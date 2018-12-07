Футбол

«Герта» одержала победу над «Айнтрахтом» в матче чемпионата Германии
Газета.Ru
14:50

Берлинская "Герта" обыграла "Айнтрахт" в матче 14-го тура чемпионата Германии, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Берлине, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей мяч забил Марко Груич.
Газета.Ru14:50

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Все про Спорт рувчера в 11:37
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Немецкий футбольный клуб, базируется во Франкфурте-на-Майне. Выступает в Бундеслиге.
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