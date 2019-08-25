Армия и оружие

Летчик-испытатель назвал истребитель Су-57 гордостью российских ВКСНародные новости 00:59

Герой России, летчик-испытатель Юрий Ващук заявил, что истребитель Су-57 является гордостью российских Воздушно-космических сил. Он отметил, что истребитель практически невидим для радаров, а также является сверхманевренным.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Лётчик-испытатель Юрий Ващук: «Горжусь, что одним из первых освоил Су-57»

Для заслуженного лётчика-испытателя Героя России Юрия Ващука МАКС-2019 (Международный авиационно-космический салон, который традиционно проходит в подмосковном Жуковском), будет четырнадцатым по счёту Накануне стало известно, что к «иконостасу» Юрия Михайловича, увенчанному Золотой Звездой, добавилась ещё одна награда - орден Мужества.
Еженедельник Звезда22 августа в 07:49

Подробнее о событии

Герой России назвал главную гордость ВКС страны

Газета.Ru00:12

Герой России назвал истребитель Су-57 гордостью ВКС

ФАНвчера в 23:19

Гордость ВКС: назван истребитель РФ, которому нет аналогов в мире

РЕН ТВвчера в 22:21

Герой России рассказал об усилении Су-57 «отчаянностью»

Известиявчера в 22:01

Лётчик-испытатель рассказал об истребителе, которым гордятся ВКС России

Life.ruвчера в 21:47

Герой России рассказал об истребителе Су-57, которым гордятся ВКС

РИА Новостивчера в 21:10

Су-57 усилят «русской отчаянностью»

Lenta.ruвчера в 17:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 05:12, Ашберн
Происшествия

В Мордовии два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП на трассе

Обстоятельства аварии не уточняются. В результате ЧП, по уточненным данным, погибли оба водителя, еще шестеро госпитализированы.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Состояние Петра Мамонова улучшилось

Состояние российского музыканта и актёра Петра Мамонова улучшилось, он находится в сознании.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова показала, как кормит младшего сына грудью

В декабре прошлого года у Дарьи Мельниковой родился второй сын, чьё имя стало известно лишь недавно - его назвали Марком.
Обновлено в 04:00
Футбол

Семак критично высказался о состоянии стадиона в Уфе

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился впечатлениями от проигранного его командой гостевого матча с "Уфой" (0:1), состоявшегося в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sports.ru со ссылкой на инстаграм-аккаунт ProstoProSport.
Обновлено вчера в 15:11
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»

На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».
Обновлено в 02:28
Политика

Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России

Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.
Обновлено вчера в 19:08
Общество

Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе

Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Единоборства

Минаков победил нокаутом Джонсона на турнире Bellator 225

Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков победил представителя США Тимоти Джонсона в поединке в тяжелой весовой категории на турнире Bellator 225, проходившем в Бриджпорте.
Обновлено в 00:56
Происшествия

В Харькове обвалился автомобильный мост

Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Обновлено в 03:55
Происшествия

NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении

Обновлено вчера в 15:02
Политика

В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко

Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено вчера в 16:01
Политика

Елизавета II пожаловалась на испортившего ее газон Трампа

Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону на президента США Дональда Трампа, который испортил ее газон.
Обновлено в 00:57
Музыка

Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» не вернется в Юрмалу из Сочи

Обновлено вчера в 10:45
Происшествия

Врачи отказались принимать россиянку с отеком легких из-за окончания смены

В Тюмени врачи больницы отказались принимать пациентку с отеком легких из-за того, что у них оставалось «пять минут» до окончания дежурства.
Обновлено в 04:30
Происшествия

В Москве у пенсионера из коттеджа украли 14 млн рублей

В Москве в районе Крылатское неизвестный обокрал коттедж пенсионера, похитив более 14 млн рублей.
Обновлено в 03:53
Кино

Disney представил первый промо-кадр из фильма «Стервеллы»

Студия Disney представила промо-кадр из фильма «Стервеллы», приквела мультфильма «101 далматинец».
Обновлено в 01:25
Общество

Признаки монтажа найдены в записи назвавшей быдлом россиян чиновницы

Обновлено в 04:23
Политика

Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины

Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес

Светлана Лобода показала редкое фото с младшей дочерью

Певица Светлана Лобода порадовала поклонников редкими фото своей младшей дочери Тильды, которые она опубликовала в Instagram.
Обновлено вчера в 11:52
Культура

Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию

Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

В Якутии на свадьбах в двух ресторанах отравились 36 человек

Минимум 36 человек отравились на свадьбах в двух ресторанах Якутска - "София" и "Белые ночи", сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 04:09
Армия и оружие

Израильские истребители вторглись в воздушное пространство Ливана

Обновлено в 04:16
Космос

Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»

Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 08:58
Политика

Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД

Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено 23 августа в 06:31
Здоровье

Для печени сладкое может быть опаснее алкоголя

Жировую болезнь печени вызывает злоупотребление сладким. Об этом сообщает портал «Рамблер/доктор».
Обновлено в 04:53
Происшествия

В Красноярске женщина с ребенком выпали из автобуса на ходу

В группе "ЧП Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, на котором женщина с ребенком выпадают из автобуса.
Обновлено в 05:04
Кино

Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»

Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 05:06
Футбол

Ракицкий поздравил Донецк с Днем шахтера

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в социальных сетях опубликовал поздравление с Днем шахтера.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар

Обновлено 22 августа в 10:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное