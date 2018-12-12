Политика

Германия выступила за продление санкций против России
Известия
09:25

Страны ЕС и США впервые ввели санкции после референдума в Крыму, проведенного в 2014 году. Тогда 96,77% жителей полуострова проголосовали за присоединение к РФ.
Известия09:25
Ангела Меркель
Мы будем называть вещи своими именами. Мы будем выступать за продление санкций.
— Ангела Меркель, немецкий политикRT на русском 07:58

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Германия выступит за продление антироссийских санкций

Lenta.ru08:50

Меркель поддержала продление санкций против России

Коммерсантъ08:26

Германия выступила за продление санкций против России

Газета.Ru08:16

Меркель: Германия будет выступать за продление санкций против России

RT на русском07:58

На саммите ЕС обсудят перспективы продления санкций против РФ

Интерфакс07:54

Источник в кабмине ФРГ заявил о готовности ЕС продлить санкции против России

ТАСС09:32

Германия поддержит продление антироссийских санкций

РИА Новости08:17
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Политика

В Великобритании начали процедуру голосования о доверии Мэй

Запущена процедура голосования о доверии премьер-министру Великобритании и лидеру Консервативной партии Терезе Мэй.
Обновлено в 09:33
Политика

Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе войной

Президент Украины заявил о начале "войны", комментируя инцидент в Керченском проливе для Fox News.
Обновлено в 09:09
Политика

Оскорбления власти в интернете хотят приравнять к мелкому хулиганству

Ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) «Мелкое хулиганство» предлагается дополнить нормой об ответственности за распространение в интернете материалов, «в неприличной форме выражающих явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам государственной власти».
Обновлено в 09:40
Политика

Куйвашев заявил о праве Глацких на ошибку

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что у начальника департамента молодежной политики региона Ольги Глацких есть право на ошибку.
Обновлено в 09:35
Политика

Путин предложил ежегодно оказывать ветеранам материальную помощь

Обновлено в 09:03
Политика

В Петербурге заложили ледокол «Евпатий Коловрат»

На судостроительном заводе «Алмаз» в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония закладки ледокола «Евпатий Коловрат» проекта 21180М для ВМФ России.
Обновлено в 09:32
Политика

Путин вручит премии за достижения в благотворительной деятельности

Сегодня, 12 декабря, президент РФ Владимир Путин вручит государственные премии за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 09:39
Политика

Председатель Конституционного суда сделал Путину подарок

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин подарил президенту России Владимиру Путину сборник избранных важнейших решений суда в честь Дня Конституции, передает ТАСС.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие

Представители Минобороны России и Израиля обсудят ситуацию в Сирии

Обновлено в 08:49
Политика

ЛНР передала Украине 42 осужденных для дальнейшего отбывания наказания

Обновлено в 08:10
Политика

Сестра Сенцова получила за него премию Сахарова

Обновлено в 09:31
Политика

Путин призвал выяснить причины отмены рэп-концертов

Обновлено в 09:32
Политика

Песков заявил, что ему неизвестно о возможном изменении Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно про обсуждение главой государства Владимиром Путиным и премьер-министром Дмитрием Медведевым возможности изменения Конституции.
Обновлено в 09:37
Политика

Песков: Путин отметил правовой аспект дела Сенцова на встрече с СПЧ

На встрече с членами Совета по правам человека (СПЧ) президент России Владимир Путин обратил внимание на правовой аспект дела осуждённого режиссёра Олега Сенцова.
Обновлено в 06:22
Армия и оружие

Турецкая техника появилась на сирийской границе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже сообщил, что Анкара займется искоренением террористов восточнее Евфрата, а тем временем на границе с Сирией уже появилась турецкая техника и отряды специального назначения.
Обновлено в 09:27
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