Футбол

«Герта» потеряла очки в игре с «Ганновером»Sportbox.RU 13:57

Герта — Ганновер-96
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат Германии, сегодня
Стадион «Олимпияштадион»
Пер Сильян Шелбред
11′
22′
Марвин Бакалож
Марко Груйич
43′
Мэтью Лекки
55′
Пер Сильян Шелбред
Дэви Зельке
60′
73′
Флорент Муслия
Николай Мюллер
Мэтью Лекки
Джавайро Дилросун
76′
Никлас Штарк
83′
84′
Линтон Майна
Себастьян Сото
Никлас Штарк
Фабиан Лустенбергер
90′+3′
«Герта» на своем поле не смогла обыграть «Ганновер» в матче 30-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 0:0. Берлинский клуб теперь имеет в активе 36 очков.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Ганновер» сыграл вничью с «Гертой» и прервал серию поражений в бундеслиге

РИА Новости14:29

«Герта» сыграла вничью с замыкающим турнирную таблицу чемпионата Германии «Ганновером»

Спорт-Экспресс14:00

«Герта» потеряла очки в игре с «Ганновером»

Матч ТВ13:57

«Ганновер» прервал серию из восьми поражений подряд

Sport24.ru13:59

«Герта» потеряла очки в игре с «Ганновером»

Sportbox.RU13:57

«Герта» и «Ганновер-96» сыграли вничью в матче Бундеслиги

Чемпионат13:57

Бундеслига. «Ганновер» сыграл вничью с «Гертой» и прервал серию из восьми поражений

Бомбардир.ру14:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 20:11, Ашберн
Экономика

Доходы губернатора ЕАО увеличились за год более чем на 500 тыс. рублей

Доход главы Еврейской автономной области (ЕАО) Александра Левинталя за 2018 год составил чуть более 4 млн 858 тыс. рублей, следует из декларации о доходах, опубликованной на официальном сайте администрации региона.
Обновлено 19 апреля в 21:44
Происшествия

Погибший самолет в Приморье достанут экскаватором

Чтобы поднять лежащий глубоко самолет, понадобится экскаватор и помощь добровольцев.
Обновлено в 13:13
Политика

Елена Зеленская: кто она, будущая первая леди Украины?

Обновлено в 20:05
Кино

Вторая серия последнего сезона «Игры престолов» утекла в сеть

Вторая серия восьмого, финального сезона, сериала «Игра престолов» утекла в сеть до официального релиза.
Обновлено в 19:58
Общество

«Аэрофлот» возобновил продажу льготных авиабилетов

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновила продажу авиабилетов по субсидируемым тарифам.
Обновлено в 18:19
Энергетика

Минэнерго РФ пообещало улучшить поставляемую в Белоруссию нефть

Минэнерго России сообщило, что проблема с ухудшением качества поставляемой в Белоруссию российской нефти носит технический характер и будет устранена в ближайшее время.
Обновлено в 12:54
Армия и оружие

Российским морякам отказались доплачивать за походы в Сирию

Моряки трех кораблей Черноморского флота обратились в суд из-за невыплаты им суточных за участие в военных действиях в Сирии.
Обновлено в 20:04
Музыка

Пятилетний мальчик выиграл 100 тысяч рублей за шутку про Зеленского

Обновлено в 11:27
Политика

Саакашвили попросился обратно на Украину

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили после выборов президенты Украины заявил, что ожидает снятия запрета на въезд в страну, а также похвастался билетом в Киев.
Обновлено в 16:48
Происшествия

Пасха на Шри-Ланке стала днем терактов

Взрывы прозвучали в столице страны Коломбо и ее пригородах, городе Негомбо неподалеку и в городе Баттикалоа на восточном побережье острова, три — в католических церквях, где в это время шла пасхальная служба.
Обновлено в 12:31
Религия

Страстная неделя: когда красить яйца, святить куличи, что происходит в храмах

У православных началась Страстная неделя (22 - 27 апреля 2019г.), названная так в память о последних днях земной жизни Иисуса Христа, - неделя самого строгого поста, время, когда православные готовятся к главному празднику - к Пасхе, Светлому Воскресению Христову (28 апреля 2019г.).
Обновлено в 17:59
Футбол

«Эвертон» разгромил «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 10:24
Футбол

«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму

Обновлено в 16:55
Здоровье

Уже начали проектировать: где в Кузбассе построят и отремонтируют больницы

В Кузбассе появится больше новых больниц, сообщили в областном департаменте строительства.
Обновлено в 13:05
Политика

Зеленский как гражданин Украины обратился к постсоветским странам

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, одержавший, по предварительным данным победу, во втором туре выборов, в своем поздравительном слове обратился к постсоветским странам, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 13:47
Общество

Возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года

Ранее глава РЖД Олег Белозеров говорил, что первый Северомуйский тоннель, который строился в течение 25 лет, представляет собой "бутылочное горлышко" на БАМе.
Обновлено в 11:28
Политика

Савченко назвала виновных в ухудшении отношений Украины и России

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики.
Обновлено в 19:41
Общество

Самая полная женщина России рассказала, как похудела на 40 килограммов

Обновлено в 13:05
Политика

Зеленский назвал задачу номер один на посту президента

Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Экономика

Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование

Перевод ОМС на страховые рельсы получил научное обоснование Сегодня эксперты ВШЭ представят доклад "Анализ состояния страховой медицины в России и перспектив ее развития", "Ъ" удалось ознакомиться с его содержанием.
Обновлено в 17:53
Авто

Volvo поставила 20 седельных тягачей Volvo FH для компании «БЛГ Логистик СПб»

Обновлено в 09:00
Политика

Порошенко пообещал подписать закон о языке

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что если Верховная рада Украины на следующей неделе примет закон о государственном языке, то он его подпишет.
Обновлено в 15:19
Музыка

Дочь Алсу оправдалась за выступление в шоу «Голос» с песней Началовой

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова оправдалась за свое выступление в шоу "Голос" с песней недавно ушедшей из жизни артистки Юлии Началовой.
Обновлено в 04:25
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии сняли на видео

В Грузии пострадали 27 человек в ходе столкновения местных жителей, этнических чеченцев, и сотрудников полиции в Панкисском ущелье.
Обновлено в 14:30
Гаджеты

Складной Huawei Mate X оказался заметно дешевле ожидаемого

Во время анонса в феврале была объявлена цена Huawei Mate X и она оказалась шокирующе высокой — 2300 евро или 2600 долларов.
Обновлено в 03:52
Спорт

Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе

Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Гаджеты

Бюджетные смартфоны Xiaomi получат адаптер NFC

Китайская компания Xiaomi, специализирующаяся на производстве смартфонов и «умных» устройств, планирует использовать адаптеры «бесконтактной связи» NFC в бюджетных моделях своих девайсов.
Обновлено в 14:19
Политика

Порошенко получил гарантии неприкосновенности от США

Действующий президент Украины Петр Порошенко после проигрыша на выборах главы государства получил гарантии неприкосновенности от США, пишет «Страна.ua» со ссылкой на источники в Вашингтоне.
Обновлено в 18:01
Происшествия

Огонь в Забайкалье может вернуться в населенные пункты

Обновлено в 17:53
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ганновер 96
Немецкий футбольный клуб
Футбольный клуб из Ганновера, столицы Нижней Саксонии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Герта
Спортивный клуб
Немецкий футбольный клуб из города Берлин, выступающий в Бундеслиге. Основан в 1892 году, и является одним из самых старых футбольных клубов своей страны. 2-кратный чемпион Германии по футболу. Домашние матчи проводит на Олимпийском стадионе вмещающем 74,475 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное