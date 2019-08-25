Для заслуженного лётчика-испытателя Героя России Юрия Ващука МАКС-2019 (Международный авиационно-космический салон, который традиционно проходит в подмосковном Жуковском), будет четырнадцатым по счёту Накануне стало известно, что к «иконостасу» Юрия Михайловича, увенчанному Золотой Звездой, добавилась ещё одна награда - орден Мужества.

с чего всё началось

Впервые поднялся в воздух в 2010 году.

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