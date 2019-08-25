Армия и оружие
Летчик-испытатель назвал истребитель Су-57 гордостью российских ВКСНародные новости 00:59
Герой России, летчик-испытатель Юрий Ващук заявил, что истребитель Су-57 является гордостью российских Воздушно-космических сил. Он отметил, что истребитель практически невидим для радаров, а также является сверхманевренным.
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Для заслуженного лётчика-испытателя Героя России Юрия Ващука МАКС-2019 (Международный авиационно-космический салон, который традиционно проходит в подмосковном Жуковском), будет четырнадцатым по счёту Накануне стало известно, что к «иконостасу» Юрия Михайловича, увенчанному Золотой Звездой, добавилась ещё одна награда - орден Мужества.Еженедельник Звезда22 августа в 07:49
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Происшествия
В Мордовии два человека погибли и шестеро пострадали в ДТП на трассе
Обстоятельства аварии не уточняются. В результате ЧП, по уточненным данным, погибли оба водителя, еще шестеро госпитализированы.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес
Состояние Петра Мамонова улучшилось
Состояние российского музыканта и актёра Петра Мамонова улучшилось, он находится в сознании.
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Шоу-бизнес
Дарья Мельникова показала, как кормит младшего сына грудью
В декабре прошлого года у Дарьи Мельниковой родился второй сын, чьё имя стало известно лишь недавно - его назвали Марком.
Обновлено в 04:00
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Семак критично высказался о состоянии стадиона в Уфе
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился впечатлениями от проигранного его командой гостевого матча с "Уфой" (0:1), состоявшегося в рамках третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sports.ru со ссылкой на инстаграм-аккаунт ProstoProSport.
Обновлено вчера в 15:11
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»
На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».
Обновлено в 02:28
Политика
Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России
Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.
Обновлено вчера в 19:08
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Единоборства
Минаков победил нокаутом Джонсона на турнире Bellator 225
Российский боец смешанного стиля (ММА) Виталий Минаков победил представителя США Тимоти Джонсона в поединке в тяжелой весовой категории на турнире Bellator 225, проходившем в Бриджпорте.
Обновлено в 00:56
Происшествия
В Харькове обвалился автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Обновлено в 03:55
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 15:02
Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Елизавета II пожаловалась на испортившего ее газон Трампа
Королева Великобритании Елизавета II пожаловалась премьер-министру Австралии Скотту Моррисону на президента США Дональда Трампа, который испортил ее газон.
Обновлено в 00:57
Музыка
Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» не вернется в Юрмалу из Сочи
Обновлено вчера в 10:45
Происшествия
Врачи отказались принимать россиянку с отеком легких из-за окончания смены
В Тюмени врачи больницы отказались принимать пациентку с отеком легких из-за того, что у них оставалось «пять минут» до окончания дежурства.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Москве у пенсионера из коттеджа украли 14 млн рублей
В Москве в районе Крылатское неизвестный обокрал коттедж пенсионера, похитив более 14 млн рублей.
Обновлено в 03:53
Кино
Disney представил первый промо-кадр из фильма «Стервеллы»
Студия Disney представила промо-кадр из фильма «Стервеллы», приквела мультфильма «101 далматинец».
Обновлено в 01:25
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала редкое фото с младшей дочерью
Певица Светлана Лобода порадовала поклонников редкими фото своей младшей дочери Тильды, которые она опубликовала в Instagram.
Обновлено вчера в 11:52
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
В Якутии на свадьбах в двух ресторанах отравились 36 человек
Минимум 36 человек отравились на свадьбах в двух ресторанах Якутска - "София" и "Белые ночи", сообщает Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).
Обновлено в 04:09
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 08:58
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
Обновлено 23 августа в 06:31
Здоровье
Для печени сладкое может быть опаснее алкоголя
Жировую болезнь печени вызывает злоупотребление сладким. Об этом сообщает портал «Рамблер/доктор».
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Красноярске женщина с ребенком выпали из автобуса на ходу
В группе "ЧП Красноярск" в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, на котором женщина с ребенком выпадают из автобуса.
Обновлено в 05:04
Кино
Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 05:06
Футбол
Ракицкий поздравил Донецк с Днем шахтера
Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий в социальных сетях опубликовал поздравление с Днем шахтера.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Обновлено 22 августа в 10:01