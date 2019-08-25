Армия и оружие
Герой России Юрий Ващук назвал истребитель Су-57 гордостью ВКС РФАктуальные Новости 01:14
Лётчик-испытатель Юрий Ващук рассказал о том, какой самолёт он и его коллеги считают гордостью ВКС РФ. Герой России назвал истребитель Су-57, имеющий уникальные лётные характеристики и сверхсовременное оборудование.
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Для заслуженного лётчика-испытателя Героя России Юрия Ващука МАКС-2019 (Международный авиационно-космический салон, который традиционно проходит в подмосковном Жуковском), будет четырнадцатым по счёту Накануне стало известно, что к «иконостасу» Юрия Михайловича, увенчанному Золотой Звездой, добавилась ещё одна награда - орден Мужества.Еженедельник Звезда22 августа в 07:49
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