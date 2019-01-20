Футбол

«Герта» обыграла «Нюрнберг» благодаря дублю ДудыСпорт-Экспресс 11:30

"Герта" победила "Нюрнберг" в матче 18-го тура чемпионата Германии (3:1). Дублем отметился полузащитник Ондрей Дуда. "Герта" набрала 27 очков и поднялась на 7-е место в турнирной таблице. "Нюрнберг" с 11 баллами располагается на последней строчке.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Дубль Дуды принес «Герте» победу над «Нюрнбергом»

Sportbox.RU11:25

«Герта» победила «Нюрнберг» в матче чемпионата Германии

РИА Новости11:29

Дубль Дуды принес «Герте» победу над «Нюрнбергом»

Матч ТВ11:25

«Герта» обыграла «Нюрнберг» благодаря дублю Дуды

Спорт-Экспресс11:30

Дубль Дуды принёс «Герте» победу в матче с «Нюрнбергом»

Чемпионат11:21

Бундеслига. «Шальке» обыграл «Вольфсбург», «Герта» выиграла у «Нюрнберга»

Бомбардир.ру14:08

«Нюрнберг» - «Герта»: дневной матч воскресенья

Все про Спорт рувчера в 09:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 22:49, Ашберн
Политика

Премьер Японии Абэ хочет повторно посетить Россию этой весной

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ рассчитывает повторно нанести визит в Россию этой весной и встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:46
Общество

На Камчатке началось извержение вулкана Безымянный

Руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина сообщила о том, что в Камчатском крае началось извержения вулкана Безымянный.
Обновлено в 19:45
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили авиаудар Израиля по аэропорту Дамаска

Зенитные ракетные комплексы «Панцирь» и «Бук» уничтожили семь ракет, выпущенных истребителями F-16 ВВС Израиля по международному аэропорту на юго-востоке Дамаска.
Обновлено в 11:16
Интернет

Папа Римский Франциск запустил сайт и приложение «Кликни и молись»

Обновлено в 09:52
Общество

Московский планетарий составил карту полного затмения Луны 21 января

Московский планетарий создал карту-расписание полного затмения Луны на 21 января 2019 года.
Обновлено в 14:55
Транспорт

ГИБДД намерены обязать автовладельцев получать госномера по прописке

В Госавтоинспекции намерены обязать автовладельцев получать госномера в соответствии с пропиской, сообщает в понедельник газета "Коммерсант".
Обновлено в 21:02
Космос

Роскосмос сформирует отряд женщин-космонавтов

В воскресенье, 20 января, источник в ракетно-космической отрасли сообщил сотрудникам ТАСС, что Роскосмос займется формированием отряда женщин-космонавтов.
Обновлено в 17:50
Экономика

Число миллиардеров в мире за десять лет почти удвоилось

Число миллиардеров за последние десять лет практически удвоилось и в 2018 году достигло 2208 человек, а их состояние возрастало на 2,5 миллиарда долларов ежедневно, свидетельствует исследование международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam, подготовленное в преддверие Всемирного экономического форума в Давосе.
Обновлено в 20:58
Авто

Эксперты составили ТОП-5 самых популярных иномарок с пробегом в РФ

На четвертой строчке расположилось семейство Kia Rio, который является самой популярной моделью на рынке новых авто в России.
Обновлено в 03:52
Общество

В России введут автоматическую регистрацию рождения и смерти

В настоящее время регистрация рождения или смерти человека оформляется либо в центрах госуслуг (МФЦ), либо в отделах ЗАГСов.
Обновлено в 12:00
Кино

Скончался продюсер «Рэмбо» и «Терминатора»

Обновлено в 11:15
Происшествия

В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома

В Магнитогорске проводят демонтаж поврежденного при взрыве газа дома. В воскресенье снесли стену между седьмым и восьмым подъездами.
Обновлено в 08:59
Общество

Власти Таганрога выделили многодетной семье пособие в 47,5 рубля

Таганрогские чиновники назначили многодетной неполной семье единовременную выплату пособия в размере 47,5 рубля.
Обновлено в 16:29
Авто

Honda показала в Детройте обновленный кроссовер CR-V

Компания Honda представила на автосалоне в Детройте рестайлинговый кроссовер CR-V пятого поколения.
Обновлено в 06:17
Экономика

Одобрен первый участок высокоскоростной железнодорожной магистрали

Первый участок сократит время в пути от Москвы до Нижнего Новгорода до 2 часов 5 минут.
Обновлено в 17:35
Политика

Десять полицейских пострадали во время столкновений в Афинах

Обновлено в 11:54
Авто

«АвтоВАЗ» показал забытый электрокар времен СССР «Рапан»

Концепт электрокара «АвтоВАЗ» представил на парижском автосалоне в 1998 году.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике выросло до 85

Обновлено в 21:34
Общество

В Египте обнаружили могилы эпохи Древнего царства

Могилы, относящиеся к эпохе Древнего царства (середина XXIII — середина XXI века до н.э.), обнаружены на юге Египта, заявило в воскресенье Министерство по делам памятников древности арабской республики.
Обновлено в 10:54
Культура

Скончался бывший агент ЦРУ Тони Мендес

Бывший агент ЦРУ Тони Мендес скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 18:36
Здоровье

Минздрав намерен вдвое снизить норму суточного потребления соли

Минздрав намерен снизить норму суточного потребления соли в два раза — до 5 г. Соответствующий приказ будет опубликован в ближайшее время, рассказал «Известиям» замглавы ведомства Олег Салагай.
Обновлено в 16:35
Экономика

Темпы роста ВВП Китая достигли минимума за последние 28 лет

По итогам 2018 года темпы экономического роста Китая составили 6,6%, что является самым низким показателем за последние 28 лет.
Обновлено в 21:20
Общество

Кожемяко возмутился ценами на выпечку в приморских школах

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что из школ региона нужно убрать автоматы с едой и газировкой, чтобы они не отвлекали детей от здорового питания.
Обновлено в 20:47
Общество

Уровень потребления в России вернулся к докризисному

Уровень потребления в России вернулся на уровень докризисного 2014 года.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Министр предпринимательства Якутии помогла задержать взяткодателя

В воскресенье вечером в Якутске при попытке передать взятку был задержан руководитель АО "Якутская ярмарка" Михаил Федоров.
Обновлено в 22:44
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy S10+ получит керамический корпус

Смартфон Samsung Galaxy S10+ получит керамический корпус с металическим блеском.
Обновлено в 08:41
Общество

В Ташкенте обнаружили старинный клад на один миллион долларов

Ученые из Национального университета Узбекистана обнаружили в одном из исторических зданий Ташкента ценности, общая стоимость которых превышает миллион долларов.
Обновлено в 04:20
Происшествия

«Интерфакс» сообщил о вызове режиссера Красовского на допрос в полицию

Режиссера фильма «Праздник» Алексея Красовского вызвали на допрос в полицию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:56
Космос

Стало известно, когда в космос отправят первых туристов

Обновлено в 21:57
Армия и оружие

Израиль нанес по Сирии еще один удар

Обновлено в 20:16
ещё по теме
Ведад Ибишевич
Боснийский футболист
Боснийский футболист, нападающий немецкого клуба «Герта». Выступал в сборной Боснии и Герцеговины
В НовостяхВ поиске Яндекса
Нюрнберг
Город в Германии
Город в Германии, расположенный на севере центральной части Баварии, на реке Пегниц. Нюрнберг является вторым по численности городом Баварии и 14-м по Германии. Крупнейший экономический и культурный центр Франконии и её негласная «столица».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное