Армия и оружие
Герой России рассказал об истребителе Су-57, которым гордятся ВКСРИА Новости вчера в 21:10
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с чего всё началось
Для заслуженного лётчика-испытателя Героя России Юрия Ващука МАКС-2019 (Международный авиационно-космический салон, который традиционно проходит в подмосковном Жуковском), будет четырнадцатым по счёту Накануне стало известно, что к «иконостасу» Юрия Михайловича, увенчанному Золотой Звездой, добавилась ещё одна награда - орден Мужества.Еженедельник Звезда22 августа в 07:49
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Политика
Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7
Обновлено в 03:16
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на смену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 15:02
Общество
Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников
В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено 23 августа в 00:27
Происшествия
В Уфе незрячую женщину не пустили в автобус с собакой-поводырем
Слепую женщину с собакой-поводырем не пустили в автобус в Уфе.
Обновлено вчера в 09:29
Экономика
«Тольяттиазот» утвердил инвестпрограмму на 10 лет в объеме 39 млрд руб
Инвестиции на закупку у Барнаульского вагоноремонтного завода вагонов-хопперов составят более 2 млрд руб. ТОАЗ закупит 200 вагонов, предназначенных для перевозки сырья, еще 200 вагонов могут быть взяты в лизинг.
Обновлено 23 августа в 07:42
Политика
В Абхазии началось голосование на выборах президента страны
Обновлено в 01:02
Наука
Ученые назвали самую «страшную» группу крови
Научные сотрудники Гарвардского университета сообщили, что самой «страшной» группой крови является четвертая отрицательная.
Обновлено в 03:12
Экономика
В России установлен новый прожиточный минимум
Минтруд установил в России величину прожиточного минимума. Во втором квартале 2019 года она составит 11 185 рублей.
Обновлено 23 августа в 07:09
Экономика
Власти Грузии выплатят возникшие из-за спада турпотока из России долги
Владельцам гостиниц в Аджарии, которые пострадали от спада турпотока из России, власти Грузии окажут помощь.
Обновлено 23 августа в 15:42
Культура
Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 16:07
Политика
Глава СВР оправдал пакт Молотова-Риббентропа
Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин написал статью, в которой оправдал заключение пакта о ненападении между СССР и нацистской Германией в 1939 году.
Обновлено 23 августа в 07:53
Шоу-бизнес
Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой и разгневал россиян
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин выложил фото высмаркивающегося Верника-младшего и написал, что сын актера оскорбил национальные символы, изображенные на купюрах.
Обновлено вчера в 14:55
Экономика
Последний зарубежный покупатель SSJ-100 может продать самолеты
Причиной решения мексиканского лоукостера Interjet о возможной отмене полетов на Sukhoi Superjet 100 называется тяжелое финансовое положение компании, обесценившаяся валюта и возросшие цены на топливо.
Обновлено 23 августа в 07:40
Культура
Состояние Петра Мамонова улучшилось
Состояние российского музыканта и актёра Петра Мамонова улучшилось, он находится в сознании.
Обновлено в 03:24
Здоровье
Россияне массово жалуются на пропажу из аптек преднизолона
Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона.
Обновлено вчера в 15:31
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321
Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
Обновлено в 02:53
Политика
Украинский актер посетовал на мучения из-за плохих отношений с Россией
Украинский актер Алексей Горбунов заявил, что он мучается из-за плохих отношений между Украиной и Россией.
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие
Бесстрашный «Капитан»: кадры испытаний новейшего робота легкого класса
«Звезда» публикует кадры испытаний новейшего робота легкого класса «Капитан».
Обновлено в 03:00
Политика
Депутат Рады рассказал, как США управляли Украиной при Порошенко
Депутат Верховной рады Александр Онищенко, против которого на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в интервью телеканалу NewsOne рассказал, как США управляли Украиной во время президентства Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 22:40
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова показала, как кормит сына грудью
Актриса и звезда «Папиных дочек» Дарья Мельникова выложила фото, на котором кормит грудью сына Марка.
Обновлено в 00:30
Музыка
Игорь Крутой заявил, что «Новая волна» не вернется в Юрмалу из Сочи
Обновлено вчера в 10:45
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.
Обновлено вчера в 22:33
Авто
Стало известно, как росли цены на кроссовер Volkswagen Tiguan
В сентябре 2017 года Volkswagen Tiguan второго поколения предлагался на рынке в 13-ти комплектациях.
Обновлено вчера в 04:26
Единоборства
Украинский боксер Усик отказался драться с россиянами
Украинец Александр Усик, чемпион «в отпуске» в первом тяжелом весе по версии WBC, отказался от поединка с россиянином Андреем Федосовым.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Французский грузоперевозчик отказался использовать Севморпуть
Одна из крупнейших компаний по контейнерным грузоперевозкам (около 14% мирового контейнерного флота), французская CMA CGM отказалась от использования арктических маршрутов, пишет газета Figaro.
Обновлено вчера в 02:36
Армия и оружие
В США признали российский пулемет лучшим в мире
Обновлено в 00:44