Для заслуженного лётчика-испытателя Героя России Юрия Ващука МАКС-2019 (Международный авиационно-космический салон, который традиционно проходит в подмосковном Жуковском), будет четырнадцатым по счёту Накануне стало известно, что к «иконостасу» Юрия Михайловича, увенчанному Золотой Звездой, добавилась ещё одна награда - орден Мужества.

с чего всё началось

Герой России, летчик-испытатель Юрий Ващук заявил, что истребитель Су-57 является гордостью российских Воздушно-космических сил. Он отметил, что истребитель практически невидим для радаров, а также является сверхманевренным.

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