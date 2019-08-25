Армия и оружие
Герой России рассказал об истребителе Су-57, которым гордятся ВКСРИА Новости вчера в 21:10
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с чего всё началось
Для заслуженного лётчика-испытателя Героя России Юрия Ващука МАКС-2019 (Международный авиационно-космический салон, который традиционно проходит в подмосковном Жуковском), будет четырнадцатым по счёту Накануне стало известно, что к «иконостасу» Юрия Михайловича, увенчанному Золотой Звездой, добавилась ещё одна награда - орден Мужества.Еженедельник Звезда22 августа в 07:49
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Политика
Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю
Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено 23 августа в 14:47
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье
Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.
Обновлено вчера в 05:25
Происшествия
NASA заявило о «первом преступлении в космосе»
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия
У плотины Саратовской ГЭС перевернулась лодка с четырьмя рыбаками
В районе города Балаково в Саратовской области у плотины местной электростанции перевернулась лодка с четырьмя рыбаками.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Россия и Китай заставили ВМС США использовать голубей и фасоль
Американские военные в связи с быстрым развитием новейших технологий слежения в России и Китае решили воспользоваться старым «дедовским» методом — для передачи особо важной информации использовать фасоль и почтовых голубей.
Обновлено вчера в 12:49
Армия и оружие
Минобороны провело пуски ракет «Синева» и «Булава» с подлодок
Россия провела пуски баллистической ракеты морского базирования "Синева" с подводной лодки стратегического назначения "Тула", а также снаряда "Булава" с субмарины "Юрий Долгорукий".
Обновлено вчера в 06:22
Культура
Олег Меньшиков экстренно доставлен в реанимацию
По сведениям телеканала, артиста экстренно доставили в одну из столичных больниц. Другими существенными подробностями СМИ не располагают.
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 08:58
Армия и оружие
Военные Израиля атаковали объекты иранских сил в Сирии
Израиль атаковал объекты иранских сил в Сирии, расположенные к юго-востоку от Дамаска.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
The Guardian перестала считать Крым российским
Британская газета The Guardian подкорректировала подпись к снимку фотографа Сергея Мальгавко с фестиваля «Таврида-АРТ» в Крыму.
Обновлено 23 августа в 09:32
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено вчера в 20:21
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
Обновлено вчера в 03:51
Политика
Крупнейший грузоперевозчик Франции отказался от Севморпути
Обновлено вчера в 04:21
Авто
По мнению Ричарда Хаммонда, Ford Ranger Raptor решит проблему кризиса среднего возраста
В рамках очередной рекламной компании пикапа Ford Ranger Raptor, ведущий передачи Grand Tour высоко оценивает возможности дизельного грузовика, демонстрируя его внедорожные способности.
Обновлено вчера в 06:01
Культура
В Челябинск приехала звезда шоу«Уральские пельмени» Сергей Исаев
Обновлено вчера в 22:02
Политика
Трамп может разрешить Ирану продавать небольшие объёмы нефти
По информации агентства Bloomberg, Ирану, в соответствии с планом, могут разрешить продавать некоторые объёмы нефти в обмен на ряд серьёзных обязательств.
Обновлено в 01:41
Происшествия
В Чувашии пять человек погибли в ДТП
«По предварительным данным, в результате ДТП погибло пять человек, четверо из которых находились в автомашине отечественного производства, пятый являлся пассажиром иномарки», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МВД по Чувашской Республике.
Обновлено в 01:44
Политика
Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон
Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.
Обновлено вчера в 22:37
Происшествия
Незрячую женщину с собакой-поводырем не пустили в автобус в Уфе
Как сообщает портал UfacityNews, в пятницу, 23 августа, водитель автобуса отказался пускать в салон незрячую молодую женщину вместе с дочерью и собакой-поводырем.
Обновлено вчера в 11:08
Происшествия
В Астраханской области нашли потерявшегося в селе португальца
Потерявшийся в Астраханской области гражданин Португалии найден живым и не нуждается в медицинской помощи.
Обновлено вчера в 18:56
Политика
В Абхазии проходят выборы президента
В Абхазии началось голосование на выборах президента. В 35 округах страны открылись 152 избирательных участка.
Обновлено в 01:34
Политика
СМИ анонсировали новое заявление Джонсона по «отступным» за Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в ходе саммита "Большой семерки" сообщить лидерам ЕС, что в случае Brexit без сделки размер "отступных", которые Лондон должен выплатить Брюсселю, будет сокращен до 9 миллиардов фунтов стерлингов (около 11 миллиардов долларов), пишет газета Mail on Sunday.
Обновлено вчера в 19:01
Армия и оружие
Иран обеспокоен испытаниями ракеты в США
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран обеспокоен испытанием США ракеты, которая была ранее запрещена Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 07:32
Футбол
Симеоне: Торрес заслужил место в истории спорта
Торрес заслужил место в истории спорта благодаря упорному труду, самоотдаче и уважению к окружающим. Он прекрасный человек и футболист.
Обновлено вчера в 20:26
Политика
Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России
Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.
Обновлено вчера в 19:08
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26
Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал
Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено 23 августа в 09:28