голос" с песней недавно ушедшей из жизни артистки Юлии Началовой.
Обновлено в 04:25
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии сняли на видео
В Грузии пострадали 27 человек в ходе столкновения местных жителей, этнических чеченцев, и сотрудников полиции в Панкисском ущелье.
Обновлено в 14:30
Гаджеты
Складной Huawei Mate X оказался заметно дешевле ожидаемого
Во время анонса в феврале была объявлена цена Huawei Mate X и она оказалась шокирующе высокой — 2300 евро или 2600 долларов.
Обновлено в 03:52
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Гаджеты
Бюджетные смартфоны Xiaomi получат адаптер NFC
Китайская компания Xiaomi, специализирующаяся на производстве смартфонов и «умных» устройств, планирует использовать адаптеры «бесконтактной связи» NFC в бюджетных моделях своих девайсов.
Обновлено в 14:19
Политика
Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США
Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Обновлено в 18:01
Происшествия
Огонь в Забайкалье может вернуться в населенные пункты
Обновлено в 17:53